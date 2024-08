Après le deuxième film baptisé la Voie de l'Eau, Avatar 3, intitulé Feu et Cendre, va radicalement changer de thème. Son réalisateur James Cameron a expliqué le choix derrière ce titre, et les choses risquent définitivement de chauffer pour Jake Sully et sa famille.

Avatar 3 va apparemment très bien porter son nom

En attendant sa sortie en salles toujours prévue pour le 17 décembre 2025, la communication autour d'Avatar 3 s'enflamme. Nous découvrions le prochain film de James Cameron il y a quelques jours en images, avec un titre officiel en prime. Depuis, le fantasque réalisateur enchaîne les interviews et les déclarations pour faire chauffer l'engouement. Dans l'une d'entre elles, il a précisé le choix derrière ce titre lourd de sens.

« Le feu peut représenter la haine, la violence, le traumatisme et la possible mauvaise utilisation du pouvoir. De l'autre côté, la cendre représente le contrecoup de toute cette énergie, à savoir le deuil et devoir vivre avec le poids de vos actes ». Après le peuple Na'Vi de l'eau, relativement paisible, Avatar 3 va en effet s'intéresser au peuple des cendres. D'après James Cameron dans une précédente déclaration, celui-ci se montrera bien plus terrible. « Dans les deux précédents films, je n'ai montré que le bon côté des Na'Vi. Les choses vont méchamment changer dans le troisième ».

Ce sont donc de terribles épreuves qui attendent Jake Sully et sa famille dans Avatar 3. Et il semblerait que la planète Pandora dans son ensemble ne soit pas au bout de ses peines. Nous savons en effet qu'un tiers d'Avatar 4 aurait déjà été filmé, et qu'un cinquième film est dans les cartons. Toujours dans la surenchère, James Cameron nous promet d'ailleurs que ceux-ci seront les films « les plus spectaculaires jamais créés ». Malgré ses 69 ans bien tassés, l'homme semble donc être plus galvanisé que jamais, pour le plus grand plaisir des fans. Rendez-vous fin 2025 pour voir si le résultat est à la hauteur d'autant d'énergie sur Avatar 3.

Source : DiscussingFilm sur X.com