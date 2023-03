Silent Hill et Resident Evil ont d’ores et déjà eu le droit à leurs adaptations au cinéma, et d’autres viendront. Mais une autre licence d’horreur va aussi avoir son propre film prochainement.

Les jeux vidéo d’horreur et le cinéma ne sont pas si étrangers l'un de l'autre. Resident Evil, par exemple, a déjà eu le droit à plus d’une dizaine de longs-métrages, si l’on compte les films en live action et ceux d'animation. D’ailleurs, un nouveau arrivera prochainement, Resident Evil : Death Island, un film d’animation qui mettra en scène Chris Redfield, Leon S.Kennedy et Jill Valentine.

Silent Hill, autre licence horrifique de renom, a également eu le droit à plusieurs films, dont un premier de plutôt bonne facture réalisé par Christophe Gans. Ce dernier reviendra prochainement à la charge avec Return to Silent Hill. Une adaptation libre de Silent Hill 2.

D'autres licences horrifiques ont bien entendu fait un coucou sur petits et grands écrans, mais on vous passera les détails concernant les Alone in the Dark et autres House of the Dead réalisés par Uwe Boll.

Une nouvelle licence d'horreur bientôt au cinéma

C’est donc une affaire qui marche entre les survival horror et le cinéma. Une affaire même plutôt juteuse puisque Resident Evil notamment, à emmagasiner plusieurs centaines de millions de dollars au box-office sans sourciller.

Et aujourd’hui donc, c’est une autre licence horrifique qui souhaite avoir le droit à son propre film et qui a d'ailleurs déjà trouvé des partenaires de choix. Il s’agit ici de Dead by Daylight, le célèbre jeu d’horreur multijoueur asymétrique qui oppose un tueur à quatre survivants.

Le jeu s’est fait un nom dans le milieu et compte encore des dizaines de milliers de joueurs réguliers. Alors qu’il est déjà habitué aux crossovers avec le cinéma d’horreur (et les jeux vidéo), Dead by Daylight veut avoir son propre long-métrage et c’est bien parti pour.

Déjà deux grands noms pour le film Dead by Daylight

Le studio Behaviour a en effet annoncé que le projet était en train de se monter petit à petit. Deux studios réputés dans le cinéma d'horreur sont d’ailleurs d’ores et déjà sur le coup. Il s’agit d’Atomic Monster (M3GAN, Mallignant…) et Bloomhouse (Get Out, Black Phone). Bloomhouse sera d’ailleurs producteur sur l'adaptation cinématographique Five Nights at Freddy’s et vient également d'ouvrir son propre studio de jeu vidéo pour développer une tonne de jeux d’horreur en surfant sur ses franchises, mais pas que.

Le film Dead by Daylight a donc un soutien de qualité pour son projet de long-métrage, mais il lui reste encore le gros du travail à faire. Le film n’a toujours pas de réalisateur, et le scénario est encore en état larvaire. Ce n’est donc pas demain la veille que l’on verra des tueurs traquer et sacrifier de pauvres survivants sur grand écran, mais ça en prend le chemin doucement.

En attendant, vous pouvez retrouver Dead by Daylight sur PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4 et Xbox One. Le jeu est régulièrement mis à jour avec du contenu gratuit et payant, et une nouvelle mise à jour arrivera d’ailleurs prochainement.