Disney est la nouvelle maison mère de Marvel depuis plusieurs années désormais. Depuis, la plateforme SVOD de la firme est devenue LA référence pour voir et revoir ses films de super-héros. Disney+ a déjà fait le plein et rempli son catalogue de la plupart des blockbusters déjà sortis, et il continue de se garnir à un rythme régulier. Le hic, c’est qu’il manquait encore un film à l’appel, mais le problème est désormais résolu.

Un gros film Marvel arrive enfin sur Disney+ avec pas mal de retard

Marvel continue d’étendre son univers cinématographique et ce même si depuis Avengers Endgame, ça patauge. Le MCU a pris du plomb dans l’aile depuis la disparition de Thanos. Les films et les séries ont du mal à convaincre, et beaucoup de pépins sont arrivés entre-temps. Jonathan Majors, censé être le nouveau grand méchant des prochaines phases du MCU, a été renvoyé à cause de lourdes accusations de violence, la grève des scénaristes a secoué tout Hollywood et chamboulé les plans de la Maison des Idées, sans compter que certains films pédalent dans le vide, comme Blade, où personne ne semble d’accord et où l’équipe change constamment. C’est un peu l’enfer.

Malgré tout, les super-héros ont toujours la cote quoi qu’on en dise, et Disney+ capitalise pas mal dessus. À son catalogue, il manquait toutefois un gros blockbuster pourtant ancré dans le MCU, Black Widow. Pour rappel, le film se concentre sur Natasha, aka, Black Widow, incarnée par Scarlett Johansson. Le film nous laisse découvrir une facette encore inconnue de l’héroïne, mais surtout, il introduit de nouveaux personnages que l’on retrouvera prochainement dans le MCU, Yelena Belova (Florence Pugh) qui sera certainement la nouvelle Veuve Noire et Alexei Shostakov (David Harbour), que l’on reverra dans Thunderbolts, si le film sort un jour. Lui aussi a eu pas mal de problèmes, mais est actuellement en production.

C’est donc avec pas mal d’années de retard, notamment à cause d’une sortie difficile en plein covid et de litiges avec Miss Johansson que Black Widow arrive chez nous sur Disney+. Si vous l’aviez manqué, voilà l’occasion de rattraper votre retard.