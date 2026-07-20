En juillet, Animal Crossing New Horizons grouille d'insectes à capturer sur toute votre île. On vous aide à tous les collectionner avec notre liste complète.
Les insectes sont partout en juillet dans Animal Crossing New Horizons. Armez-vous de votre meilleur filet et arpentez tous les recoins de votre île de rêve pour compléter votre musée ou vous faire des clochettes de plus. On a tout listé pour vous sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
La liste des insectes de juillet dans Animal Crossing New Horizons et l’hémisphère nord
Ça y est, on entame la deuxième moitié de l'année. Le gros de votre musée doit déjà être rempli, mais il y a encore de quoi faire. Surtout que le nombre d'insectes explose en juillet dans Animal Crossing New Horizons. La preuve, puisque par rapport au mois dernier, on passe de 48 à 61 espèces. C'est donc une aubaine autant pour les collectionneurs que celles et ceux qui cherchent certains des spécimens les plus chers à la revente, comme les lucanes ou les scarabées.
|Insectes
|Lieu
|Heure d'apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Abeille naine
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|200 clochettes
|
Acrida cinerea
|Par terre
|8h à 19h
|Commun
|200 clochettes
|
Agrias
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|3 000 clochettes
|
Anax napolitain
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|230 clochettes
|
Araignée*
|Arbres
|19h à 8h du matin
|Commun
|600 clochettes
|
Attacus Atlas
|Arbres et Palmiers
|19h à 4h du matin
|Rare
|3 000 clochettes
|
Bernard-l’ermite*
|Plage
|19h à 8h du matin
|Rare
|1 000 clochettes
|
Bupreste
|Souche
|Toute la journée
|Commun
|2 400 clochettes
|
Capricorne des agrumes*
|Souches
|Toute la journée
|Commun
|350 clochettes
|
Catacanthus
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|1 000 clochettes
|
Charançon bleu
|Palmier
|Toute la journée
|Rare
|800 clochettes
|
Chrysiridia rhipheus
|Ciel
|8h à 16h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Cicindèle
|Par terre
|Toute la journée
|Rare
|1 500 clochettes
|
Cigale cercope
|Arbre
|8h à 17h
|Commun
|250 clochettes
|
Cigale géante
|Arbre
|8h à 17h
|Commun
|500 clochettes
|
Cigale higurashi
|Arbre
|4h à 8h, puis 16h à 19h
|Commun
|550 clochettes
|
Cigale hyalessa
|Arbre
|8h à 17h
|Commun
|300 clochettes
|
Cordulégastre
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|4 500 clochettes
|
Dytique
|Surface de l’eau
|8h à 19h
|Commun
|800 clochettes
|
Escargot
|Buissons et rochers par temps de pluie
|Toute la journée dans Animal Crossing
|Commun
|250 clochettes
|
Fourmi
|Navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|80 clochettes
|
Geotrupidae
|Par terre
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Grand Planeur*
|Ciel
|8h à 19h
|Rare
|1 000 clochettes
|
Graphium sarpedon
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|300 clochettes
|
Guêpe*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Ligie*
|Plage
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Lucane cerf-volant
|Arbre
|23h à 8h du matin
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Lucane copris irisé
|Arbre
|19h à 8h du matin
|Très rare
|6 000 clochettes
|
Lucane cyclommatus
|Palmier
|17h à 8h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Lucane girafe
|Palmier
|17h à 8h du matin
|Très rare
|12 000 clochettes
|
Lucane inclinatus
|Arbre
|Toute la journée
|Rare
|2 000 clochettes
|
Lucane lamprima
|Palmier
|17h à 8h du matin
|Très rare
|12 000 clochettes
|
Lucane miyama
|Arbre
|Toute la journée
|Rare
|1 000 clochettes
|
Machaon
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|240 clochettes
|
Mante orchidée
|Fleur blanche
|8h à 17h
|Rare
|2 400 clochettes
|
Mante religieuse
|Fleur
|8h à 17h
|Commun
|430 clochettes
|
Morpho bleu
|Ciel
|17h à 8h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Mouche*
|Déchets et navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|60 clochettes
