Comme Resident Evil en son temps, le remake de Dead Space a été acclamé. Une version qui améliore l'original en tous points et lui confère une atmosphère encore plus flippante qu'en 2008. Un fan vient à son tour de repenser le jeu et ça rappelle étrangement Doom.

Dans le casque d'Issac Clarke de Dead Space

Un peu plus de cinq jours, c'est le temps qu'il aura fallu au moddeur ReverseEngineeringGamer pour apporter son regard sur le Dead Space original. Et quel regard puisque cet internaute a remplacé la caméra à la troisième personne par une vue subjective.

Le cœur de ce mod m'a pris un peu plus de cinq jours, mais pour le peaufiner, il a fallu plusieurs mois afin de repérer les fonctions, comparer les variables, écrire des scripts dénués de bugs, réaliser des tests etc. Bien que le projet ait débuté par curiosité de voir si je pouvais faire autre chose qu'une caméra de vol pour Dead Space (2008), c'est rapidement devenu un mod à la première personne. Il y a eu beaucoup de frustration durant la conception de ce mod, mais dans l'ensemble, j'ai pris beaucoup de plaisir à le créer. J'espère que vous éprouverez autant de plaisir que j'ai eu à le faire. Via Nexusmods.

Avec ce mod, on se croirait presque dans Doom 3, mais non, c'est bien le Dead Space de 2008. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir si le moddeur va pousser le vice jusqu'à tenter une compatibilité VR.

Crédits : YouTube.

Le futur officiel de la franchise

Au-delà de ce mod FPS Dead Space, est-ce qu'on a des chances de retoucher à la licence dans les prochaines années ? Selon un sondage émanant d'EA, oui. L'éditeur a envoyé une enquête pour prendre la température sur des remakes de Dead Space 2 et Dead Space 3. Si les ventes du premier opus sont au rendez-vous et que les joueurs répondent positivement, alors il y a des possibilités que la franchise revienne avec d'autres revisites... avant un nouvel épisode entièrement inédit ? On croise les doigts !