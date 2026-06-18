Après une première édition en février/mars dernier, le Steam Néo Fest revient déjà en ce mois de juin 2026 pour faire suite au Summer Game Fest 2026. Jusqu’au 22 juin à 19 heures chez nous, il est ainsi possible de découvrir des centaines voire milliers de jeux à venir grâce à des démos gratuites. Face à une telle offre, il n’est clairement pas simple de trouver ses petits. On vous propose donc une sélection des titres qui ont suscité la curiosité de la rédaction pour vous donner des pistes de recherche.

Comme tous les goûts sont dans la nature, notre sélection maison des démos qu’on estime les plus notables dans le cadre de ce Steam Néo Fest ne vont peut-être pas autant vous convaincre. Nous avons cela dit tâché de sélectionner un jeu par « genre », histoire de présenter le spectre le plus large possible des myriades de possibilités qu’offre en ce moment la plateforme de Valve. On va donc vous présenter individuellement chaque titre et la catégorie qu’il représente selon nous avec le plus gros potentiel.

Mortal Shell 2 : une excellente suite au Souls-like indé à tester absolument durant le Steam Néo Fest

On commence par la catégorie des jeux d’action qui tachent avec Mortal Shell 2, développé par Cold Symmetry et édité par PlayStack. Après un premier épisode qui avait réussi à se démarquer de nombreux autres Souls-like, malgré des premières heures impitoyables qui en ont refroidi plus d’un, son petit studio revient avec une suite qui rebat encore les cartes. Bien qu’on retrouve le système de coquille qui l’a rendu si unique, ce nouvel épisode a largement revu sa copie pour conserver son côté exigeant, mais en étant moins intimidant à appréhender. Une excellente pioche dans un marché quelque peu saturé par le genre initié par FromSoftware en somme, en attendant sa sortie plus tard dans l’année.

Fading Echo : un jeu d’action-aventure aquatique avec un casting flamboyant

Si vous êtes plutôt adepte des jeux d’action-RPG, vous pourriez trouver votre bonheur avec le très prometteur Fading Echo, développé par Emeteria, édité par New Tales et qui se laisse essayer dans le cadre du Steam Néo Fest. Ce titre fait en effet la part belle à la créativité, alors que notre héroïne peut se transformer en liquide. Il faudra alors composer avec différentes surfaces et états de l’eau pour progresser et gérer des affrontements qui deviennent de plus en plus complexes. Pour cela, on pourra développer les pouvoirs de son personnage et obtenir de nouvelles techniques. Pour ne rien gâcher, le titre affiche un très beau casting, avec notamment Samantha Béart (Karlach dans Baldur’s Gate 3) dans le rôle principal et Matthew Mercer (Minsk également dans le chef d’œuvre de Larian) pour incarner son antagoniste.

Duskfade : un jeu de plateforme aérien et coloré très prometteur

Avis aux amateurs de jeux de plateforme en 3D, en voici un qui pourrait définitivement vous plaire et que vous pouvez donc essayer via sa démo dans le cadre du Steam Néo Fest : Duskfade, développé par Weird Beluga et édité par Fireshine Games. Dans une ambiance mariant à s’y méprendre Ratchet & Clank et Jax & Daxter, on y incarne un jeune guerrier équipé d’une épée et d’un grappin, qu’il devra utiliser autant dans des phases de plateforme de haute volée que dans des combats nerveux à souhait. Une véritable petite pépite à surveiller de près, pour une sortie prévue pas plus tard que le 13 août 2026.

Sojourn Past : un metroidvania bullet-hell plein de poésie à tester pendant ce Steam Néo Fest

On quitte la 3D pour passer sur du pixel-art de toute beauté et au metroidvania avec Sojourn Past, développé et édité par ReDimension Games. Dans un monde interconnecté à explorer mélangeant vue en 2D et en 2,5D, il faudra braver de nombreux défis qui font la part belle au bullet-hell et de mystères pour débloquer de nouveaux pouvoirs et ainsi progresser dans une aventure pleine de poésie. Un titre à ne clairement pas manquer en attendant une sortie prévue dans le courant de l’année.

Warhammer 40,000 Boltgun 2 : retour au service de l’Empereur pendant le Steam Néo Fest dans un bon vieux boomer shooter

On passe ensuite en vue FPS pour notre seconde recommandation dans le cadre du Steam Néo Fest avec Warhammer 40,000 Boltgun 2, toujours développé par Auroch Digital et édité par Devolver. Si vous aimez les boomer shooters et l’univers où il n’y a que la guerre de Games Workshop, vous serez à la maison ici. Cette suite nous permet non seulement de retrouver l’Ultramarine Malum Caedo (toujours campé par Rahul Kohli, qui incarne également le personnage principal de Saros), mais aussi la Sœur de Bataille Nyra Veirath, pour une double dose de plaisir et de purge des hérétiques. Foncez donc tester cela, pour l’amour de l’Empereur, en attendant sa sortie plus tard dans l’année !

