L’événement Halloween 2024 de Disney Dreamlight Valley est enfin lancé, mais l’enthousiasme des joueurs n’est pas au rendez-vous. Depuis sa sortie en 2022, le jeu de Gameloft a captivé les fans grâce à ses mises à jour régulières et ses contenus de saison. Mais cette année, l’événement d’Halloween déçoit beaucoup de joueurs, surtout les habitués...

Des récompenses qui manquent de fraîcheur dans Disney Dreamlight

L’annonce de l’événement avait pourtant suscité de l’intérêt. Gameloft avait promis des nouveautés de saison, comme des seaux de bonbons pour décorer et même fabriquer des meubles. On retrouve aussi le bol à bonbons Halloween de Mickey et le sac à dos Mickey BOO, qui brille dans le noir, ainsi qu’une réduction de 20 % sur la Tower of Terror. Mais pour la plupart, ces récompenses étaient déjà là l’an dernier. Ce manque de nouveautés a refroidi les joueurs, qui espéraient découvrir des objets inédits pour cette nouvelle édition. Dommage pour le jeu.

Disney Dreamlight Valley est connu pour ses mises à jour fréquentes et ses ajouts de contenu, comme le récent événement Jungle Getaway, qui a introduit de nouveaux personnages Disney et des Star Paths supplémentaires, accueillis chaleureusement par la communauté. Pourtant, l'événement Halloween de cette année n'a pas eu le même effet. Certains joueurs ont aussi signalé des bugs, rappelant les problèmes techniques qui avaient déjà perturbé l’expérience de jeu lors d’événements précédents, comme le bug du gâteau d’anniversaire.

Malgré cette déception, les joueurs restent attachés au jeu, notamment grâce aux nouveaux personnages et contenus qui ajoutent du charme à chaque mise à jour. L’arrivée de Steamboat Willie, par exemple, avait créé un réel engouement. Beaucoup espèrent que le prochain showcase numérique de Gameloft, prévu pour la semaine prochaine, apportera des annonces excitantes pour les mois à venir et ravivera l'enthousiasme des joueurs.

Source : Reddit