Attrapez tous les insectes du mois d'août dans Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch et Switch 2 grâce à notre guide complet.
Notre guide des insectes d'août dans Animal Crossing New Horizons est l'outil parfait pour vous aider à compléter votre collection. Partez à la chasse aux spécimens qu'il vous manque encore pour le musée ou le bébêtopédie. Notre liste complète vous indique où les trouver et à quelle heure sur l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Il ne vous reste plus qu'à allumer votre Nintendo Switch et à vous lancer.
La liste des insectes d'août d'Animal Crossing dans l'hémisphère nord
En août, l'été contribue largement à la prolifération des insectes sur votre île d'Animal Crossing New Horizons. On vous conseille même de préparer quelques filets d'avance pour attraper les 63 spécimens différents qui grouillent par chez vous. Et n'hésitez pas à avertir Tom Nook que votre prêt sera bientôt remboursé vu toutes les clochettes que vous allez pouvoir vous faire avec ça !
|Insectes
|Lieu
|Heure d'apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Acrida cinerea
|Par terre
|8h à 19h
|Commun
|200 clochettes
|
Agrias
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|3 000 clochettes
|
Anax napolitain
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|230 clochettes
|
Araignée*
|Arbres
|19h à 8h du matin
|Commun
|600 clochettes
|
Attacus Atlas
|Arbres et Palmiers
|19h à 4h du matin
|Rare
|3 000 clochettes
|
Bernard-l’ermite*
|Plage
|19h à 8h du matin
|Rare
|1 000 clochettes
|
Bupreste
|Souche
|Toute la journée
|Commun
|2 400 clochettes
|
Capricorne des agrumes*
|Souches
|Toute la journée
|Commun
|350 clochettes
|
Catacanthus
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|1 000 clochettes
|
Charançon bleu
|Palmier
|Toute la journée
|Rare
|800 clochettes
|
Chrysiridia rhipheus
|Ciel
|8h à 16h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Cicindèle
|Par terre
|Toute la journée
|Rare
|1 500 clochettes
|
Cigale cercope
|Arbre
|8h à 17h
|Commun
|250 clochettes
|
Cigale cicadelle
|Arbre
|8h à 17h
|Commun
|400 clochettes
|
Cigale géante
|Arbre
|8h à 17h
|Commun
|500 clochettes
|
Cigale higurashi
|Arbre
|4h à 8h, puis 16h à 19h
|Commun
|550 clochettes
|
Cigale hyalessa
|Arbre
|8h à 17h
|Commun
|300 clochettes
|
Cordulégastre
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|4 500 clochettes
|
Criquet
|Par terre
|8h - 19h
|Commun
|400 clochettes
|
Criquet pèlerin
|Par terre
|8h - 19h
|Commun
|600 clochettes
|
Dytique
|Surface de l’eau
|8h à 19h
|Commun
|800 clochettes
|
Escargot
|Buissons et rochers par temps de pluie
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Fourmi
|Navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|80 clochettes
|
Geotrupidae
|Par terre
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Grand Planeur*
|Ciel
|8h à 19h
|Rare
|1 000 clochettes
|
Graphium sarpedon
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|300 clochettes
|
Guêpe*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Ligie*
|Plage
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Lucane cerf-volant
|Arbre
|23h à 8h du matin
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Lucane copris irisé
|Arbre
|19h à 8h du matin
|Très rare
|6 000 clochettes
|
Lucane cyclommatus
|Palmier
|17h à 8h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Lucane girafe
|Palmier
|17h à 8h du matin
|Très rare
|12 000 clochettes
|
Lucane inclinatus
|Arbre
|Toute la journée
|Rare
|2 000 clochettes
|
Lucane lamprima
|Palmier
|17h à 8h du matin
|Très rare
|12 000 clochettes
|
Lucane miyama
|Arbre
|Toute la journée
|Rare
|1 000 clochettes
|
Machaon
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|240 clochettes
|
Mante orchidée
|Fleur blanche
|8h à 17h
|Rare
|2 400 clochettes
|
Mante religieuse
|Fleur
|8h à 17h
|Commun
|430 clochettes
|
Morpho bleu
|Ciel
|17h à 8h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Mouche*
|Déchets et navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|60 clochettes
|
Moustique
|Ciel
