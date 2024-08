Les fans de la franchise Avatar devront patienter un peu plus longtemps que prévu pour découvrir Michelle Yeoh dans l'univers de Pandora. Bien que la présence de l'actrice oscarisée dans la saga ait été annoncée il y a plusieurs années, James Cameron, le réalisateur et scénariste de la série, a récemment confirmé que Yeoh n'apparaîtra pas avant un moment. Explications...

Une annonce pour Avatar 3 qui va décevoir

L'arrivée de Michelle Yeoh dans Avatar avait suscité beaucoup d'enthousiasme, d'autant plus que des images de l'actrice sur le plateau avaient circulé, laissant supposer qu'elle ferait ses débuts dès Avatar 3, intitulé Avatar : Fire and Ash. Cependant, Cameron a clarifié la situation lors d'une interview accordée à Entertainment Weekly pendant le D23. La convention des fans de Disney à Anaheim, en Californie. Il a précisé que Yeoh ne serait présente que dans les quatrième et cinquième volets de la saga. Selon lui, une certaine confusion est née autour de cette information. Mais il a tenu à rassurer les fans en confirmant que son personnage sera bien introduit dans les films à venir.

Dans Avatar, Michelle Yeoh incarnera le Dr. Karina Mogue. Un personnage dont les détails restent encore largement mystérieux. James Cameron a décrit ce rôle comme "intéressant et amusant". Ajoutant qu'il a hâte de travailler avec l'actrice sur ce projet. Yeoh, qui a gagné en notoriété mondiale grâce à des performances acclamées, notamment dans Everything Everywhere All at Once, a été saluée par Cameron. Qui considère qu'elle a toujours été une star, mais qu'elle est devenue un véritable phénomène international ces dernières années.

L'actrice avait déjà partagé son enthousiasme pour Avatar lors d'une interview en 2022. Exprimant son admiration pour le travail de Cameron, qu'elle qualifie de "génie". Elle avait alors confié avoir tourné quelques scènes en 2021 et se disait impatiente de revenir sur le plateau.

Source : Entertainment Weekly