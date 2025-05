Depuis quelques années, les fans de League of Legends comptent dans leurs rangs des nouveaux venus assez à part. Nous pensons évidemment ici à celles et ceux qui ont découvert l'univers avec la série d'animation Arcane. Cette adaptation produite par Netflix a rencontré un succès phénoménal, dû autant à l'écriture ciselée de ses deux saisons qu'à sa qualité visuelle de haute volée. Forcément, le public en redemande. Ça tombe bien, car un projet qui devrait beaucoup plaire vient d'être teasé par les équipes.

Elles seront de retour pour une suite d'Arcane ?

La série Arcane a clairement marqué un précédent dans l'histoire de l'animation. Si l'histoire a pu ne pas convaincre tout le monde sur deux saisons malgré des qualités indéniables, un aspect a fait consensus : ses graphismes à couper le souffle. Dès lors, beaucoup espèrent retrouver le studio français Fortiche derrière de futures productions de la sorte. D'autant plus qu'il est désormais admis que l'univers de LoL aura droit à d'autres adaptations. Faut-il faire une croix sur les personnages de la première série pour autant ?

Rien n'est moins sûr. D'abord, car les différents jeux League of Legends mixent suffisamment les figures de toutes parts, quelles que soient les régions où on se trouve. Nous avons donc bon espoir de revoir certains personnages d'Arcane dans les prochaines adaptations de la franchise. Rappelons qui plus est que la saison 2 laissait certain à un moment charnière, avec une nouvelle quête à accomplir.

Parmi ces personnages avec une nouvelle mission en vue, le duo formé par Caitlyn et Vi attire particulièrement l'attention du public. Alors, quand les créateurs d'Arcane se réunissent pour à la Gallery Nucleus pour un panel spécial, la question leur est inévitablement posée : « Si une saison 3 devait voir le jour, que feraient Caitvi [surnom donné par les fans au couple qu'elles forment, ndlr] ? ». C'est alors que Christian Linke répond qu'il ne peut pas en dire davantage pour de bonnes raisons... Vous voyez le coup venir ? Il n'en faut pas plus pour comprendre que le retour des deux héroïnes serait en préparation.