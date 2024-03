Hier, à 16h00, le nouveau chapitre de Dragon Ball Super est sorti dans le magazine V-Jump. Il marque le « point culminant » de l'arc Super Hero, donc autant dire qu'il était attendu de pied ferme. En le voyant, on pense évidemment à Akira Toriyama, décédé le 1er mars 2024 à l'âge de 68 ans. Son œuvre se poursuit avec Toyotarō aux commandes, mais tout n'est pas rose de ce côté. En effet, le manga ne va pas tarder à être mis en pause. Jusqu'ici, on était déjà au courant, mais une nouvelle inquiétante s'est rajouté à ça.

Dragon Ball Super est mis en pause... indéfiniment

Eh oui, vous êtes peut-être passé à côté de l'information, mais le V Jump a récemment confirmé que Dragon Ball Super allait être mis en pause au mois d'avril. La raison n'a pas été donnée, mais pour les fans, ça peut être dû à deux choses : la mort du maître Toriyama, l'option la plus probable étant donné que c'est son élève qui a repris le flambeau. Ceci dit, ça arrive également lorsqu'un nouvel arc est en approche, histoire de préparer le terrain correctement. Une chose est claire : la patience est de mise. Néanmoins, il y a un hic dans tout ça.

De ce qu'on avait cru comprendre, Dragon Ball Super allait revenir en mai 2024, au minimum. Du moins, c'est ce que nous indiquait le site MANGA Plus. Mais il est finalement revenu en arrière, et ne montre plus que ça va reprendre dans deux mois. De toute évidence, les plans ont changé. Dorénavant, le manga est en pause... indéfiniment. Une terrible situation pour les fans qui avaient hâte de découvrir la suite. Maintenant, il faut juste attendre, mais qui sait combien de temps ça va durer ?

Ce n'est pas sans rappeler le manga One Piece qui, lui aussi, va s'offrir un petit break, mais de trois semaines. La différence ici, c'est que l'auteur a expliqué ses raisons, et qu'on a une date de retour. Dans le cas de Dragon Ball Super, on est dans le flou le plus total. Il serait étrange de ne pas avoir de plus amples informations de la part de l'auteur en personne, ou de la Shueisha, la maison d'édition du V Jump. Pour beaucoup, il y aura une prise de parole dans les semaines à venir. On va dire que ça ne coûte rien d'espérer.