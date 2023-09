Suite au succès de The Batman, les fans sont dans l'attente du second épisode avec impatience tandis que les rumeurs s'intensifient autour du prochain volet.

The Batman a été un pari risqué pour renouer avec les fans du chevalier noir. Le pari désormais validé par la communauté, il en va de bon train de multiplier les rumeurs autour de sa suite qui a bien été confirmée. Pour rappel, The Batman avait quelque peu divisé les fans de la chauve-souris, mais avait quand même su en séduire une grande majorité au point que Warner étende son univers avec plusieurs séries annoncées et cette fameuse suite. The Batman 2 est donc prévu pour le 3 octobre 2025 et de nombreuses rumeurs s'intensifient sur ce dernier.

Robin dans The Batman 2 ?

Matt Reeves, le réalisateur à l'origine de The Batman, a carte blanche de la part de Warner Bros pour étendre l'univers et pour son prochain épisode. Alors, quand Robert Pattinson avoue qu'il trouverait amusant d'avoir Robin dans le prochain film lorsqu'on lui pose la question sur une possible arrivée du jeune disciple, les fans sont en émoi. Un engouement qui augmente lorsqu'il y a quelques jours, une rumeur avance que son acolyte serait bien de la partie. Une rumeur qui s'intensifie rapidement quand le nom de Timothée Chalamet pour le rôle du jeune Robin sort de nulle part.

Alors que la polémique ne faisait que s'accentuer, Jeff Sneider, reporter spécialisé culture et cinéma, vient démentir le tout. L'information du journaliste va dans le sens de Robert Pattinson qui avait déclaré que s'il y avait un Robin, il devait avoir 13 ans, car il adore le comics "Un deuil dans la famille" et trouverait ça amusant à mettre en scène. Ainsi, l'acteur franco-américain semble un peu trop âgé pour le rôle. Une chose reste sûre, Matt Reeves garde son idée d'un Batman central à l'histoire et à l'émotionnel.

Un possible compagnon ?

Bien que la rumeur autour de Timothée Chalamet soit bien enterrée, il n'en reste pas moins qu'aucune annonce officielle démente la possible venue de Robin dans The Batman 2 et donc que celui-ci soit âgé de 13 ans comme le souhaite le nouveau visage de la chauve-souris. Cependant, Robin n'est pas le seul camarade que Batman puisse avoir. Dans le premier épisode, Catwoman était déjà présente et les deux personnages semblaient déjà avoir une attirance certaine l'un envers l'autre. Elle pourrait alors aider Batman à rendre son histoire plus tendre tandis que celui-ci vient d'abandonner son passé de Vengeur.