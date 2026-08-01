Notre guide des insectes d'août dans Animal Crossing New Horizons est l'outil parfait pour vous aider à compléter votre collection. Partez à la chasse aux spécimens qu'il vous manque encore pour le musée ou le bébêtopédie. Notre liste complète vous indique où les trouver et à quelle heure sur l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Il ne vous reste plus qu'à allumer votre Nintendo Switch et à vous lancer.

La liste des insectes d'août d'Animal Crossing dans l'hémisphère nord

En août, l'été contribue largement à la prolifération des insectes sur votre île d'Animal Crossing New Horizons. On vous conseille même de préparer quelques filets d'avance pour attraper les 63 spécimens différents qui grouillent par chez vous. Et n'hésitez pas à avertir Tom Nook que votre prêt sera bientôt remboursé vu toutes les clochettes que vous allez pouvoir vous faire avec ça !

Insectes Lieu Heure d'apparition Rareté Prix de vente Acrida cinerea Par terre 8h à 19h Commun 200 clochettes Agrias Ciel 8h à 17h Rare 3 000 clochettes Anax napolitain Ciel 8h à 17h Commun 230 clochettes Araignée* Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes Attacus Atlas Arbres et Palmiers 19h à 4h du matin Rare 3 000 clochettes Bernard-l’ermite* Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes Bupreste Souche Toute la journée Commun 2 400 clochettes Capricorne des agrumes* Souches Toute la journée Commun 350 clochettes Catacanthus Fleur 19h à 8h du matin Commun 1 000 clochettes Charançon bleu Palmier Toute la journée Rare 800 clochettes Chrysiridia rhipheus Ciel 8h à 16h Rare 2 500 clochettes Cicindèle Par terre Toute la journée Rare 1 500 clochettes Cigale cercope Arbre 8h à 17h Commun 250 clochettes Cigale cicadelle Arbre 8h à 17h Commun 400 clochettes Cigale géante Arbre 8h à 17h Commun 500 clochettes Cigale higurashi Arbre 4h à 8h, puis 16h à 19h Commun 550 clochettes Cigale hyalessa Arbre 8h à 17h Commun 300 clochettes Cordulégastre Ciel 8h à 17h Commun 4 500 clochettes Criquet Par terre 8h - 19h Commun 400 clochettes Criquet pèlerin Par terre 8h - 19h Commun 600 clochettes Dytique Surface de l’eau 8h à 19h Commun 800 clochettes Escargot Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes Fourmi Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes Geotrupidae Par terre Toute la journée Commun 300 clochettes Grand Planeur* Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes Graphium sarpedon Ciel 4h à 19h Commun 300 clochettes Guêpe* Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes Ligie* Plage Toute la journée Commun 200 clochettes Lucane cerf-volant Arbre 23h à 8h du matin Très rare 10 000 clochettes Lucane copris irisé Arbre 19h à 8h du matin Très rare 6 000 clochettes Lucane cyclommatus Palmier 17h à 8h du matin Très rare 8 000 clochettes Lucane girafe Palmier 17h à 8h du matin Très rare 12 000 clochettes Lucane inclinatus Arbre Toute la journée Rare 2 000 clochettes Lucane lamprima Palmier 17h à 8h du matin Très rare 12 000 clochettes Lucane miyama Arbre Toute la journée Rare 1 000 clochettes Machaon Ciel 4h à 19h Commun 240 clochettes Mante orchidée Fleur blanche 8h à 17h Rare 2 400 clochettes Mante religieuse Fleur 8h à 17h Commun 430 clochettes Morpho bleu Ciel 17h à 8h du matin Rare 4 000 clochettes Mouche* Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes Moustique Ciel 17h à 4h du matin Commun 130 clochettes Mue de cigale Arbre Toute la journée Rare 10 clochettes Papillon de nuit* Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes Patineur Surface de l’eau 8h à 19h Commun 130 clochettes Phasme Arbre 4h à 8h, puis 17h à 19h Commun 600 clochettes Phyllie Par terre Toute la journée Commun 200 clochettes Pseudotorynorrhina Arbre Toute la journée Commun 200 clochettes Psyché* Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes Puce Sur un villageois Toute la journée Commun 70 clochettes Punaise Fleur Toute la journée Commun 120 clochettes Punaise d’eau géante Surface de l’eau 19h à 8h du matin Rare 2 000 clochettes Rosalia batesi Souche Toute la journée Rare 3 000 clochettes Sasakia charonda Ciel 4h à 19h Commun 3 000 clochettes Sauterelle Par terre 8h à 17h Commun 160 clochettes Scarabée Arbre 23h à 8h du matin Très rare 10 000 clochettes Scarabée Atlas Palmier 17h à 8h du matin Très rare 8 000 clochettes Scarabée éléphant Palmier 17h à 8h du matin Très rare 8 000 clochettes Scarabée Goliath Palmier 17h à 8h du matin Très rare 8 000 clochettes Scarabée Hercule Palmier 17h à 8h du matin Très rare 12 000 clochettes Scarabée kabuto Arbre 17h à 8h du matin Très rare 1 350 clochettes Scorpion Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes Troides Alexandrae Ciel 8h à 16h Rare 4 000 clochettes Troides Brookiana Ciel 8h à 17h Rare 2 500 clochettes *insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Le guide des insectes d'août de New Horizons dans l'hémisphère sud

À l'inverse, les jours sont un peu trop frais dans l'hémisphère sud pour les petites pattes des insectes d'Animal Crossing New Horizons en août. Vous aurez tout de même de quoi faire avec les 21 espèces à retrouver sur les arbres, sur la plage ou dans la neige, à toute heure du jour et de la nuit. Lancez votre Nintendo Switch 1 ou 2 pour partir à la recherche de toutes celles que vous n'auriez pas encore attrapées.

Insectes Lieu Heure d’apparition Rareté Prix de vente Araignée* Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes Bernard-l’ermite* Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes Bousier Boule de neige Toute la journée Rare 2 500 clochettes Capricorne des agrumes* Souches Toute la journée Commun 350 clochettes Cicindèle Par terre Toute la journée Rare 1 500 clochettes Cloporte Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes Demoiselle Ciel Toute la journée Commun 500 clochettes Escargot Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes Fourmi Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes Grand Planeur* Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes Guêpe* Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes Ligie* Plage Toute la journée Commun 200 clochettes Mille-pattes Rocher 16h à 23h Commun 300 clochettes Morpho bleu Ciel 17h à 8h du matin Rare 4 000 clochettes Mouche* Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes Papillon de nuit* Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes Piéride de la rave Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes Psyché* Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes Tarentule Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes Taupe-grillon Sous la terre Toute la journée Commun 500 clochettes Troides Brookiana Ciel 8h à 17h Rare 2 500 clochettes *insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Tous les insectes de l'année dans Animal Crossing sur Nintendo Switch

Puisqu'Animal Crossing New Horizons vous propose de nouveaux insectes d'un mois sur l'autre, on va vous accompagner dans cette longue quête. Retrouvez ainsi tous nos guides dédiés pour chaque mois de l'année :