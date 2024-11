L'OVNI vidéoludique d'Hideo Kojima et KJP, Death Stranding Director's Cut, fait un retour inattendu avec plusieurs annonces majeures. Plus de monde va pouvoir acheter le jeu, et à un prix plus bas grâce à une promo.

Death Stranding célèbre ses 5 ans, et si vous habitez ou êtes de passage au Japon, il y a actuellement un évènement temporaire avec un pop-up store pour faire le plein de goodies, se restaurer avec un menu inspiré par le titre, et voir différents travaux de développement. DS fait également une jolie surprise à certains pour cet anniversaire majeur.

Un nouveau portage de Death Stranding Director's Cut

Kojima Productions n'a pas voulu passer à côté du cinquième anniversaire de sa nouvelle franchise. D'abord, sachez que Death Stranding revendique désormais plus de 19 millions de joueuses et joueurs sur PS5, PS4, PC, Mac, iPhone et iPad. Un chiffre qui ne représente pas les ventes réelles, puisque les abonnés PS Plus et Xbox Game Pass sont comptabilisés dans ce nombre. L'autre annonce, qui concerne surtout Hideo Kojima et son studio, c'est la sécurisation de l'IP Death Stranding qui n'appartient plus à Sony Interactive Entertainment.

« Kojima Productions a annoncé que la propriété intellectuelle [de Death Stranding] appartient au studio. Ils ont aussi déclaré qu'ils continueraient à connecter plus de fans à travers le monde sous différentes formes de divertissement » (via Automaton Media). Hideo Kojima reprend donc le contrôle total de son jeu, et sera libre d'exploiter la franchise comme il l'entend. On rappelle qu'il y aura notamment un film Death Stranding qui cherche une approche à l'opposé des longs-métrages hollywoodiens actuels.

Mais il y a une très belle surprise pour des millions de joueurs : le portage de Death Stranding Director's Cut sur Xbox Series X|S, qui est disponible dès maintenant au prix mini de 19,99€. Soit une promotion de 50% valable également sur PC, iPad, iPhone, Mac, tandis que le jeu est aussi accessible via Amazon Luna. Quant à Death Stranding 2, il n'y a pas eu de nouvelles malheureusement.

Source : Kojima Productions, Automaton Media.