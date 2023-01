L'action-RPG chinois Black Myth Wukong, basé sur le roman La Pérégrination vers l'Ouest, annonce sa fenêtre de sortie avec un superbe et loufoque trailer. Avis aux fans de Dragon Ball !

Le studio Game Science a mis les petits plats dans les grands pour donner des détails sur la sortie de Black Myth Wukong.

La sortie de Black Myth Wukong se précise

L'action-RPG Black Myth Wukong bluffe les joueurs à chacune de ses apparitions - par ses graphismes ou ses combats - et a rapidement rejoint le cercle des jeux les plus attendus. Développé par le studio indépendant Game Science, le titre s'appuie sur un personnage extrêmement populaire en Chine, le Roi des Singes ou Roi Singe du roman La Pérégrination vers l'Ouest. Une œuvre qui a permis à Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, de façonner le personnage de Son Goku.

Très dynamique dans son gameplay, Black Myth Wukong devrait être aussi impitoyable qu'un Dark Souls si l'on en croit les diverses vidéos jusqu'à maintenant. Mais une question demeure : quand allons-nous pouvoir souffrir ? Dès l'été 2024, sans date précise mais c'est déjà ça.

Pour annoncer la fenêtre de sortie, Game Science a mis les moyens en réalisant un trailer plutôt marrant en stop-motion - à l'occasion du Nouvel An Chinois - où un lapin reçoit sa copie PC de Black Myth Wukong. Problème, sa machine le lâche sans prévenir et il est obligé d'aller se refaire une configuration auprès d'un revendeur qui ressemble à Jensen Huang, le PDG de Nvidia. On vous laisse découvrir l'intégralité de ce court-métrage Rabbit Rabbit Rabbit !