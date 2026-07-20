Les insectes sont partout en juillet dans Animal Crossing New Horizons. Armez-vous de votre meilleur filet et arpentez tous les recoins de votre île de rêve pour compléter votre musée ou vous faire des clochettes de plus. On a tout listé pour vous sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

La liste des insectes de juillet dans Animal Crossing New Horizons et l’hémisphère nord

Ça y est, on entame la deuxième moitié de l'année. Le gros de votre musée doit déjà être rempli, mais il y a encore de quoi faire. Surtout que le nombre d'insectes explose en juillet dans Animal Crossing New Horizons. La preuve, puisque par rapport au mois dernier, on passe de 48 à 61 espèces. C'est donc une aubaine autant pour les collectionneurs que celles et ceux qui cherchent certains des spécimens les plus chers à la revente, comme les lucanes ou les scarabées.

Insectes Lieu Heure d'apparition Rareté Prix de vente
Abeille naine dans Animal Crossing New Horizons.

Abeille naine

 Ciel 8h à 17h Commun 200 clochettes
Animal Crossing New Horizons : Acrida cinerea.

Acrida cinerea

 Par terre 8h à 19h Commun 200 clochettes
Un papillon de type Agrias dans ACNH.

Agrias

 Ciel 8h à 17h Rare 3 000 clochettes
L'Anax napolitain d'Animal Crossing sur Switch 2.

Anax napolitain

 Ciel 8h à 17h Commun 230 clochettes
Une araignÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Araignée*

 Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes
L'Ã©norme Attacus Atlas d'AC New Horizons.

Attacus Atlas

 Arbres et Palmiers 19h à 4h du matin Rare 3 000 clochettes
Bernard-lâermite.

Bernard-l’ermite*

 Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes
Bupreste Ã  attraper dans New Horizons.

Bupreste

 Souche Toute la journée Commun 2 400 clochettes
Capricorne des agrumes dans AC New Horizons sur Nintendo Switch 1 et 2.

Capricorne des agrumes*

 Souches Toute la journée Commun 350 clochettes
Catacanthus, un insecte d'Animal Crossing New Horizons.

Catacanthus

 Fleur 19h à 8h du matin Commun 1 000 clochettes
CharancÌ§on bleu dans AC New Horizons sur Switch et Nintendo Switch 2.

Charançon bleu

 Palmier Toute la journée Rare 800 clochettes
Un Chrysiridia rhipheus dans Animal Crossing New Horizons.

Chrysiridia rhipheus

 Ciel 8h à 16h Rare 2 500 clochettes
CicindeÌle Ã  attraper dans Animal Crossing New Horizons.

Cicindèle

 Par terre Toute la journée Rare 1 500 clochettes
La Cigale cercope, un insecte Ã  attraper dans ACNH.

Cigale cercope

 Arbre 8h à 17h Commun 250 clochettes
La Cigale gÃ©ante apparaÃ®t en janvier dans AC New Horizons.

Cigale géante

 Arbre 8h à 17h Commun 500 clochettes
Une Cigale higurashi d'Animal Crossing New Horizons.

Cigale higurashi

 Arbre 4h à 8h, puis 16h à 19h Commun 550 clochettes
Une Cigale hyalessa dans AC New Horizons sur Switch 1 et 2.

Cigale hyalessa

 Arbre 8h à 17h Commun 300 clochettes
CordulÃ©gastre dans Animal Crossing New Horizons.

Cordulégastre

 Ciel 8h à 17h Commun 4 500 clochettes
Dytique, un insecte d'Animal Crossing.

Dytique

 Surface de l’eau 8h à 19h Commun 800 clochettes
Trouvez un escargot dans Animal Crossing New Horizons.

Escargot

 Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée dans Animal Crossing Commun 250 clochettes
Fourmi.

Fourmi

 Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes
Geotrupidae dans Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch et Switch 2..

Geotrupidae

 Par terre Toute la journée Commun 300 clochettes
Grand planeur dans Animal Crossing New Horizons.

Grand Planeur*

 Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes
Graphium sarpedon.

Graphium sarpedon

 Ciel 4h à 19h Commun 300 clochettes

Attention Ã  la guÃªpe dans ACNH.

Guêpe*

 Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes
Ligie dans Animal Crossing New Horizons.

Ligie*

 Plage Toute la journée Commun 200 clochettes
Lucane cerf-volant Ã  attraper dans New Horizons sur Switch.

Lucane cerf-volant

 Arbre 23h à 8h du matin Très rare 10 000 clochettes
Lucane copris iriseÌ dans AC New Horizons.

