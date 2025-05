Alors que l'épisode 5 de la saison 2 de The Last of Us est tout fraîchement sorti, l'épisode 6 s'offre déjà un aperçu, et une fois encore, ça risque d'être fort en émotions.

Avertissement : On précise si besoin est que les lignes qui suivent vont parler ouvertement des événements des précédents de la saison 2 de TLOU et du jeu Part 2 qu'elle adapte. N’allez pas plus loin si vous ne souhaitez pas être entièrement spoilés ou si vous n’avez pas encore eu le temps de le regarder.

Avec la sortie toute fraîche de son cinquième épisode, la saison 2 de la série The Last of Us approche déjà de son terme, puisqu'elle doit compter sept épisodes. L'avant dernier épisode, réalisé par ailleurs par Niel Druckmann, le directeur du jeu original s'illustre donc déjà via un aperçu qui risque, pour ne pas changer une formule qui marche, jouer avec les émotions des fans et des spectateurs, mais aussi leur nostalgie.

Flash back dans les yeux pour l'épisode 6 de The Last of Us Saison 2

La saison 2 poursuit donc son travail d'adaptation du second opus des jeux originaux, avec un sixième épisode à venir la semaine prochaine. Pour rappel, cette seconde saison doit adapter peu ou prou la moitié de The Last of Us Part 2, à savoir en l'occurrence la partie consacrée à Ellie et sa quête de vengeance destructrice. Celle-ci évolue en effet tant bien que mal dans Seattle pour traquer les membres de la W.L.F. et essayer de retrouver Abby.

Après un épisode 5 particulièrement chargé en ce sens, avec en prime toujours plus d'infectés pour ajouter une certaine pression toute post-apocalyptique, l'épisode 6 de la saison 2 de The Last of Us entend visiblement alléger un peu l'atmosphère. C'est en tout cas ce que l'on peut glaner du bref aperçu ci-dessous, qui tease quelques éléments particulièrement appréciés et touchants du jeu original. Il va en effet proposer un voyage tout en nostalgie pour Ellie et divers moments en compagnie de Joel, tant heureux que non.

Que ce nouvel opus s'intéresse traite seulement de nostalgie pour nous offrir de nouveaux moments en compagnie de Joel, ou si le présent aura également droit à de nouveaux développements, une part de mystère demeure encore. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous donc la semaine prochaine pour voir l'épisode 6 de la saison 2 de la série The Last of Us chez Max, ou encore MyCanal et Prime Video, moyennant cependant un supplément.

