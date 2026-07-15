Assassin's Creed Black Flag Resynced permet de récupérer tout un panel de tenues légendaires pour équiper Edward Kenway. Si elles n'apportent pas d'autre avantage en jeu que d'avoir un personnage qui transpire la classe, il en existe une multitude à dénicher durant vos aventures à bord du Jackdaw. Ce guide complet liste ainsi toutes les tenues légendaires disponibles, leur position et/ou les conditions pour les débloquer, histoire de vous faciliter la tâche.

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Que sont les tenues légendaires d'Assassin's Creed Black Flag Resynced ?

De styles très variés, les tenues légendaires d'Assassin's Creed Black Flag Resynced empruntent autant à la thématique de la piraterie propre à cet épisode unique de la franchise d'Ubisoft, faisant ainsi référence à des figures mythiques de cette époque, mais permettent aussi d'habiller Edward Kenway en tant que plusieurs personnages familiers issus de l'univers d'Assassin’s Creed, dont Ezio du légendaire deuxième épisode ou bien Naoe et Yasuke de Shadows. Voici donc ci-dessous une liste complète des tenues légendaires à débloquer, et la manière d'y parvenir.

Où et comment débloquer les tenues légendaires ?

Les tenues légendaires d'Assassin's Creed Black Flag Resynced sont soit trouvables dans le vaste monde ouvert du jeu, soit demandent des conditions spécifiques pour les débloquer, ou encore ne sont malheureusement accessibles qu'en qualité de DLC payant. Nous allons présenter chacune des tenus et la manière de les obtenir.

Tenue du Capitaine Drake À récupérer dans le coffre au trésor sous-marin aux coordonnées 23,552, sur l'île du Sacrifice, Conttoyor. Une tenue impressionnante et élégante ayant appartenu au légendaire explorateur britannique Sir Francis Drake.

Redingote du Capitaine Morgan À récupérer dans le coffre au trésor secret aux coordonnées 915,618, sur l'île Noire, Gibara. Une redingote robuste et solide ayant appartenu au grand Capitaine Morgan.

Tenue de Connor À acheter pour 1 500 Clés dans l'Animus d'Assassin's Creed Black Flag Resynced. Les robes que portait donc le petit-fils d'Edward, le Maître Assassin Ratonhnhake:ton, autrement appelé Connor, protagoniste d'Assassin's Creed 3.



Robes de Corsaire de l'Animus Sombre Offerte par le projet « L'Œil dans l'Ombre » dans l'Animus.



Armure Écaille de Dragon À acheter en tant que DLC dans la boutique.



Tenue de Légende d'Edward : Automatiquement accordée à la fin de la quête secondaire « Gloires passées ». Portée par Edward pendant une brève période vers la fin de sa carrière.



Redingote de Haytham Kenway Automatiquement accordée en récupérant et plaçant les onze portraits au Manoir. Cette redingote fut acquise à un moment donné durant les voyages d'Edward Kenway à travers les Antilles, puis transmise à son fils, Haytham.



Armure de Vaurien À acheter en tant que DLC dans la boutique d'Assassin's Creed Black Flag Resynced. Une armure démoniaque ornée de reflets flamboyants, de volutes de fumée et d'ombres intenses.



Tenue de Maître Assassin Automatiquement accordée par Bernard Woodhouse aux coordonnées 830,444, à la fin de la quête secondaire « Amateur d'art », en récupérant quinze œuvres d'art pour le Manoir.



Robes de Maître Assassin Objet DLC exclusif aux éditions Deluxe et Collector d'Assassin's Creed Black Flag Resynced. Des robes de satin noir et de feuille d'or exprimant l'élégante violence du Maître Assassin.



Robes de Naoe Offerte par le projet « Ressac » dans l'Animus. Une tenue qui fait évidemment référence à Naoe, personnage shinobi d'Assassin's Creed Shadows.



Ensemble Bronze du Nomade À débloquer gratuitement dans la boutique d'Assassin's Creed Black Flag Resynced après avoir terminé le prologue.



Robes d'Ombre et de Ténèbres Offerte en déterrant le coffre au trésor enfoui aux coordonnées 15,555, sur l'île du Sacrifice, Conttoyor, grâce à la carte restaurée.



Tenue de Stede Bonnet Offerte en détérrant le coffre au trésor secret aux coordonnées 913,123, sur l'île du Mystère, Navassa.



Linceul de Furie des Tempêtes À acheter en tant que DLC dans la boutique.



Armure de Templier Automatiquement accordée à la fin de la quête secondaire « Un sacré bel équipement ». Une armure légère et souple, prise sur un Templier mort depuis longtemps.



Yoroi de Yasuke Offerte par le projet « Contre-courant » dans l'Animus. Une autre référence à Assassin's Creed Shadows, et plus précisément cette fois au samurai Yasuke.

