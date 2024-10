Une fois n'est pas coutume, il reste quelques films et séries à attendre des nouveautés Disney+ d'octobre 2025. Dans les ajouts importants, il y a l'adaptation live-action de La Petite Sirène qui a fait couler beaucoup d'encre, le documentaire sur Bruce Springsteen ou encore la partie 2 de la saison 5 de Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir pour les plus jeunes. Un programme qui ne casse pas des briques, mais au moins, il y a des sorties.

Les sorties films Disney+ confirmées de novembre 2024

Les sorties Disney+ confirmées de novembre 2024 déroulent le tapis rouge à deux vraies légendes de la musique dans deux styles différents. D'abord, dès le 1er novembre 2024, la plateforme de streaming vidéo célèbrera le génie de John Williams avec le film documentaire sobrement intitulé « Music by John Williams ».

Un long-métrage signé Laurent Bouzereau, déjà responsable du doc Héros Éternels : Indiana Jones & Harrison Ford disponible sur Disney+, qui va revenir sur la vie et la carrière d'un des plus grands musiciens qui existent. Pour mettre toujours plus dans la lumière John Williams, on aura des interviews de celles et ceux qui ont travaillé avec comme Steven Spielberg, Alan Silvestri, Ron Howard, Kathleen Kennedy, Anne-Sophie Mutter...

L'autre légende qui fait l'objet d'un film documentaire, c'est un groupe : Les Beatles. Martin Scorsese, qui a enchainé les chefs-d'œuvre comme John Williams mais derrière la caméra, sortira Beatle '64 le 29 novembre 2024 en exclu sur Disney+. « Le film, qui propose des images inédites des quatre musiciens et des hordes de fans qui ont contribué à leur ascension, nous permet d’être les témoins du moment précis où les Beatles sont devenus le plus grand groupe de tous les temps ».

1/11 Music by John Williams - film docu sur le légendaire compositeur de Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones et tant d'autres

8/11 Les Éternels - le film Marvel avec des acteurs de Game of Thrones

22/11 Le Silence de Mélodie - adaptation du livre de Sharon M. Draper

29/11 Nutcrackers - une comédie familiale avec Ben Stiller par le réalisateur de la trilogie Halloween Beatles '64 - un film docu sur le mythique groupe de musique par Martin Scorsese (Taxi Driver, Casino, Les Affranchis...)



Les sorties séries confirmées de novembre 2024

Au rayon des séries Disney+ confirmée en novembre 2024, on a qu'une certitude, celle de l'arrivée de la saison de The Old Man. Dans ce show télévisé adapté du roman de Thomas Perry, Dan Chase incarné par Jeff Bridges (The Big Lebowski), un ex-agent de la CIA en fuite, doit assumer son passé et éviter de passer l'arme à gauche alors qu'un assassin tente de le rayer de la carte. La saison 2 de The Old Man, dont les deux premiers épisodes seront mis en ligne le 6 novembre 2024 sur Disney+, suivra encore Dan Chase tandis qu'il doit sauver sa fille Emily.

« Dan Chase (Jeff Bridges), ex-agent de la CIA, et Harold Harper (John Lithgow), l’ex-directeur adjoint du FBI, doivent remplir la mission la plus cruciale de leur vie : retrouver Emily Chase (Alia Shawkat), qui a été enlevée par Faraz Hamzad (Navid Negahban), un redoutable chef tribal afghan. Face à ces trois hommes, la jeune femme remet en question tout ce qu’elle pensait savoir, et les conséquences sont désastreuses ». À voir en exclusivité sur Disney+.

6/11 The Old Man - saison 2



