Dévoilé officiellement en grande pompe le mois dernier après des vagues interminables de leaks, Assassin’s Creed Black Flag Resynced va à nouveau nous faire voguer dans les mers des Caraïbes dans la peau d’Edward Kenway à partir du 9 juillet 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. En amont de la sortie de ce remake 13 ans après le jeu original, nous avons eu l’opportunité d’interviewer Richard Knight, directeur de Resynced et Paul Fu, directeur créatif. Nous avons ainsi pu en apprendre plus en leur compagnie sur la philosophie d’Ubisoft pour remettre au goût du jour l’un des épisodes les plus emblématiques et uniques de la franchise.

Pour rappel, Assassin’s Creed Black Flag Resynced entend uniquement proposer une revisite de la campagne solo originale d’Edward Kenway et ne comporte donc ni mode multijoueur, ni DLC. Malgré cette décision de se départir de ces composantes du jeu original, les équipes derrière ce remake entendent offrir une relecture la plus complète et fidèle de l’histoire de base, tout en renouvelant et en améliorant l’expérience par rapport aux codes et outils modernes à leur disposition. Voici justement ce qu’avaient à dire Richard Knight et Paul Fu à ce propos en réponse à nos questions.

Un Assassin’s Creed Black Flag Resynced qui retrace fidèlement l’histoire d’Edward Kenway, avec d’habiles twists

S’il y a bien une chose sur laquelle les équipes voulaient rester le plus fidèle possible au jeu original avec Assassin’s Creed Black Flag Resynced, c’est bien sur l’histoire d’Edward Kenway. « C’est celle d’un homme simple qui veut simplement s’occuper de sa famille, et cette trame narrative est incroyable », a assené Paul Fu. Les fans du titre d’origine ne seront donc pas dépaysés outre mesure et devraient retrouver le personnage flamboyant mais sensible qu’ils aimaient tant. Remake oblige, les développeurs ont toutefois voulu rajouter quelques nouveautés, avec la bénédiction de Darby McDevitt, scénariste du jeu de 2013. « Darby a eu la gentillesse de nous aider à écrire de nouvelles scènes et je suis sûr que les fans vont les adorer ».

© Ubisoft

Autre élément narratif sur lequel Ubisoft a décidé de revoir sa copie avec Assassin’s Black Flag Resynced, probablement aussi pour le grand plaisir des fans, se trouve du côté des sections dans le présent. « Puisque la trame de l’Animus a évolué depuis quelques années, on a choisi d’aller dans la continuité de ce qu’on a fait dans Assassin’s Creed Shadows, qui prendra la forme de failles ». À noter d’ailleurs que ces failles proposeront en réalité des scénarios alternatifs à l’aventure principale d’Edward, avec « des moments de gameplay créatifs », nous a précisé Paul Fu. « Il était important pour nous que ces passages ne viennent pas interrompre la trame principale, et on les a donc cachés dans le monde ouvert pour les explorateurs qui aiment chercher chaque recoin des Caraïbes », a ajouté Richard Knight.

Un jeu d’action-aventure de piraterie repensé avec de nombreux défis

Outre l’histoire d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced qui se veut la plus fidèle possible au jeu original, mais avec quelques améliorations, un autre point sur lequel les développeurs voulaient conserver l’esprit du titre de 2013 était sur son aspect action-aventure. Contrairement à de plus récents épisodes comme Origins, Odyssey, Valhalla et Shadows, il n’était pas question d’intégrer des éléments de RPG dans la progression de ce remake. « Garder l’esprit action-aventure de Black Flag n’était pas négociable », a expliqué Richard Knight. Plusieurs éléments se devaient toutefois d’être modernisés, comme une exploration sans temps de chargement, ou la possibilité de plonger n’importe où pour explorer les fonds marins, afin de mettre à profit la version dernier cri du moteur Anvil pour en mettre plein les yeux aux joueurs.

