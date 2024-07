Disney+ fait le plein de nouveautés cette semaine avec un blockbuster signée Marvel et une nouvelle saison pour une série légendaire et intemporelle. Nous on vieillit, mais pas elle.

Disney+ profite aussi de ce début des vacances estivales pour garnir son catalogue de nouveautés au même titre que Netflix, Max ou encore Prime Video. La plateforme SVOD accueille cette semaine un nouveau gros film Marvel, et une nouvelle saison pour une série légendaire qui semble traverser les âges sans jamais vieillir.

Tous les films Disney+ de la semaine du 8 au 14 juillet

Mais parlons film d’abord avec l’arrivée d’un blockbuster signé Marvel. Disney+ continue de compléter sa collection de films du MCU avec Black Widow qui se concentre sur l’héroïne du même nom campée par Scarlett Johansson. Si le film a eu beaucoup de mal à sortir en salle et en SVOD à cause de la crise Covid, il a tout de même réussi son pari d’ajouter de la consistance à l’héroïne des Avengers tout en introduisant de nouveaux personnages. D’ailleurs, on en retrouvera quelques-uns plus tard dans le MCU comme Yelena Belova (Florence Pugh), qui est déjà venue faire coucou dans la série Hawkeye, ou encore Alexei Shostakov (David Harbour). Les deux seront d’ailleurs à l'affiche de Thunderbolts.

12/07 Black Widow Descendants : L’Ascension de Red - film fantastique



Toutes les séries de la semaine du 8 au 14 juillet

Côté séries, ce sera aussi plutôt calme. Outre une série policière, Under the Bridge avec Lily Gladstone et Riley Keough, ce sont des séries d’animation qui marqueront cette semaine. Les Simpson, série légendaire et intemporelle, reviendra avec sa trente-cinquième saison et personne n’a pris une ride. Seconde série d’animation, plus tendre cette fois, Les Aventures de Paddington nous fera suivre les pérégrinations du célèbre petit ourson. Une série spécialement taillée pour les petits et grands enfants.