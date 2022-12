Bandai Namco Entertainment aime adapter des mangas et à ce titre SAND LAND va avoir le droit à un plein de projets pour notre plus grand plaisir.

SAND LAND est donc un manga d'Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball (rien que ça) édité en français en 2002 par Glénat dans un seul et unique volume. Contrairement à d'autres œuvres de l'artiste, celle-ci avait la particularité d'être entièrement dessinée par Akira Toriyama. Eh bien bonne nouvelle elle va être aussi sujette de plusieurs projets artistiques dont des adaptations.

SAND LAND, un beau programe

Voilà ce que l'on a pu découvrir via le compte officiel Twitter de l'œuvre :

Le projet SAND LAND verra donc naitre divers partenaires se rassembler pour créer une grande variété de contenus et développer ainsi une licence complète. Le projet débutera d'abord par la coproduction d’un film d’animation par le studio Sunrise de Bandai Namco Filmworks, Kamikaze Douga Co,, et ANIMA Inc.

Sand Land raconte l’histoire de Beelzebub, le Prince des Démons accompagné de Thief et d’un ancien shérif nommé Lao. Dans un monde futuriste connu sous le nom de Sand Land, la seule rivière qui alimentait le monde entier a soudainement été asséchée et la seule source d’eau potable est en possession du roi qui n’hésite pas à pratiquer des prix exorbitants.

Ce dit premier projet a déjà une bande annonce que pouvez retrouver aussi ici (pour les allergiques de Twitter) :

Comme vous pouvez le voir il semblerait bien qu'il ne s'agisse pas d'une adaptation en animation pure puisqu'on peut voir de l'utilisation de la CGI un peu à la manière du film Dragon Ball Super : Super Hero. Un beau résultat tout de même puisque visiblement les retours du film furent très bons lors de sa sortie.

Pour l'instant il n'y a aucune date pour les débuts de ce projet d'animation.