Goku, Gohan, Vegeta et toute la clique sont en deuil et désormais orphelins. Cette nuit, une nouvelle déchirante est remontée sur la toile. Akira Toriyama, mangaka de légende et père de Dragon Ball, est décédé à l’âge de 68 ans. Un drame.

Akira Toriyama est décédé, Dragon Ball est orphelin

« Nous sommes sincèrement attristés de vous informer que le créateur de manga Akira Toriyama est décédé ce 1er mars 2024 des suites d’un hématome sous-dural », comme on peut le lire dans le communiqué officiel annonçant la triste nouvelle.

Né à Nagoya en 1955, Akira Toriyama est surtout connu pour avoir créé Dragon Ball, un manga absolument légendaire apparu en 1984. Inspiré très librement du conte chinois « La pérégrination vers l’Ouest », le succès est immédiat. A l'époque, il fera partie des rares mangas à traverser le Pacifique pour venir poser ses valises en France avec son anime notamment.

Plus de 260 millions d'exemplaires papier vendus, des centaines d'épisodes d’anime, plus d’une dizaine de films, des jeux vidéo dans tous les sens et des produits dérivés à ne plus savoir quoi en faire. Dragon Ball est archi-culte, c’est même UN culte pour beaucoup. Akira Toriyama travaillait d’ailleurs sur la suite de Super, avec Dragon Ball Daïma qui débarquera prochainement. Le jeu de combat Dragon Ball Sparking Zero est également attendu dans les mois à venir.

C’est une légende qui s’est éteinte. Au-delà de Dragon Ball, le mangaka est également connu pour son travail sur d'autres œuvres et surtout pour avoir une patte artistique bien à lui. Dragon Quest en est la preuve vivante, ou encore Sand Land, un action RPG que l’on pourra découvrir prochainement.

Akira Toriyama

Des hommages touchants, les créateurs de One Piece et Naruto ont aussi réagi

Les hommages sont déjà nombreux sur la toile. Une autre légende du manga, Eiichiro Oda, créateur de One Piece, a d'ailleurs tenu à prendre la parole. « Je suis écrasé par une immense tristesse lorsque je réalise que nous ne nous reverrons jamais. Je l’admirais depuis que j’étais enfant », déclare-t-il. « Son travail ne se limite pas aux mangas. Les émotions ressenties à travers la série Dragon Ball s’enracineront à jamais dans les nouvelles générations de créateurs de cette industrie […] je prie du fond du cœur, avec respect et gratitude, pour qu'il repose en paix Que le paradis qu’il a imaginé soit pour lui un lieu des plus joyeux. » ( traduction du japonais vers l'anglais par @aitaikimochi via X )

De son côté, Masashi Kishimoto, papa de Naruto, décrit Toriyama comme son maître, « un dieu du manga », « « je viens de recevoir la nouvelle du décès de mon maître ». Très triste, il affirme que cette nouvelle lui laisse « un énorme sentiment de perte », un « trou dans le cœur » qu'il ne sait pas comment il va pouvoir combler. « Si seulement un souhait des Dragon Ball pouvait vraiment se réaliser... [...] Je prie pour que M. Akira Toriyama repose en paix », termine t-il.

Des mots touchants de la part de deux grands artistes nés du travail d'Akira Toriyama. Deux hommes qui auront pu être ami avec celui qu'ils admiraient pendant de nombreuses années. Akira Toriyama manquera à coup sûr, mais son empreinte artistique, elle, ne disparaîtra jamais. Un grand homme, un immense artiste.