Pour motiver les héros anciens comme nouveaux, Diablo 4 se fend de nombreuses surprises gratuites et d'un énorme patch apportant d'importants changements.

Dès maintenant et jusqu'à début décembre, l'esprit de Noël commence à investir Diablo 4 accueille plusieurs surprises disponibles gratuitement, qui pourront intéresser autant les joueurs originaux que les petits nouveaux. Blizzard en profite également pour passer son titre en version 2.0.5 avec un patch conséquent en changements, correction de bugs et équilibrages.

Le Sacresprit de Noël s'invite dans la cheminée infernale de Diablo 4

En ce moment sur Diablo 4, ce ne sont pas moins que trois nouveautés gratuites qui attendent les joueurs de tous horizons. À commencer par une tentative de motiver les joueurs présents depuis le lancement du jeu, avec un bonus de retour. Celui-ci permet de faire passer un personnage (ou deux en disposant du DLC Vessel of Hatred) éternel (hors-saison) au niveau 50 avec entre trois builds à choisir pour sa classe. Il recevra ainsi un ensemble complet d'objets légendaires et un arbre de compétences complet correspondant au build sélectionné. Tous les autels de Lilith seront également débloqués, avec en prime 1 millions de pièces d'or, 1 000 oboles et des matériaux d'artisanat. Pour profiter de ce bonus, rendez-vous à Kyovashad auprès du reliquaire du destin. Si le personnage sélectionné est déjà niveau 50, il recevra tous les autres cadeaux.

Ensuite, un événement en lien avec Noël retourne dans Diablo 4 jusqu'au 3 décembre à 19h chez nous : l'Horreur à Cape Rouge. Celui-ci pourra apparaître aléatoirement dans les vagues infernales ou dans les donjons. Le terrasser octroiera un breuvage augmentant les dégâts infligés, le gain d'expérience et les chances d'obtenir des matériaux d'artisanat.

Enfin, pour celles et ceux ne disposant pas du DLC Vessel of Hatred de Diablo 4, il est possible d'essayer sa classe exclusive Sacresprit gratuitement jusqu'au 2 décembre. Malheureusement, cet essai se limite au niveau 25, offrant donc un aperçu assez maigre de l'étendue de ses pouvoirs.

Un nouveau patch qui rebat les cartes

En parlant de Sacresprit, la classe semble actuellement beaucoup trop puissante, en partie en raison de « bugs », mais il faudra a priori attendre la Saison 7 pour des changements en profondeur à ce niveau. Le patch 2.0.5 tout fraîchement déployé sur Diablo 4 tente dans l'intérim d'élever le niveau des autres classes. Dans l'exercice, Blizzard se fend donc d'importants changements d'équilibrages à tous les niveaux. Les autres classes bénéficient globalement de buffs conséquents, tant dans leurs compétences que pour leurs objets légendaires uniques. Vous pouvez consulter les notes détaillées de ce patch via le site officiel du jeu, cité en source ci-dessous.