|17h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Mue de cigale
|Arbre
|Toute la journée
|Rare
|10 clochettes
|
Papillon de nuit*
|Source de lumière
|19h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Patineur
|Surface de l’eau
|8h à 19h
|Commun
|130 clochettes
|
Phasme
|Arbre
|4h à 8h, puis 17h à 19h
|Commun
|600 clochettes
|
Phyllie
|Par terre
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Pseudotorynorrhina
|Arbre
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Psyché*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Puce
|Sur un villageois
|Toute la journée
|Commun
|70 clochettes
|
Punaise
|Fleur
|Toute la journée
|Commun
|120 clochettes
|
Punaise d’eau géante
|Surface de l’eau
|19h à 8h du matin
|Rare
|2 000 clochettes
|
Rosalia batesi
|Souche
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes
|
Sasakia charonda
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|3 000 clochettes
|
Sauterelle
|Par terre
|8h à 17h
|Commun
|160 clochettes
|
Scarabée
|Arbre
|23h à 8h du matin
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Scarabée Atlas
|Palmier
|17h à 8h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Scarabée éléphant
|Palmier
|17h à 8h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Scarabée Goliath
|Palmier
|17h à 8h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Scarabée Hercule
|Palmier
|17h à 8h du matin
|Très rare
|12 000 clochettes
|
Scarabée kabuto
|Arbre
|17h à 8h du matin
|Très rare
|1 350 clochettes
|
Scorpion
|Par terre
|19h à 4h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Troides Alexandrae
|Ciel
|8h à 16h
|Rare
|4 000 clochettes
|
Troides Brookiana
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|2 500 clochettes
Le guide des insectes d'août de New Horizons dans l'hémisphère sud
À l'inverse, les jours sont un peu trop frais dans l'hémisphère sud pour les petites pattes des insectes d'Animal Crossing New Horizons en août. Vous aurez tout de même de quoi faire avec les 21 espèces à retrouver sur les arbres, sur la plage ou dans la neige, à toute heure du jour et de la nuit. Lancez votre Nintendo Switch 1 ou 2 pour partir à la recherche de toutes celles que vous n'auriez pas encore attrapées.
|Insectes
|Lieu
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Araignée*
|Arbres
|19h à 8h du matin
|Commun
|600 clochettes
|
Bernard-l’ermite*
|Plage
|19h à 8h du matin
|Rare
|1 000 clochettes
|
Bousier
|Boule de neige
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Capricorne des agrumes*
|Souches
|Toute la journée
|Commun
|350 clochettes
|
Cicindèle
|Par terre
|Toute la journée
|Rare
|1 500 clochettes
|
Cloporte
|Rocher
|23h à 16h
|Commun
|250 clochettes
|
Demoiselle
|Ciel
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Escargot
|Buissons et rochers par temps de pluie
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Fourmi
|Navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|80 clochettes
|
Grand Planeur*
|Ciel
|8h à 19h
|Rare
|1 000 clochettes
|
Guêpe*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Ligie*
|Plage
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Mille-pattes
|Rocher
|16h à 23h
|Commun
|300 clochettes
|
Morpho bleu
|Ciel
|17h à 8h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Mouche*
|Déchets et navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|60 clochettes
|
Papillon de nuit*
|Source de lumière
|19h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Piéride de la rave
|Ciel
|4h du matin à 19h
|Commun
|160 clochettes
|
Psyché*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Tarentule
|Par terre
|19h à 4h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Taupe-grillon
|Sous la terre
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Troides Brookiana
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|2 500 clochettes
Tous les insectes de l'année dans Animal Crossing sur Nintendo Switch
Puisqu'Animal Crossing New Horizons vous propose de nouveaux insectes d'un mois sur l'autre, on va vous accompagner dans cette longue quête. Retrouvez ainsi tous nos guides dédiés pour chaque mois de l'année :