Land of Glarefall : un rafraîchissant mélange entre Diablo-like, construction de bases et tower defense

Si vous préférez prendre de la hauteur et davantage de subtilité dans vos batailles, on vous recommande plutôt la démo de Land of Glarefall, développé et édité par BLAIKE GAMES, dans le cadre de ce Steam Néo Fest. Il est ici question d’un assez surprenant mais intelligent mélange des genres. Tantôt Diablo-like avec des classes de personnages au gameplay très distinct, tantôt jeu de construction de bases/tower defense, il s’agit en quelque sorte d’un mod de Warcraft 3 où l’on ne commande que notre héros face à des hordes toujours plus dangereuses de monstres. Une expérience plutôt originale à tester en attendant une sortie dans le courant de l’année.

The Crimson Hunt : un solide Resident Evil-like en attendant Veronica

Si vous êtes plutôt féru de survival horror et que vous attendez Resident Evil Veronica de pied ferme, le Steam Néo Fest vous propose de tester la démo de The Crimson Hunt, un titre qui emprunte énormément de codes de la mythique franchise de Capcom. On y incarne plus précisément Victoria, une chasseuse de vampires, et Eleanor, une jeune femme moins portée sur le combat dans un manoir lugubre. On peut donc y voir un parallèle avec les protagonistes de Requiem que sont Leon et Grace, avec comme cadre l’équivalent du légendaire manoir Spencer. Le jeu complet sortira d’ailleurs dans le courant du 3ème trimestre 2026, histoire d’aider à patienter jusqu’à Veronica qui arrive l’an prochain.

Don’t Fret : un Five Nights at Freddy’s à la sauce comédie musicale à ne pas rater durant le Steam Néo Fest

Une des annonces les plus intrigantes du Future Games Show dans le cadre du Summer Game Fest 2026, Don’t Fret, développé par Scary Kid Studios et édité par Behaviour Interactive (Dead by Daylight), est une sorte de suite logique après The Crimson Hunt. Il s’agit en effet d’un autre jeu d’horreur, mais qui s’inspire cette fois de la célèbre série Five Nights at Freddy’s, mais avec un twist musical. On y incarne en effet une guitare consciente dans une école de musique… un peu spéciale. Il faudra s’en échapper en résolvant différentes énigmes sur le thème de la musique et en esquivant ses résidents qui ne sont définitivement pas là pour donner une note à dans le cadre d’un contrôle surprise, en attendant sa sortie le 1er octobre 2026.

Deer & Boy : un peu d’amour et de tendresse dans ce monde sombre et plein de terreur

On quitte la violence et les cauchemars pour un jeu tout plein de poésie et de tendresse en la personne de Deer & Boy, développé par Lifeline Games et édité par Deer Villagers. Comme son nom l’indique, ce jeu nous permet d’accompagner un compagnon et un faon qui va progressivement grandir en cerf. Ce duo plutôt inhabituel va être le théâtre d’une belle aventure cinématographique et poétique, alors qu’on va voir leur lien se développer, comme le nôtre à leur égard et leurs capacités évoluer pour braver les dangers qui les attendent. Une petite bulle de poésie à essayer dès maintenant dans le cadre du Steam Néo Fest en attendant une sortie qui arrive très bientôt, puisqu’il arrive ce 23 juin 2026.

Woodo : un jeu cosy à souhait qui touche du bois pendant le Steam Néo Fest

On termine cette sélection de nos recommandations des meilleures démos du Steam Néo Fest en douceur avec Woodo, développé par Tiny Monks Tales et édité par Daedalic Entertainment. Fidèle à son nom, ce titre tout tranquille propose de monter tel un livre de coloriage en 3D différentes scènes prenant la forme de dioramas en bois. Un jeu de puzzle mignon, sans pression, simplement pour le plaisir tactile de donner vie à ces petits mondes de bois, en attendant une date de sortie encore à déterminer à l’heure actuelle.

Et vous, avez-vous trouvé des démos qui ont particulièrement retenu votre attention dans le cadre de ce Steam Néo Fest ? N'hésitez pas à nous en faire part, et éventuellement à ajouter à votre liste de souhaits le jeux présents dans cette sélection qui vous ont plu, pour le bien de leurs développeurs !