En attendant sa sortie le 11 octobre, Dragon Ball Sparking Zero nous donnait rendez-vous aujourd'hui avec un nouveau trailer, et celui-ci envoie du très lourd !

Alors que Dragon Ball Sparking Zero nous promet l'un des plus gros rosters jamais vus dans un jeu centré sur l'œuvre mythique du regretté Akira Toriyama, ce nouveau trailer était l'occasion pour Spike Chunsoft et Bandai Namco de présenter une partie des pas moins de 164 personnages jouables attendus à son lancement le 11 octobre. Et cette dernière bande-annonce en date risque de faire très plaisir aux fans de Dragon Ball Z.

Dragon Ball Sparking Zero dévoile des personnages légendaires

À bien des égards, Dragon Ball Sparking Zero s'annonce comme le jeu de combat de rêve pour tous les fans de l'univers d'Akira Toriyama. Digne héritier de l'excellente série des Budokai Tenkaichi, il proposera de plus un roster proprement colossal, comptant pas moins de 164 personnages jouables. De Dragon Ball premier du nom (d'après de récents leaks) à Super en passant bien évidemment par Z, GT ou encore les OAV les plus obscurs, tout le monde semble s'être donné rendez-vous dans ce véritable best-of du manga légendaire.

Spike Chunsoft et Bandai Namco le prouvent d'ailleurs avec ce nouveau trailer, qui se focalise en l'occurrence sur l'extrêmement populaire arc Cell. Sparking Zero va ainsi accueillir notamment ce méchant proprement culte et tous les Android, mais aussi Trunks et Gohan adolescent. Après les classiques Goku, Vegeta, et autres Saiyen de tous poils ainsi que leurs meilleurs amis comme ennemis à travers les âges déjà dévoilés, voici donc les combattants annoncés que les fans pourront incarner à la sortie très attendue de Dragon Ball Sparking Zero le 11 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series :

Trunks Épée (normal et Super Saiyen)

Mécha Freezer

Roi Cold

Android 16, 17, 18, 19 et Dr. Gero

Cell (première, seconde et parfaite forme)

Piccolo (fusionné avec Kami)

Gohan adolescent (normal, Super Saiyen 1 et 2)

Source : Bandai Namco sur YouTube