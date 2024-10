Avatar: Le Dernier Maître de l'Air et La Légende de Korra pourraient bien réaliser le rêve des fans avec un énorme projet en route. De quoi combler les joueurs, sans aucun doute.

Les fans d'Avatar vont être ravis ! Un tout nouveau jeu d'action-RPG basé sur l'univers d'Avatar: Le Dernier Maître de l'Air et La Légende de Korra est en préparation. Saber Interactive et Paramount Game Studios, en collaboration avec Avatar Studios, ont confirmé le développement de ce jeu AAA. Le tout est prévu pour consoles et PC.

Une histoire inédite pour Avatar

Ce qui rend ce projet particulièrement excitant, c'est qu'il ne se concentrera ni sur Aang ni sur Korra, mais sur un nouvel Avatar. L'intrigue se déroule des milliers d'années avant les événements des séries animées. Les joueurs incarneront cet Avatar inédit, plongé dans une époque totalement inexplorée de l'univers.

Dans ce nouveau jeu, les joueurs pourront maîtriser les quatre éléments : air, eau, terre et feu. Ils affronteront des ennemis dans des combats dynamiques. Les joueurs seront accompagnés de compagnons tout au long de leur aventure. Ils devront également faire face aux défis et responsabilités d'être l'Avatar. Leur mission sera de maintenir l'équilibre dans le monde.

Un univers riche et immersif ?

Doug Rosen, vice-président senior de Paramount, a expliqué que ce projet avait pour objectif de répondre aux attentes de longue date. Selon lui, le jeu permettra d'explorer l'univers d'Avatar de manière plus immersive que jamais : "Grâce aux jeux vidéo, nous pouvons non seulement étendre le monde d'Avatar, mais aussi permettre aux joueurs de vivre une expérience profondément connectée à cet univers."

L'ambition est de proposer des éléments familiers tirés des séries. Des nouveautés viendront enrichir cet univers déjà culte. L'équilibre entre tradition et innovation sera central dans le jeu.

Saber Interactive, reconnu pour son travail sur des adaptations de franchises populaires comme World War Z, est en charge du développement. Josh Austin, responsable du développement chez Saber, a déclaré que l'équipe est composée de véritables fans. "Nous sommes honorés de travailler avec Avatar Studios et Paramount pour donner vie à cet univers à travers un jeu."

Cette collaboration promet donc de rester fidèle à l'esprit de la saga tout en apportant des innovations qui raviront les joueurs. Même si peu de détails ont été révélés pour le moment, ce nouveau jeu d'action-RPG laisse entrevoir un projet ambitieux. Les fans peuvent s’attendre à une immersion totale dans une nouvelle époque du monde d’Avatar. Le jeu proposera des mécaniques de gameplay captivantes. Le scénario sera inédit et promet de surprendre les joueurs.