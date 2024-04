Le chef d'œuvre absolu de Larian Studios qu'est Baldur's Gate 3 est ainsi le jeu qui a raflé le plus de récompenses aux BAFTA. Un signe parmi tant d'autres du travail magistral abattu par Larian Studios. D'autres titres de renom n'ont toutefois clairement pas démérité. Et les gagnants sont...

Baldur's Gate 3 à nouveau sacré comme un éclatant chef d'œuvre

La 20ème cérémonie des BAFTA est une sorte de magnifique chant du cygne pour Baldur's Gate 3. Le titre qui a littéralement secoué l'année 2023 n'aura en effet ni DLC ni suite et s'en va au sommet de son art. L'histoire nous dira si ce jeu déjà légendaire peut même briguer le titre de meilleur jeu de la décennie. En attendant, il a été couvert de récompenses au dernier événement en date visant à célébrer les meilleurs jeux vidéo du monde.

Baldur's Gate 3 est en effet le jeu qui a remporté le plus de titres de la cérémonie, avec pas moins de cinq trophées à son actif ! Il a ainsi reçu les prix suivants :

Meilleur Jeu

Musique

Narration

Performance dans un rôle secondaire (Andrew Wincott dans le rôle de l'hypnotisant Raphael)

Choix des Joueurs

Des prix on ne peut plus mérités, pour l'un des jeux les plus marquants et ambitieux de ces dernières années. Même si Larian Studios a décidé de ne pas travailler sur un autre jeu de cette licence, nous attendons leur prochaine création avec impatience ! Félicitations au studio belge indépendant et à ses équipes passionnées pour le succès critique absolument mérité qu'a été Baldur's Gate 3 !

Un succès critique Absolu pour Baldur's Gate 3 et son studio. © Larian Studios

D'autres grands jeux justement récompensés aux BAFTA

Il n'y en avait bien sûr pas que pour Baldur's Gate 3. D'autres jeux marquants ont été récompensés de prix également tout à fait mérités. Alan Wake 2 est de son côté parti avec deux prix sous le bras : Réussite Artistique et Réussite Audio. Zelda Tears of the Kingdom a quant à lui reçu le prix de la Réussite Technique. Pour rester sur Nintendo, Super Mario Bros. Wonder a reçu les prix du Multijoueur et de la Famille. Pour rester sur les jeux à gros budget, Cyberpunk 2077 a reçu un prix mérité à la sueur du front de CD Projekt RED : Jeu Évolutif.

Les jeux indépendants n'ont pas été en reste aux BAFTA. Nous pouvons par exemple citer l'excellent et innovant Viewfinder, qui a reçu deux prix : Jeu Britannique et Nouvelle Propriété Intellectuelle. La pépite Tchia a quant à elle été lauréate du prix de Jeu au-delà du Divertissement. La belle aventurière britannique Lara Croft de Tomb Raider a enfin reçu le prix tout à fait mérité de Personnage le plus Iconique du Jeu Vidéo. Encore bravo tant aux gagnants qu'aux nommés aux BAFTA ! Espérons que 2024 sera aussi riche, tant pour les joueurs que pour les acteurs de cette fascinante industrie.