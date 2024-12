Crunchyroll, c'est LA plateforme de SVOD pour les fans de manga et d'animation asiatique en générale. S'étant positionnée comme leadeuse grâce à un catalogue très large et, surtout, à la pointe des nouveautés, elle ne loupe jamais le coche. L'un de ses séries-phares s'apprêtent d'ailleurs à faire les choses en grand. Découvrez la nouvelle bande-annonce avec nous.

Une fenêtre de sortie pour une série culte de Crunchyroll

La Comic Con Experience (CCXP) de 2024 est forte en émotions pour les amateurs de japanimation, surtout du côté de Crunchyroll ! Il y a quelques jours, la plateforme dévoilait à cette occasion les premières nouveautés qu'elle accueillerait en 2025. Puis, c'est une autre annonce qui a fait la joie de beaucoup de ses abonnés, car ça concerne une des licences qui cartonne dans son catalogue, à savoir Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Le manga de Koyoharu Gotōge s'est achevé il y a déjà quatre ans dans le Weekly Shōnen Jump. Pour autant, ce n'est pas encore la fin des aventures de Tanjirō Kamado et Nezuko ! De fait, l'anime n'a toujours pas touché à sa fin. Après la saison 4 portant sur l'arc de “L'Entraînement des piliers”, disponible sur Crunchyroll, il reste encore l'ultime arc de “La Forteresse infinie” à adapter.

Or, vous le savez sûrement déjà, celui-ci aura le droit à un traitement spécial ! Il quittera le petit écran pour se décliner sous forme d'une trilogie de longs-métrages qui sortiront au cinéma. Et on sait maintenant officiellement que la première partie sortira en... 2025 ! Pour cette annonce, Crunchyroll et le studio ufotable ont dévoilé un visuel mis en scène dans une bande-annonce.

Le premier volet de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - La Forteresse infinie débarquera donc dans les salles obscures l'année prochaine ! Fort est à parier que de nombreux cinémas le mettront à l'affiche à sa sortie, à commencer par le Grand Rex. En effet, le célèbre cinéma parisien a déjà annoncé qu'il diffuserait le film. Rappelons enfin que la trilogie de films sortira d'abord exclusivement sur grand écran, avant une potentielle arrivée sur Crunchyroll.