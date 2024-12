Elle a été annoncée sans crier gare et carrément mise en ligne dans la foulée, une énorme mise à jour de Cyberpunk 2077 est en ligne sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu fête ses 4 ans et CD Projekt a décidé de faire les choses bien. Si le studio travaille d’arrache-pied sur la suite pour sa franchise, mais aussi pour The Witcher, il ne s’est pas privé pour offrir une tonne de nouveautés. Et il y en a vraiment un très gros paquet.

Un patch anniversaire colossal pour Cyberpunk 2077

Comme l’update 2.1 à son époque, la 2.2 ajoute donc une quantité astronomique de nouveautés. Présenté lors d'un stream, cette grosse mise à jour apporte de la personnalisation, de nouvelles fonctionnalités, de l'équilibrage et bien évidemment des corrections de bugs ici et là. CD Projekt fait le plein, mais ajoute aussi énormément de choses demandées par la communauté. Les mises à jour de cette taille sont rares, on en fait le tour.

Des nouveautés crâner dans les rues de Night City

Ça commence dès la personnalisation de notre avatar avec l’ajout d’une centaine d'options cosmétiques. En fait, ça double carrément le nombre de possibilités que l’on avait jusqu’ici. Une nouvelle option permettra également d'ajuster précisément le générateur de visages aléatoires afin de trouver le ou la V qui correspond le mieux à l'idée que vous vous faites de votre personnage.

Ajout d'options de personnalisation des personnages :

32 couleurs d'yeux

18 types de maquillage pour les lèvres

17 couleurs d'ongles

10 types de maquillage pour les joues

16 types de maquillage pour les yeux

4 cicatrices au visage

5 formes de sourcils

4 tatouages ​​faciaux

2 tatouages ​​corporels

8 nouvelles optimisations cybernétiques pour le visage

Mise à jour du générateur de personnages aléatoires pour inclure un nouveau curseur "Plain-to-Punk" qui permet de trouver plus facilement un visage qui nous plait.

D’ailleurs il n’y a pas que V qui aura le droit à de nouvelles possibilités de personnalisation. Davantage de véhicules aussi pourront être modifiés. La technologie Twintone et CrystalCoat, alors disponible que sur une sélection précise de véhicules, s’étend à plus d’une dizaine de nouveaux bolides. Vous pourrez alors les personnaliser avec de nouvelles peintures et même pirater le visuel de voitures croisées en ville.

De plus, dix nouvelles voitures sont désormais disponibles à l’achat directement chez l’Autofixer. Certaines sont exclusives au DLC Phantom Liberty.

Mizutani Shion MZ1

Mizutani Shion Targa MZT

Galène GA32t de Thorton

Colby CST40 de Thornton

Archer Quartz EC-L r275

Quadra Type-66 640 TS

Quadra Type-66 680 TS

Mahir Supron FS3-T

Villefort Deleon V410-S Coupé (Phantom Liberty uniquement)

Mizutani Hozuki MH2 (Phantom Liberty uniquement)

Plein de nouveautés pour le mode photo

Énorme demande de la communauté, le mode photo de Cyberpunk 2077 a très largement été amélioré lui aussi avec pléthore de nouvelles options. On pourra maintenant diriger l’objectif plus librement ou encore ajuster davantage l’éclairage. On pourra même ou encore carrément afficher des pnj dans la scène, même s’ils n’y sont pas, en choisissant parmi une vaste liste de prétendants et prétendantes à qui vous pouvez aussi demander de prendre la pose. Et lorsque vos clichés sont au top, vous pouvez maintenant les afficher dans votre planque. On ne peut pas encore faire de scrapbook par contre, mais on est déjà pas mal.

La camera est désormais libre au lieu d'être orbitale et centrée autour de V.

La portée de la caméra augmentée.

Ajout d'une option Collision - détermine si la caméra respecte les collisions d'objets dans le jeu.

Possibilité de verrouiller la caméra - verrouille la caméra pour éviter les mauvais mouvement et sortir du cadre.

Ajout d'une option Caméra précise - ralentit la caméra pour une visée plus facile et précise.

De nouveaux formats d'images (PC uniquement. Les captures d'écran en résolution personnalisée ne sont pas disponibles sur consoles. Les systèmes de console ne peuvent exporter des images qu'au format standard 16:9.)

Un nouvel onglet Personnages pour faire apparaitre jusqu'à 3 pnj sur vos photos, à choisir dans une liste de plus de 20 personnages. Vous pouvez ajuster leur expression, leur pose et leur position.

Un nouvel onglet Éclairage pour créer et ajuster les sources de lumière.

Correction du problème d'image fantôme avec la profondeur de champ.

