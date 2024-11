Avis aux fans d’Alien et de musique de film : la bande originale d’Alien: Romulus arrive dans une magnifique édition double vinyle. Composée par Benjamin Wallfisch, cette œuvre promet de capturer toute la tension et l’atmosphère si caractéristiques de la saga culte. Prévue pour le 13 décembre 2024, cette édition est déjà en précommande et s’annonce comme un must-have pour les collectionneurs.

Une musique qui rend hommage à l’héritage d’Alien

Benjamin Wallfisch, connu pour ses compositions sur Blade Runner 2049 et It, s’attaque ici à un défi de taille. Il parvient à faire le lien entre les sonorités angoissantes du film original de Jerry Goldsmith et les musiques plus mélodiques des suites. Le résultat ? Une œuvre qui vous plonge dans l’univers oppressant d’Alien, tout en lui apportant une profondeur inédite. Les amateurs de musique de film y retrouveront toute la richesse et l’intensité propres à la saga.

Alien

Une édition vinyle pensée pour les fans

Ce double vinyle n’est pas qu’une simple bande originale : c’est une véritable pièce de collection. Voici ce qu’il propose :

Deux vinyles 140g avec une couleur exclusive.

avec une couleur exclusive. 20 morceaux principaux et 6 titres bonus pour une immersion totale.

et pour une immersion totale. Des notes de pochette rédigées par Fede Álvarez , réalisateur du film.

, réalisateur du film. Une pochette gatefold qui s’ouvre en deux, avec des illustrations signées Kilian Eng.

Chaque détail de cette édition a été pensé pour célébrer l’univers de la saga et offrir une expérience unique aux fans.

Prévue pour dans un mois, le 13 décembre 2024, cette édition est déjà disponible en précommande pour 29 euros. Que vous soyez un amateur de musique de film, un passionné de vinyles ou un fan inconditionnel de la saga, cette bande originale s’annonce incontournable.

Vous pouvez trouver le collector Alien ici :

Source : 20th Century Studios