Dragon Age 4 ne rigole pas du tout, et le RPG de BioWare est un énorme succès. Au point de briser des records et de surpasser les grands jeux de la concurrence.

Après plusieurs longues années d'attente, Dragon Age 4 The Veilguard est enfin disponible. Et malgré certaines polémiques, rien ne semble entacher le succès du jeu, qui fait un véritable carton à en juger par les chiffres. De quoi faire sabrer le champagne chez BioWare.

Dragon Age 4 est un énorme succès

Depuis son lancement, Dragon Age: The Veilguard s’est hissé au sommet des ventes sur Steam, surpassant des titres de grande envergure comme Call of Duty Black Ops 6. Ce succès en fait le plus gros lancement sur la plateforme pour BioWare, avec plus de 68 000 joueurs connectés en simultané dès les premières heures. Ce chiffre marque non seulement un record pour le studio, mais place également The Veilguard comme le jeu solo le plus populaire jamais publié par Electronic Arts, dépassant même Star Wars Jedi: Survivor, un titre majeur d'une licence phare.

L'enthousiasme autour de Dragon Age: The Veilguard s'explique en partie par l'attente des fans, fidèles à l'univers de Dragon Age. La série, connue pour ses récits profonds et ses personnages marquants, a su rassembler une base de joueurs passionnés depuis le premier opus. Ce nouvel épisode promettait de plonger encore plus loin dans le monde de Thédas, et les joueurs semblent avoir répondu présents. La satisfaction des fans et les avis positifs sur Steam confirment que BioWare a su renouveler l’intérêt pour la franchise, en introduisant de nouvelles mécaniques de jeu tout en respectant l'essence de Dragon Age.

Un bon signe pour EA

Ce succès est également une victoire pour EA, qui continue de s'affirmer dans le domaine des jeux solo, malgré un marché souvent dominé par les expériences multijoueur et les jeux de service. The Veilguard prouve que la demande pour des aventures solo de qualité reste forte, et ce record pourrait bien encourager EA à investir davantage dans des expériences similaires. Avec son démarrage spectaculaire, Dragon Age: The Veilguard montre que la série a encore de beaux jours devant elle, et pourrait bien redéfinir le succès des jeux solo pour EA et BioWare.

Source : SteamDB