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À ce propos, Richard Knight et Paul Fu nous ont appris que les technologies modernes employées pour offrir la belle refonte graphique d’Assassin’s Black Flag Resynced s’est accompagnée de plusieurs défis techniques. « Un point qui a été exceptionnellement difficile a été de recréer les missions complexes faites à la main du jeu original. De nombreux scripts et outils, en particulier pour les systèmes navals et sous l’eau, n’existent plus sur notre moteur actuel », nous a confié Paul Fu. « La version présente d’Anvil nous offre une bien plus grande fidélité, mais a aussi demandé plus de travail pour gérer les détails sur l’ensemble, comme par exemple le tissu de la capuche d’Edward ou comment le Jackdaw coupe les vagues avec les technologies physiques d’aujourd’hui », a ajouté Richard Knight.

Ce souci de moderniser la formule originale, on la retrouve aussi dans le gameplay d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced. D’une part, les fans seront ravis d’apprendre qu’une mission ne se terminera pas prématurément durant une filature si on se fait repérer. À ce propos, Edward pourra enfin s’accroupir pour rendre la partie infiltration du jeu plus immersive.

De manière dynamique, le monde et le déroulement d’un scénario s’adapteront à nos actions. Il en sera de même avec les combats, qui se veulent nettement plus dynamique que dans le titre de 2013, avec pléthore d’actions à notre disposition pour aborder chaque situation de plusieurs manières différentes. « L’IA pourra s’adapter et réagir selon si vous répétez trop souvent les mêmes tactiques, et différents types d’ennemis vous forceront par ailleurs à adopter des approches plus variées. Mais on veut avant tout que les combats de Resynced soient gratifiants avec des manœuvres aussi agréables à utiliser qu’à regarder », nous a précisé Paul Fu.

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L’appel de la mer, plus vivifiant que jamais

Enfin, Assassin’s Creed Black Flag Resynced ne serait pas une revisite digne de ce nom du titre de 2013 sans s’attaquer à un élément central des aventures d’Edward Kenway : ses voyages à bord du Jackdaw. Sur ce point encore, les développeurs voulaient proposer une expérience typiquement entre tradition et modernité. « C’est impressionnant pour moi à quel point le gameplay des combats navals de Black Flag fonctionne toujours aussi bien aujourd’hui. Nous avons donc simplement ajouté de nouvelles options tactiques à une formule qui était déjà complète », nous a indiqué Richard Knight.

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Parmi ces nouvelles options tactiques, Assassin’s Creed Black Flag Resynced a justement profité des technologies modernes pour notamment intégrer un système de météo dynamique et une nouvelle simulation de l’eau. Ces éléments ne seront pas seulement là pour faire joli et en mettre plein la vue pour compléter la belle nouvelle plastique du remake. Les changements météorologiques auront en effet un impact direct sur la navigation à bord du Jackdaw, et même dans les affrontements avec d’autres navires.

« Les caprices de la météo peuvent être aussi dangereux que les bateaux adverses. Vous pouvez gagner des combats en les attirant dans des tempêtes où de violentes vagues et la foudre pourront tout détruire sur votre passage », a annoncé Richard Knight. « Quand le temps se gâte, cela va affecter la visibilité, forçant par exemple les joueurs à faire attention aux lumières émises par les canons durant des tirs à longue distance. Les vents peuvent secouer le Jackdaw et donc gêner la navigation mais aussi la visée », a ajouté Paul Fu.

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En définitive, Assassin’s Creed Black Flag Resynced semble bien sur le papier respecter la maxime d’Ubisoft de proposer une « expérience renouvelée et améliorée » par rapport à l’emblématique jeu original. À savoir garder intact ce qui a fait l’identité du titre de 2013, tout en apportant des changements bienvenus tant graphiques qu’au niveau du gameplay, toujours avec Edward Kenway et le Jackdaw en guise de figures de proue de l’aventure. Les fans de la première heure comme un tout nouveau public devraient donc avoir droit à un beau voyage remis au goût du jour durant l’âge d’or de la piraterie à la sauce Assassin’s Creed. Rendez-vous à partir du 9 juillet 2026 dans les Caraïbes resynchronisées pour voir ce qu’il en est vraiment gouvernail et sabre en main.