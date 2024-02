Le Xénomorphe reviendra hanter les spectateurs à l'occasion d'un nouveau film Alien. Un long-métrage chapeauté par Fede Álvarez (Evil Dead, Don't Breathe) qui a pu boucler son tournage à l'été dernier. Malgré la grève, le syndicat des acteurs avait en effet donné son feu vert afin qu'une quarantaine de projets puissent reprendre. Mais sortira-il pour autant cette année comme prévu il y a quelques mois de cela ? Disney a définitivement tranché sur la question lors de son bilan financier.

Le nouveau film Alien Romulus, c'est officiel !

Prêts à retrouver le Xénomorphe qui va faire de la charpie de jeunes hommes et femmes ? Ce sera en effet le postulat du prochain volet. « Un groupe de jeunes gens vivant dans un monde lointain se retrouvera confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers ». Un programme sanglant dont on a hâte d'avoir les premières images, surtout avec Fede Álvarez derrière la caméra. Avant sa sortie, le film partage son nom officiel : Alien Romulus. Soit le titre provisoire qui circule depuis plusieurs mois.

L'autre bonne nouvelle, c'est que Disney n'a pas l'air de vouloir repousser le long-métrage. La précédente date de sortie est donc maintenue, ce sera le 16 août 2024 au cinéma. Alvarez, qui sait y faire avec le gore et l'horreur, a toutefois une énorme pression. Après Prometheus et Covenant qui ont divisé, il n'y a pas véritablement de place à l'erreur. Et d'après Ridley Scott, qui a été choisi par le cinéaste pour voir Alien Romulus en premier, ce sera apparemment une belle claque.

« Il est entré dans la pièce et a dit : « Fede, qu'est-ce que je peux dire ? C'est formidable putain ! ». Pour moi, c'était comme... Ma famille sait que c'était l'un des meilleurs moments de ma vie. Qu'un maître comme lui, que j'admire tellement, regarde un film que j'ai réalisé et surtout un Alien... et qu'il me parle pendant une heure de ce qu'il a aimé. L'un des meilleurs compliments qu'il m'a fait fut « Les dialogues sont excellents. Vous les avez écrits ? », ce à quoi j'ai répond oui ! » (via Variety).

Le casting d'Alien Romulus.

Un retour aux sources qui va faire plaisir

Un nom officiel, une date de sortie précise, mais également un casting pour Alien Romulus composé de jeunes talents. Et deux des acteurs ont déjà participé à de beaux projets, comme Cailee Spaeny qui est la star du dernier Sofia Coppola, Priscilla. Mais elle a aussi tourné dans Vice, Pacific Rim: Uprising ou encore Une femme d'exception. David Johnson est à l'affiche de la série HBO Industry, tandis qu'Archie Renaux a été vu dans Morbius ou L'Autre Zoey sur Prime Video. Les comédiens côtoieront également Spike Fearn (Aftersun) et Aileen Wu qui commence à peine sa carrière et se retrouve déjà dans une immense saga.

À quoi s'attendre avec Alien Romulus ? Cailee Spaeny a fait monter la hype avec une seule déclaration. Cet épisode se déroule entre le premier opus et sa suite, et les équipes d'Aliens sont associées au projet. Des mots qui devraient redonner un peu d'espoir aux fans déçus.

Il est [Alien Romulus] censé s'intercaler entre le premier et le deuxième film. Ils ont fait à nouveau appel à la même équipe que pour Aliens de James Cameron. Les mêmes personnes qui ont conçu les xénomorphes sont venues pour construire les nôtres. Voir le design original, avec les personnes qui ont travaillé sur ces films pendant plus de 45 ans et qui a occupé une grande partie de leur vie, c'est vraiment incroyable. Via Variety.

Plus d'effets pratiques que de CGI ? Ca pourrait déjà être un excellent point pour Alien Romulus.