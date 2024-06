Le développement de Dragon Age 4: The Veilguard aura visiblement été long et semé d'embûches, mais il semblerait que BioWare ait fait son maximum pour proposer un jeu à la hauteur d'aussi longues attentes. C'est en tout cas ce que l'on peut glaner de nouveaux détails s'agissant de son gameplay.

Un gameplay qui s'annonce touffu pour Dragon Age 4

Présenté pour la première fois le 11 juin dernier, Dragon Age 4 se contentait alors d'en présenter le prologue, où toutes ses mécaniques étaient encore à découvrir. C'est grâce à différentes previews comme la nôtre ou celle très fournie de Game Informer que nous pouvons davantage apprécier le travail de BioWare. C'est cette fois le combat qui nous intéresse ici, qualifié du « meilleur de la série » d'après le directeur des anciens opus.

Lors de la création de notre personnage, nous aurons accès à trois classes : Guerrier, Mage et Voleur. La première sera centrée sur la parade et l'étourdissement des ennemis, la seconde sur de puissants sorts comme un mur de feu, et la dernière sur l'agilité et les attaques ravageuses dans l'ombre. Il sera par ailleurs possible de choisir trois spécialisations uniques par classe.

Les compagnons ne seront pas en reste dans les combats. Ceux-ci disposeront de leur propre arbre de talent que nous pourrons faire évoluer via des points. S'agissant de les commander, cela passera par une roue d'action, dans laquelle nous pourrons mettre entre trois et cinq compétences. Autrement, ils se battront d'eux-mêmes. Nous avons également pu voir que les effets de statut que l'on connaît notamment de Mass Effect 3 seront présents.

Il sera ainsi possible de créer des combos d'effets pour des résultats dévastateurs. Des compagnons donnés disposeront ainsi d'une certaine synergie entre eux. Malgré son gameplay dirigiste davantage porté sur l'action par rapport notamment à Origins et Inquisition, Dragon Age 4 ne semble donc pas manquer d'un certain aspect tactique. Nous pourrons mieux nous en rendre compte lorsqu'il sortira cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series.