Dragon Age 4 The Veilguard, l'un des meilleurs jeux de l'année, s'offre une baisse de prix sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Faites très vite car il n'y en aura sûrement pas pour tout le monde !

Dragon Age 4 The Veilguard est un retour réussi pour BioWare, après de nombreux ratés. Même si cet épisode aurait pu être encore meilleur, il fait honneur à la franchise en étant une évolution (très) satisfaisante. Malgré ses qualités, le jeu est néanmoins boudé par les Game Awards 2024. Cet opus fait bien partie des nominés de cette année, mais seulement dans la catégorie « Innovation dans l'Accessibilité » aux côtés de Diablo 4, Call of Duty Black Ops 6, Star Wars Outlaws et Prince of Persia The Lost Crown. Si vous n'avez pas franchi le pas, le titre est a déjà le droit à une belle promo, faites vite !

Une promo Dragon Age 4 Veilguard à ne pas rater !

Dragon Age 4 The Veilguard n'aura pas la chance de briller dans plusieurs catégories aux Game Awards 2024, mais le plus important, c'est que les fans soient globalement heureux du résultat. D'autant plus après les très critiqués Anthem et Mass Effect Andromeda. Avec cet épisode, BioWare offre une narration épique et touchante, des personnages attachants, des combats captivants et modulables, ou encore des environnements qui poussent à explorer le moindre recoin. Et si vous êtes un fan de longue, vous aurez en prime des réponses à vos questions.

Pour une durée très limitée, Dragon Age 4 The Veilguard baisse son prix sur PS5 et Xbox Series X|S de manière plus ou moins conséquente en fonction du revendeur. Il est en effet possible d'économiser jusqu'à 30 euros sur l'une des sorties jeux vidéo d'octobre 2024.

Si vous en faites l'acquisition, assurez-vous de télécharger et d'installer la troisième mise à jour de Dragon Age 4 The Veilguard qui apporte encore un grand nombre de correctifs.