Celles et ceux qui attendent le chapitre 102 de Dragon Ball Super avec impatience seront heureux d'apprendre qu'on connaît maintenant son contenu. Et ça s'annonce dingue.

Dragon Ball Super, ça continue en manga, et c'est toujours un gros carton. Récemment, le chapitre 100 est venu conclure brillamment l'arc Super Hero. Il nous a notamment permis de découvrir la transformation Beast de Gohan. Après avoir été plongé dans sa suite avec « Carmine et N°15 », on attend avec impatience le chapitre 102. Ce dernier ne va pas tarder à arriver, mais en attendant, on a eu droit à un résumé de l'action à venir. Une chose est sûre, ça va enflammer les fans.

Le résumé du chapitre 102 de Dragon Ball Super

Avant toute chose, vous pouvez aussi décider de patienter jusqu'à demain, date de la sortie du chapitre 102 de Dragon Ball Super sur le site de la Shueisha Manga Plus (le 21 au Japon dans le V-Jump). Quoi qu'il en soit, son contenu a été détaillé par DBSChronicles sur X (anciennement Twitter) et on va maintenant vous le transmettre. Tout commence avec l'arrivée de Goku sur Terre, qui va emmener Gohan, Goten et Trunks sur la planète de Beerus. Le problème, c'est que Carmine et le soldat n°15 les suivent, cachés dans la même voiture.

Nos personnages entament alors plusieurs sujets de discussion, comme le nom de la nouvelle technique de Gohan. Trunks souhaite ensuite montrer à Vegeta ses attaques combinées avec Goten. Après avoir enfilé leur tenue de Saiyaman X1 et X2, ils affrontent d'abord Gohan. Il n'a aucun problème à esquiver leurs coups, et devient même « Ultime » (le nom donné à la transformation du jeune homme par nos deux personnages). Ils tentent alors de fusionner pour lui faire face, mais ça échoue, conduisant à la forme Gotenks gros.

Gokû remplace Goten et Trunks, et passe immédiatement en Ultra Instinct Maitrisé. Beerus relève le fait que c'est la version la plus puissante de l'Ultra Instinct. A sa demande, Gohan devient Beast, et la pression de son Ki est démentielle, au point d'impressionner Gokû et Vegeta. Le duel peut alors débuter, avec des ondes de choc qui secouent la planète entière. La confrontation va battre son plein... dans le prochain chapitre. On est laissé sur une fin qui donne l'eau à la bouche, et il va falloir faire preuve de patience avant la suite.