Ajout d'un curseur d'intensité pour les effets.

Avec SmartFrames de Kiroshi vous pouvez afficher vos photos dans le jeu en interagissant avec les cadres des appartements de V.

Optimisation de l'expérience et correction de bugs

Évidemment, qui dit mise à jour, dit forcément correction de bugs et optimisation de l’expérience utilisateur. Cette mise à jour de Cyberpunk 2077 ne déroge pas à cette règle et améliore plusieurs aspects concernant les quêtes ou encore le gameplay. Les descriptions de certaines quêtes ont ainsi été reformulées pour être plus claires, et quelques objectifs qui plantaient ont été corrigés. D’autres bugs divers ont aussi été rectifiés concernant le gameplay ou encore les paramètres PC. Ici rien qui ne viendra chambouler tout le jeu pour le coup, mais ça fait plaisir de voir que des optimisations sont encore faites.

Quêtes et monde ouvert

Les objectifs de certaines quêtes qui vous demandent d'attendre un certain temps pour progresser ont été reformulés.

Cyberpsycho Sighting : Là où les corps touchent le sol - Correction d'un problème où aucun éclat ne pouvait être trouvé sur le corps du cyberpsycho, bloquant la progression.

Dream On – L'AV de Trauma Team sur le toit sera désormais correctement caché en mode furtif.

Héros - Correction d'un problème où la quête, bien qu'elle soit terminée, pouvait rester marquée comme incomplète dans le journal avec les objectifs facultatifs « Parler à Padre » et « Parler aux Valentinos ».

Spécifique à Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Balls to the Wall - Correction d'un problème où il était impossible de sortir de l'ascenseur et de parler à Yuri à cause d'un mur invisible.

Firestarter - Correction d'un problème où le voyage rapide pouvait être bloqué si le joueur sauvegardait la partie peu de temps après avoir quitté la voiture de Reed.

Gig : En attendant Dodger - Après avoir été libérés, Bill et Charles seront désormais plus attentifs à leur conduite et éviteront de renverser les hommes de main de Dodger, évitant ainsi tout combat inutile.

Hi Ho Silver Lining - La section VIP du club Heavy Hearts sera désormais accessible aux joueurs qui n'ont pas pu rencontrer M. Hands.

J'ai déjà vu ce visage - La porte du garage empêchant les joueurs d'atteindre le point de rendez-vous sera désormais ouverte.

Run This Town - L'ascenseur du club Heavy Hearts est désormais de nouveau en service, afin que V puisse enfin rencontrer M. Hands.

Quelque peu endommagé - Correction d'un problème où il était impossible de débrancher les câbles du système de réseau neuronal.

The Killing Moon - Correction du problème faisant apparaître un mur bloquant le chemin lors du transport de Songbird vers la navette.

Gameplay

Correction d'une des animations du coup de grâce du katana afin qu'il décapite correctement les ennemis.

Les hacks rapides Iconic Synapse Burnout et Iconic System Collapse seront désormais correctement affectés par le buff de réduction du coût de la RAM.

Les icônes de niveau 5+ et 5++ pour certaines améliorations cyber seront désormais visibles sur le HUD pendant la conduite.

Correction d'un problème provoquant l'activation non prévue de certaines compétences si le joueur était détecté alors qu'il n'était pas en combat.

Le klaxon de la voiture ne retentira plus lorsque le joueur rechargera une arme pendant un combat en conduisant (spécifique aux joueurs manette).

Correction d'un problème où la police pouvait arrêter d'intervenir lorsque V engageait une fusillade à Pacifica entre les Voodoo Boys et Trauma Team.

Divers correctifs pour Cyberpunk 2077

Correction d'un problème où le son du programme TV était coupé ou trop faible.

Correction d'un problème où la technologie CrystalCoat ne s'appliquait pas correctement après être entré dans un véhicule.

En raison de la demande populaire, nous avons abaissé les scores élevés du drame traumatique .

Ajustement du mouvement de la bouche de V dans diverses scènes, y compris les fins.

Correction du problème de coupure de la voix off lors de l'annonce de la station Ebunike sur NCART.

Correction des problème liés aux ombres gérées par le Ray Tracing en mode Photo.

Spécifique à Cyberpunk 2077 sur PC

Vous pourrez désormais relier correctement W et S à différentes actions autres que leurs paramètres par défaut dans la catégorie Véhicule.

Système optimisé pour améliorer les performances jusqu'à 33 % sur les processeurs Intel Arrow Lake.

Ajout de plus d'effets Razer Chroma pour certaines sections de Phantom Liberty et des scènes romantiques.

Source : CD Projekt