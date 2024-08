En 2025, Bloodborne célèbrera déjà ses 10 ans ! Les joueuses et joueurs PS4 ne l'ont jamais oublié, et d'ailleurs, c'est toujours l'un des meilleurs jeux de la console pour beaucoup. Est-ce que le titre aura le traitement qu'il mérite l'année prochaine ? L'espoir est permis ces derniers temps, même s'il ne faut vraiment pas s'enflammer. Dans un post Instagram, PlayStation Italie a fait référence au soft avec le hashtag PS5. Une boulette qui n'est pas passée inaperçue, mais qui ne signifie peut-être rien du tout. À côté de ça, Daniel Richtman, plus connu sur ses rumeurs à Hollywood, a lâché que Sony Interactive Entertainment travaille sur un nouveau projet.

Un collector Bloodborne bientôt disponible

Un nouveau jeu Bloodborne, un remake voire une suite ? Comme tant de monde, Daniel Richtman ne sait pas, mais affirme que Sony Interactive Entertainment prépare le retour de la licence. Dans les théories, n'oublions pas qu'il pourrait aussi y avoir un simple remaster qui serait un peu plus beau mais surtout plus fluide. D'ailleurs, les fans se contenteraient même d'une mise à jour 60fps, rien que pour y rejouer sur PS5. Mais le 30fps n'empêche pas les plus téméraires de retourner à Yharnam sur PS4 ou PlayStation 5 via la rétrocompatibilité.

Bref, comme vous le voyez, la patience est encore de mise. Si vous êtes accro à ce jeu, et que vous voulez approfondir le titre, son lore et son DLC The Old Hunters, un super collector à ne surtout pas rater est de retour. Le guide de Future Press a été retapé pour offrir une version complète. Qu'a-t-il de mieux par rapport à l'original sorti il y a une éternité ? Du contenu en plus. Ce gros pavé de 736 pages, qui mesure 28 x 22 cm, renfermera un entretien exclusif avec le créateur de Bloodborne, Hidetaka Miyazaki. La légende de FromSoftware qui a encore secoué l'industrie avec Elden Ring et son extension L'Ombre de l'Arbre-Monde.

Vous trouverez aussi un index de l'histoire, une section pour expliquer le scénario et ses sujets, ainsi qu'une galerie de 20 pages d'artworks de Blooborne The Old Hunters. C'est disponible en précommande pour une sortie le 11 septembre 2024 au prix de 62,55€. En revanche, attention, c'est une version intégralement en anglais.







Source : Future Press.