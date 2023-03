Mauvaise semaine pour Avatar Frontiers of Pandora d'Ubisoft qui continue de fuiter dans tous les sens. Cette fois, on a de grosses informations sur l'histoire, le gameplay et le monde du jeu.

Les leaks autour d'Avatar Frontiers of Pandora étaient-ils prévisibles ? Malheureusement pour Ubisoft, oui. Et c'est la même source qui dévoile des détails totalement inédits avant le week-end.

Encore des leaks pour Avatar Frontiers of Pandora

Bien qu'il se soit fait rattraper assez vite par Ubisoft, qui a fait supprimer ses leaks sur la Toile, ScriptLeaksR6 en a encore sous le code. Dernièrement, il a en effet sorti des images d'Avatar Frontiers of Pandora qui confirmaient deux éléments : la possibilité d'avoir une monture volante, et que le titre allait être un FPS. Dans le cliché en vue subjective, on voyait un Na'Vi tirait sur un robot exosquelette comme celui utilisé par Stephen Lang, le colonel Miles Quaritch dans Avatar.

On va donc pouvoir chevaucher un Ikran, mais avant cela, il va falloir le capturer... comme Jake Sully dans les films. Le banshee du joueur sera personnalisable et donnera un avantage lors des combats aériens. Bien entendu, il sera aussi idéal pour travers les environnements de Pandora. Et à ce propos, Avatar Frontiers of Pandora va introduire un « continent inédit », la Frontière Ouest qui recèle de « régions ouvertes magnifiques mais imprévisibles ». Même pas besoin d'attendre Avatar 3 et les nouveaux épisodes qui sortiront en 2024, 2026 et 2028.

Les autres informations à retenir au niveau du gameplay, c'est qu'on pourra customiser de A à Z notre Na'Vi. Au programme, fabrications des équipements plus puissants, améliorations de compétences et des armes (arc, lance, fusil d'assaut et de chasse...). Des mécaniques classiques pour Ubisoft et le jeu vidéo en général.

En termes de scénario, Avatar Frontiers of Pandora sera lié à Avatar 2 : La Voie de l'Eau, mais ce sera pas une adaptation. On incarne au départ un enfant Na'vi enlevé par la RDA (Resources Development Administration), l'organisation de Quatrich, et formaté à leur image. La mission sera de rejoindre notre véritable famille pour protéger Pandora et les nôtres.

Une claque équivalente aux films

À moins qu'Ubi ne sorte du silence plus tôt que prévu, il est probable qu'une vidéo de gameplay d'Avatar Frontiers of Pandora ne soit diffusée que lors d'Ubisoft Forward. Une conférence qui aura lieu le lundi 12 juin 2023 durant la semaine de l'E3 2023 qui a été annulé. On a hâte de voir s'il faut craindre le pire ou à l'inverse, d'autant que les équipes de développement semblent confiantes vis-à-vis de leur projet.

Massive Entertainment (The Division 2) a un objectif très clair avec Avatar Frontiers of Pandora : repousser les limites technologiques à l'aide de leur moteur Snowdrop Engine. Une grosse ambition pour faire honneur aux films et essayer d'asséner une baffe visuelle du même ordre. Et ils ont même collaboré avec la société de production de James Cameron, Lightstorm, pour cela.

Aucune date de sortie n'a encore fuité, mais d'après l'éditeur français, le jeu sera disponible d'ici mars 2024 au maximum sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Si vous voulez vibrer et prendre une claque sur une monture volante, vous pouvez surveiller le DLC d'Horizon Forbidden West.