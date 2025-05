Alors que la saison 2 de One Piece est ultra attendue par tout le monde sur Netflix, on a déjà des nouvelles de la saison 3… avant même son annonce officielle.

Les fans de One Piece vivent une drôle de situation. La saison 2 n’a toujours pas de date de sortie. Et pourtant, on parle déjà de la saison 3. Une information lâchée discrètement, mais qui change tout. Oui, l’équipage des Chapeaux de paille n’a pas fini de voguer sur Netflix.

La saison 2 est prête, la 3 en approche pour One Piece ?

On le sait depuis un moment, la saison 2 du live-action One Piece est terminée. Le tournage est bouclé. La post-production aussi. Mais malgré ça, aucune date officielle n’a encore été annoncée. Ce qu’on ne savait pas, en revanche, c’est que la saison 3 est déjà sur les rails. C’est Joe Manganiello, nouvel acteur au casting, qui a lâché l’info lors d’une interview pour un autre projet. Selon lui, le tournage de la suite commencera plus tard dans l’année. C’est une surprise totale. Et une excellente nouvelle. Cela veut dire que Netflix anticipe déjà la suite, sans attendre les retours sur la saison 2.

Joe Manganiello ne vient pas jouer un figurant. Il incarnera Crocodile, aussi connu sous le nom de Mr. 0. Un méchant culte de l’univers One Piece, introduit dans l’arc d’Alabasta. Autant dire que son arrivée marque un tournant important dans l’histoire. Et si Crocodile est là, cela signifie aussi que la série va entrer dans une nouvelle phase. Plus ambitieuse. Plus dense. Ce qui explique peut-être pourquoi la saison 3 est déjà en préparation.

Une décision qui en dit long

Lancer une nouvelle saison sans même avoir diffusé la précédente, c’est rarement anodin. Cela montre que Netflix croit en son adaptation One Piece. Et qu’en coulisses, la série a probablement donné satisfaction. Production, scénarios, retours internes… tout semble suffisamment solide pour continuer sans attendre. C’est aussi un signal fort envoyé aux fans. L’histoire ne va pas s’arrêter là. Et l’univers d’Eiichiro Oda va continuer à se déployer à l’écran, saison après saison.

Et la saison 2 ? C’est la grande question. Pour l’instant, toujours pas de date de sortie officielle. Mais si le tournage est terminé et que Netflix enchaîne déjà sur la suite, on peut raisonnablement espérer une diffusion avant la fin de l’année 2025, ou début 2026 au plus tard.

Source : cinemablend