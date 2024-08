Batman Arkham de retour chez Rocksteady ? C'est possible, mais Warner Bros Discovery vient de dévoiler des projets bien plus vastes pour Le Chevalier Noir et d'autres licences comme Harry Potter Hogwarts Legacy.

Le prochain Batman Arkham Shadows sera un jeu VR de Camouflaj (Marvel's Iron Man VR, Republique) pour le Meta Quest 3. Vous serez en mesure d'incarner véritablement le Chevalier Noir, en vous promenant dans les rues de Gotham et en visitant des lieux iconiques de la ville. D'après le studio, le titre aura une structure similaire à celle de Batman Arkham Asylum, l'un des meilleurs jeux de la saga sur l'homme chauve-souris. Au-delà de ce titre en réalité virtuelle, on ne sait pas ce qu'il adviendra du bébé de Rocksteady, mais Warner ne semble pas prêt à s'en séparer totalement. Un grand changement se prépare même pour la licence.

La licence Batman Arkham pourrait se trouver de nouveaux foyers

Il y a quelques heures, on a appris que Warner Bros Discovery réfléchissait peut-être à vendre une part de sa division jeux vidéo. Une décision qui, selon les informations du Financial Times, serait motivée par l'énorme chute de 70% des actions du groupe depuis la fusion entre Warner Media et Discovery en 2022. Dès lors, un tel choix pourrait peut-être mettre Hogwarts Legacy 2 en danger, mais également les autres licences comme Batman Arkham ou Mortal Kombat qui ne vivent pas leurs meilleures années actuellement.

Warner Bros Discovery n'a fait aucun commentaire là dessus, mais a dévoilé des plans pour améliorer la situation financière du groupe. Conscient d'avoir de l'or dans les mains, le PDG David Zaslav se dit prêt à louer ses licences comme Batman Arkham ou Hogwarts Legacy à d'autres studios. « Nous avons 11 studios ici, et nous avons beaucoup de propriétés intellectuelles. D'autres personnes montrent aussi beaucoup d'intérêt pour tirer profit de certaines de ces licences pour le jeu vidéo, et c'est quelque chose que nous examinons en ce moment. Nous devons nous développer et les propriétés intellectuelles que nous possédons ont de la valeur dans le domaine des jeux, et nous cherchons à en tirer parti » (via IGN).

Batou et Hogwarts Legacy dans d'autres mains et en free to play ?

À l'avenir, peut-être qu'il y a aura donc un nouveau jeu, voire plusieurs, qui ne soi(en)t ni développer par Rocksteady, ni par Warner Bros. Games Montréal (Batman Arkham Origins). JB Perrette, président du streaming et du gaming pour Warner Discovery, a pour sa part insister sur la nécessité d'aller vers les free to play. « Nous sommes passés d'une année record en 2023 avec Hogwarts Legacy à l'opposé de ce spectre avec Suicide Squad Kill the Justice League. [...] L'un des secteurs sur lesquels nous nous penchons particulièrement, qui représente environ la moitié des 200 milliards de dollars générés par l'industrie du jeu vidéo, c'est celui des free to play » On n'est peut-être pas à l'abri de voir un Batman Arkham gratuit sur mobile, qui sait...

Source : IGN.