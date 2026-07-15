L'or est le nerf de la guerre pour tout bon pirate qui se respecte, et d'autant plus dans Assassin's Creed Black Flag Resynced. C'est notamment grâce à largent, les Reales, que vous pourrez améliorer facilement le Jackdaw et vous en aurez besoin pour faire le chapitre bonus du jeu, mais aussi les nouvelles quêtes secondaires, notamment pour recruter Tobias, l'officier maître artilleur. On vous donne donc quelques astuces pour gagner de l'or facilement et relativement rapidement.

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Gagner facilement de l'argent dans Assassin's Creed Black Flag Resynced en explorant

Dans chaque région d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, vous trouverez une multitude d'objets à récupérer. En repérant les lieux, et surtout en vous synchronisant avec les points de vue, vous pourrez afficher les coffres et secrets de chaque zone.

Piller tous les coffres possibles est une bonne source d'argent dans ce remake d'Assassin's Creed Black Flag, tout comme découvrir les secrets qui sont généralement de gros coffres eux aussi. Vous pouvez repérer ces derniers en vous concentrant pour repérer les points dorés lumineux, synonymes de richesses, ou encore les blancs, qui sont parfois des coffres ou des cartes au trésor. Ces dernières peuvent d'ailleurs être utilisées pour trouver de précieuses récompenses également, souvent de grande valeur.

Scrutez les environs dès que possible en vous concentrant et fouillez les zones marquées d'un point doré ou blanc.

Synchronisez-vous dès que possible pour révéler la plupart des trésors de la zone autour de vous.

Faire les jeux de piste des cartes aux trésors rapporte gros également.

Assassin's Creed Black Flag Resynced, on fouille la Havane ©Jeremy.H " KiKitoes " pour Gameblog

Pillez les bateaux, revendez les cargaisons

C'est certainement LE point le plus important pour gagner de l'argent facilement dans Assassin's Creed black Flag Resynced, et pourtant on a vite fait de passer à côté. Lorsque l'on détruit les navires ou qu'on les aborde, il est possible de mettre la main sur de précieuses cargaisons. Outre les matériaux comme le bois ou encore le métal, vous pourrez aussi récupérer des produits comme du vin, du tabac ou encore de l'aloès. Autant de choses qu'il sera possible de revendre auprès d'un capitaine de port, disponible dans n'importe quelle ville.