|
Moustique
|Ciel
|17h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Mue de cigale
|Arbre
|Toute la journée
|Rare
|10 clochettes
|
Papillon de nuit*
|Source de lumière
|19h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Patineur
|Surface de l’eau
|8h à 19h
|Commun
|130 clochettes
|
Phasme
|Arbre
|4h à 8h, puis 17h à 19h
|Commun
|600 clochettes
|
Phyllie
|Par terre
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Pseudotorynorrhina
|Arbre
|Toute la journée dans Animal Crossing
|Commun
|200 clochettes
|
Psyché*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Puce
|Sur un villageois
|Toute la journée
|Commun
|70 clochettes
|
Punaise
|Fleur
|Toute la journée
|Commun
|120 clochettes
|
Punaise d’eau géante
|Surface de l’eau
|19h à 8h du matin
|Rare
|2 000 clochettes
|
Rosalia batesi
|Souche
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes
|
Sasakia charonda
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|3 000 clochettes
|
Sauterelle
|Par terre
|8h à 17h
|Commun
|160 clochettes
|
Scarabée
|Arbre
|23h à 8h du matin
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Scarabée Atlas
|Palmier
|17h à 8h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Scarabée éléphant
|Palmier
|17h à 8h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Scarabée Goliath
|Palmier
|17h à 8h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Scarabée Hercule
|Palmier
|17h à 8h du matin
|Très rare
|12 000 clochettes
|
Scarabée kabuto
|Arbre
|17h à 8h du matin
|Très rare
|1 350 clochettes
|
Scorpion
|Par terre
|19h à 4h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Troides Alexandrae
|Ciel
|8h à 16h
|Rare
|4 000 clochettes
|
Troides Brookiana
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|2 500 clochettes
Tous les insectes de juillet dans Animal Crossing sur Nintendo Switch depuis l’hémisphère sud
Dans l'hémisphère sud, la saison n'est toujours pas propice à la prolifération des espèces. Cependant, la tendance se maintient par rapport au mois précédent. Par conséquent, vous pouvez attraper 20 insectes différents en juillet dans Animal Crossing. Et malgré cette quantité hivernale, plusieurs spécimens rares sont au rendez-vous, à l'instar de la tarentule ou du troides brookiana.
|Insectes
|Lieu
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Araignée*
|Arbres
|19h à 8h du matin
|Commun
|600 clochettes
|
Bernard-l’ermite*
|Plage
|19h à 8h du matin
|Rare
|1 000 clochettes
|
Bousier
|Boule de neige
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Capricorne des agrumes*
|Souches
|Toute la journée
|Commun
|350 clochettes
|
Cloporte
|Rocher
|23h à 16h
|Commun
|250 clochettes
|
Demoiselle
|Ciel
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Escargot
|Buissons et rochers par temps de pluie
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Fourmi
|Navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|80 clochettes
|
Grand Planeur*
|Ciel
|8h à 19h
|Rare
|1 000 clochettes
|
Guêpe*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Ligie*
|Plage
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Mille-pattes
|Rocher
|16h à 23h
|Commun
|300 clochettes
|
Morpho bleu
|Ciel
|17h à 8h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Mouche*
|Déchets et navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|60 clochettes
|
Papillon de nuit*
|Source de lumière
|19h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Piéride de la rave
|Ciel
|4h du matin à 19h
|Commun
|160 clochettes
|
Psyché*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Tarentule
|Par terre
|19h à 4h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Taupe-grillon
|Sous la terre
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Troides Brookiana
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|2 500 clochettes
Les insectes d'ACNH tout au long de l'année
Soyez sûr d'attraper tous les insectes d'Animal Crossing New Horizons en suivant chacun de nos guides mensuels. Un mois après l'autre, vous compléterez facilement votre collection :