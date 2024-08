Après les robots de Lady Maria (Bloodborne The Old Hunters) et de Selene (Returnal), le jeu gratuit Astro's Playroom offre un nouveau contenu sur PS5.

Sony Interactive Entertainment va bientôt faire sa rentrée en avance avec le lancement de Concord. Le hero shooter en mode Overwatch développé par le studio naissant Firewalk. Pour l'instant, la sauce n'a vraiment pas l'air de prendre auprès des joueurs PS5 et PC, mais peut-être que la tendance s'inversera ? Si le FPS multijoueur va devoir faire ses preuves, c'est moins le cas du prochain jeu Astro Bot qui débarque en exclusivité PlayStation 5 le 6 septembre 2024.

La nouvelle mise à jour gratuite d'août 2024 pour Astro's Playroom

Si vous aimez la plateforme, Astro Bot est bien parti pour être encore un incontournable. Il faut dire que le petit robot n'en est pas à son coup d'essai et a déjà conquis des millions de joueurs avec le jeu VR Rescue Mission et Astro's Playroom. Le titre installé gratuitement sur toutes les PS5 du monde entier dont l'intérêt a été relancé avant la sortie du prochain épisode. Pour mettre en avant cette mascotte, les développeurs de Team Asobi ont choisi de mettre à jour leur bébé à quatre reprises avec du contenu supplémentaire totalement gratuit.

En juin, le jeu PS5 Astro s'est mis à jour une première fois pour accueillir le robot Lady Maria de Bloodborne The Old Hunters. Ensuite, en juillet, c'est l'héroïne de Returnal, Selene, qui a pris le relais. Comme déjà annoncé, un troisième robot rejoint la famille et cette fois, c'est un pilote de Gran Turismo. Dès maintenant, celles et ceux qui ont terminé Astro's Playroom peuvent obtenir un nouveau robot. Mais il y a une marche à suivre. Tout d'abord, rendez-vous dans l'environnement « Station Climatisante » et le niveau « Carte mer ».

Pour mettre la main sur ce troisième chouette contenu Astro, il faut marcher sur des étoiles de mer. C'est simple, même très simple, mais il y a évidemment un twist. Vous avez pour obligation de respecter un ordre bien précis, sans quoi la manipulation ne fonctionnera pas. Heureusement, l'internaute Computer_Cat a partagé la marche à suivre :

Marchez sur l'étoile sous le pont au début du niveau

Allez vers la gauche, où il y a un ponton avec un astro qui bronze, puis sur l'étoile dans l'eau

Rendez-vous auprès d'un palmier situé plus à droite pour trouver la troisième étoile

Enfin atteignez la quatrième étoile, encore immergée, près du gros tuyau bleu

L'ultime robot d'Astro's Playroom sera disponible en septembre.

Crédits : GTPlanet.

Source : Computer_Cat.