Après avoir essayé le chapitre 4 de Resonance A Plague Tale Legacy, nous avons eu l’opportunité de jouer à ses deux chapitres suivants. Ceux-ci nous ont permis de voir en quoi ce titre vient renouveler la célèbre franchise du studio bordelais Asobo avec une part action-aventure plus lumineuse, et l’autre nettement plus sombre et oppressante, qui renvoie bien sûr aux deux précédents titres. De quoi renforcer notre impatience d’y jouer quand il sortira ce 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series ? Voyons cela ensemble.

Cette seconde preview de Resonance A Plague Tale Legacy nous permettait en effet d’accompagner Sophia dans l'intégralité des chapitres 5 et 6 du jeu. Le cinquième offrait peu ou prou la même expérience que ce qu’on a rapporté dans nos premières impressions du titre, tandis que l’autre nous permettrait de renouer avec la part très sombre d’Innocence et Requiem, les nuées de rat en moins, pour troquer cela avec une présence… plus sinistre encore ? Il conviendra d’attendre le jeu complet pour en avoir le cœur net, pour les pilleurs les plus braves.

Une première partie en Resonance lumineuse avec l’action-aventure

De manière assez naturelle, le chapitre 5 de Resonance A Plague Tale Legacy qu’on a pu essayer s’inscrit dans la droite lignée du précédent. On y a donc poursuivi l’exploration de l’île qui fait office de cadre principal du récit, dans la peau de Sophia et en compagnie de Leni. On a donc affronté de nouveaux pirates, avec un système de combat aussi solide que satisfaisant qui rafraîchit définitivement l’expérience par rapport à Innocence et Requiem. La contrebandière sait définitivement mieux se défendre qu’Amicia, avec une panoplie de coups qui rappelle à s’y méprendre ce qui nous attend dans Assassin’s Creed Black Flag Resynced, comme un coup de pied ou un grappin pour attraper des ennemis lointains ou en hauteur.

Les combats sont nettement plus nerveux et plaisants que dans les deux précédents jeux de la série. © Geralt de Reeves pour Gameblog

En parlant d’Assassin’s Creed, on a également constaté dans Resonance A Plague Tale Legacy la présence d’un soupçon de Light-RPG qui peut quant à lui nous renvoyer vers Origins, voire Odyssey. En explorant chaque chapitre, on peut en effet trouver des trésors qui nous offriront des bonus passifs comme une chance d’esquiver des flèches. De même, on pourra ramasser un peu partout des points de résonance, qui serviront à débloquer de nouvelles compétences ou pour améliorer les capacités offensives de Sophia. On en aura bien besoin, car les affrontements peuvent être rapidement fatals, même en normal, alors qu’on ne pouvait encaisser que trois coups avant de trépasser.

Le titre ajoute également des mécaniques de « Light-RPG ». © Geralt de Reeves pour Gameblog

Pour rester sur le parallèle avec Odyssey, Resonance A Plague Tale Legacy nous montre à plusieurs reprises que Sophia partage un lien mystérieux avec un certain Theseus. Cela prend la forme de flashbacks avec une ambiance évoquant clairement la Grèce Antique, qui rappelle forcément un peu l’épisode hellénique de l’arc action-RPG des jeux Assassin’s Creed. Toujours est-il que, tant dans le présent que dans le passé, ce cinquième chapitre se montrait globalement très lumineux et affichait une direction artistique franchement superbe. Ce qui n’est pas surprenant, compte tenu du fait qu’Innocence et surtout Requiem nous régalaient souvent de graphismes sublimes.

Sophia partage un étrange lien avec un guerrier crec dans des flashbacks hauts en couleur. © Geralt de Reeves pour Gameblog

Outre les combats et l’exploration, ce cinquième chapitre de Resonance A Plague Tale Legacy a de nouveau fait la part belle à des énigmes et puzzles que Tomb Raider et Uncharted n’auraient pas renié, bien que Sophia ne soit clairement pas une escaladeuse aussi émérite que Lara ou Nathan. Sans être incroyablement difficiles, ils demandaient tout de même un certain degré d’attention, en plus d’offrir parfois de belles récompenses, comme les « tombeaux optionnels » contenant de nouvelles armes à équiper. Ceux-ci servaient également à offrir une impressionnante narration environnementale du passé de l’île, qu’on suspecte plutôt sinistre à première vue…

Une seconde partie qui porte bien l’héritage de la saga A Plague Tale

Pour des raisons que nous n’allons pas trop divulgâcher afin de vous laisser le plaisir de découvrir l’histoire de Resonance A Plague Tale Legacy, le sixième chapitre auquel on a pu jouer apporte un changement d’ambiance absolument radical. Après les paysages paradisiaques et ensoleillés de la surface de l’île, on se retrouve en effet sur ce second segment dans ses profondeurs. Si quelques énigmes laissaient présager l’histoire sombre des lieux, c’est vraiment quand Sophia tombe dans les abysses qu’on passe à une atmosphère diamétralement opposée.

Sous ses atours lumineux, l'Île du Minotaure cache définitivement un sinistre secret... © Geralt de Reeves pour Gameblog

Là encore, nous n’allons pas en dire trop, histoire de vous laisser découvrir tout cela quand vous vous lancerez dans l’aventure que propose Resonance A Plague Tale Legacy. Mais si vous avez déjà joué à Innocence et Requiem, alors ce second pan de leur préquelle devrait à la fois vous paraître familier et étranger. S’il n’est a priori pas encore question de nuées de rats terrifiantes, le sentiment d’oppression de ces passages entre obscurité et lumière vacillante d’une torche vont définitivement vous rappeler des souvenirs (bons ou mauvais, tout dépend du point de vue…).

Resonance A Plague Tale Legacy pourrait donc profiter de son statut de préquelle pour lever le voile sur l’origine de la peste qui a ensuite ravagé le monde quand on y incarne Amicia et Hugo. Le chapitre 6 nous a laissé miroiter d’importantes révélations à venir, mais on ne connaîtra le fin mot de l’histoire qu’une fois le jeu complet entre les mains. Et autant dire que notre curiosité est désormais totalement piquée.

On attend Resonance A Plague Tale Legacy… avec encore plus d’impatience de partir à l’aventure et obtenir des réponses

Asobo Studio semble nous avoir livré une préquelle qui a su renouveler sa célèbre franchise, sans pour autant dénaturer ce qui l’a rendue si particulière et intrigante, bien au contraire ! Cette seconde preview de Resonance A Plague Tale Legacy nous a ainsi charmé avec sa première partie lumineuse et sa dimension action-aventure d’apparence aussi solide que plaisante à jouer, et sa deuxième partie qui nous a plongé tête la première dans l’ambiance délicieusement sombre et sinistre propre à son univers. On a donc définitivement envie de retourner en compagnie de Sophia dans cette aventure à cheval entre paradis hellénique et enfer pestiféré !