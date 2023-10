Un petit privilégié a déjà vu le nouveau film Alien et visiblement, ça sent la dinguerie à plein nez. Comme Indiana Jones 5 et Terminator Genisys ? On plaisante, mais imaginez quand même.

Le nouveau film Alien arrivera dans les salles obscures à partir du 16 août 2024. Une sortie estivale un peu tardive, mais c'est comme ça. Faut-il avoir peur du long-métrage après les très critiqués Prometheus et Covenant ? D'après un grand cinéaste, il n'y a pas lieu de s'inquiéter et il faudrait même se réjouir.

Un premier avis sur le nouveau film Alien Romulus

Alien Romulus, le nom provisoire du prochain film sur le Xénomorphe, a bouclé son tournage en juillet dernier. Une excellente nouvelle puisqu'à moins que Disney ne bouscule son calendrier pour prioriser des films Marvel, ce nouvel épisode est assuré de sortir à la date prévue. Un long-métrage réalisé par Fede Alvarez qui s'est illustré avec le très bon remake d'Evil Dead, entre autres. Un spécialiste de l'hémoglobine et de la tripaille qui va maltraiter des petits jeunes en les envoyant sur une « planète lointaine et se retrouveront confrontés à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers ».

Vu son pedigree, on peut être curieux du projet mais qu'en sera t-il ? Alien Romulus est impressionnant selon... Ridley Scott. L'octogénaire, qui n'a pas encore délaissé ses caméras, a vu le nouveau film en totale avant-première. Fede Alvarez voulait qu'il soit le premier à le visionner. Et Scott s'est pris une grosse claque à en croire ses dires.

« Il est entré dans la pièce et a dit : « Fede, qu'est-ce que je peux dire ? C'est formidable putain ! ». Pour moi, c'était comme... Ma famille sait que c'était l'un des meilleurs moments de ma vie. Qu'un maître comme lui, que j'admire tellement, regarde un film que j'ai réalisé et surtout un Alien... et qu'il me parle pendant une heure de ce qu'il a aimé. L'un des meilleurs compliments qu'il m'a fait fut « Les dialogues sont excellents. Vous les avez écrits ? », ce à quoi j'ai répond oui ! » (via Variety).

Ridley Scott a adoué le long-métrage, bonne nouvelle ?

Comme Fede Alvarez le confie, il admire Ridley Scott et il voulait par-dessus qu'il soit le premier à regarder Alien Romulus. « Je voulais qu'il le voie avant tout le monde. Et tout le monde m'a prévenu que Ridley était quelqu'un de très dur. Il est très dur, surtout lorsque cela concerne ses films. Il a été très dur avec Blade Runner 2049, qui est un chef d'oeuvre selon moi, parce que c'était son travail. Je lui ai alors demandé son avis sur Top Gun Maverick et il m'a répondu « Bof... Celui de mon frère était original et celui-ci est quelconque ». Il le respectait, mais j'ai pu constater à quel point il pouvait être dur. Je me suis donc dit que je n'avais aucune chance avec mon film Alien ».

Alvarez avait très peur d'entendre une phrase de la part de Ridley Scott. « Vous avez détruit mon héritage ». Mais malgré cette possibilité, il a tenu à affronter les yeux dans les yeux le réalisateur qui a créé la saga Alien. Tout est bien qui finit bien donc, mais il vaut mieux rester prudents.

Déjà, Prometheus et Alien Covenant ne jouent pas en la faveur de monsieur Scott. Ensuite, on se rappelle que ce n'est pas la première fois que de grands noms du cinéma ont adoubé des franchises avant un nouveau film. James Cameron a dit énormément de bien de Terminator Genisys pour le résultat que l'on connaît, et Steven Spielberg, idem avec Indiana Jones 5. Ce sont les premiers exemples qui nous viennent en tête, mais il y en a eu d'autres évidemment. Bref, en attendant le trailer et la sortie, il faut s'en remettre à cet avis préliminaire sur Alien Romulus.