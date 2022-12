Les fans d'Avatar The Last Airbender l'attendaient, elle va enfin arriver. La suite des aventures d'Aang et Korra est en préparation. Voici tout ce que l'on sait sur la prochaine série.

Avatar 2 et ses chiffres aux box office ont beau être sur toutes les lèvres, l’autre licence du même nom a elle aussi de beaux jours qui se profilent devant elle. Véritable phénomène aux États-Unis, Avatar The Last Airbender s'apprête à revenir avec une série live-action sur Netflix. Plusieurs projets d’animation chapeautés par les créateurs eux-mêmes sont également en préparation. Une nouvelle rumeur vient néanmoins de mettre en ébullition toute la communauté de fans. La série qu’ils espéraient tant va enfin voir le jour.

Une nouvelle série Avatar prévue en 2025

En décembre 2014, Nickelodeon clôturait les aventures de Korra, successeure d’Aang. Depuis, les fans n’ont eu à se mettre sous la dent qu’une série de comics autour du gang original, tout comme la nouvelle Avatar. Les choses vont prochainement changer dans les années à venir, les créateurs de la série originale ayant créé leur propre studio d’animation afin d’étendre l’univers. On sait que plusieurs jeux arrivent, tout comme un premier film prévu en 2025 qui mettra en avant Aang et ses amis en version adulte. Cette même année, les fans devraient également être gâtés avec une nouvelle série, qui sera une suite directe à Avatar The Last Airbender et The Legend of Korra.

Le site Avatarnews, spécialisé dans les leaks autour de la licence et aux sources plus que crédibles, révèle en effet qu’une nouvelle série Avatar est en préparation. Elle suivra le ou la successeur de Korra, qui sera cette fois un maître de la terre. Aucune information sur ce nouveau personnage n’est connue, ni sur son ère. Il se pourrait néanmoins que la série Avatar se déroule 100 ans après les aventures de Korra, ce qui nous ramènerait à une période proche de la nôtre.

Image mockup par Avatarnews

La suite tant attendue devrait arriver dans le courant 2025 sur Paramount+, mais le studio ne compte pas s’arrêter là. Un film d’animation autour de cet Avatar et son ère sortira également au cinéma dans les années qui suivent la diffusion de la série. Aucune fenêtre de sortie n’a été avancée, mais l’attente ne devrait pas être longue. Avatar Studios a visiblement envie de surfer sur le futur engouement de la série en live-action de Netflix prévue pour l'année prochaine.