Lucane copris irisé

 Arbre 19h à 8h du matin Très rare 6 000 clochettes
Lucane cyclommatus dans ACNH.

Lucane cyclommatus

 Palmier 17h à 8h du matin Très rare 8 000 clochettes
Une lucane girafe dans Animal Crossing New Horizons.

Lucane girafe

 Palmier 17h à 8h du matin Très rare 12 000 clochettes
Lucane inclinatus d'Animal Crossing sur Switch et Switch 2.

Lucane inclinatus

 Arbre Toute la journée Rare 2 000 clochettes
Lucane lamprima dans Animal Crossing New Horizons.

Lucane lamprima

 Palmier 17h à 8h du matin Très rare 12 000 clochettes
Lucane miyama dans Animal Crossing New Horizons.

Lucane miyama

 Arbre Toute la journée Rare 1 000 clochettes
Le papillon machaon d'AC New Horizons.

Machaon

 Ciel 4h à 19h Commun 240 clochettes
Mante orchidÃ©e.

Mante orchidée

 Fleur blanche 8h à 17h Rare 2 400 clochettes
La mante religieuse Ã  attraper dans Animal Crossing New Horizons.

Mante religieuse

 Fleur 8h à 17h Commun 430 clochettes
Le morpho bleu d'Animal Crossing New Horizons.

Morpho bleu

 Ciel 17h à 8h du matin Rare 4 000 clochettes
Une mouche d'Animal Crossing New Horizons.

Mouche*

 Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes
Un moustique dans Animal Crossing New Horizons.

Moustique

 Ciel 17h à 4h du matin Commun 130 clochettes
Mue de cigale dans ACNH.

Mue de cigale

 Arbre Toute la journée Rare 10 clochettes
Le papillon de nuit est prÃ©sent dans Animal Crossing New Horizons.

Papillon de nuit*

 Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes
Attrapez un patineur dans Animal Crossing New Horizons.

Patineur

 Surface de l’eau 8h à 19h Commun 130 clochettes
Phasme, un insecte d'Animal Crossing.

Phasme

 Arbre 4h à 8h, puis 17h à 19h Commun 600 clochettes
Phyllie d'AC New Horizons.

Phyllie

 Par terre Toute la journée Commun 200 clochettes
Pseudotorynorrhina dans Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch.

Pseudotorynorrhina

 Arbre Toute la journée dans Animal Crossing Commun 200 clochettes
PsychÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Psyché*

 Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes
Une puce dans Animal Crossing New Horizons.

Puce

 Sur un villageois Toute la journée Commun 70 clochettes
La punaise dans ACNH.

Punaise

 Fleur Toute la journée Commun 120 clochettes
Une Punaise dâeau geÌante dans AC New Horizons.

Punaise d’eau géante

 Surface de l’eau 19h à 8h du matin Rare 2 000 clochettes
Rosalia batesi.

Rosalia batesi

 Souche Toute la journée Rare 3 000 clochettes
Sasakia charonda dans Animal Crossing.

Sasakia charonda

 Ciel 4h à 19h Commun 3 000 clochettes
Sauterelle d'Animal Crossing New Horizons.

Sauterelle

 Par terre 8h à 17h Commun 160 clochettes
Le scarabÃ©e peut Ãªtre attrapÃ©e dans ACNH.

Scarabée

 Arbre 23h à 8h du matin Très rare 10 000 clochettes
ScarabÃ©e atlas dans Animal Crossing New Horizons.

Scarabée Atlas

 Palmier 17h à 8h du matin Très rare 8 000 clochettes
ScarabÃ©e Ã©lÃ©phant dans Animal Crossing New Horizons.

Scarabée éléphant

 Palmier 17h à 8h du matin Très rare 8 000 clochettes
Le scarabÃ©e Goliath d'AC New Horizons sur Switch 1 et Switch 2.

Scarabée Goliath

 Palmier 17h à 8h du matin Très rare 8 000 clochettes
ScarabÃ©e Hercule d'Animal Crossing New Horizons.

Scarabée Hercule

 Palmier 17h à 8h du matin Très rare 12 000 clochettes
Un scarabÃ©e kabuto Ã  attraper dans ACNH.

Scarabée kabuto

 Arbre 17h à 8h du matin Très rare 1 350 clochettes
Scorpion dans Animal Crossing New Horizons.

Scorpion

 Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes
Troides Alexandrae dans Animal Crossing New Horizons.

Troides Alexandrae

 Ciel 8h à 16h Rare 4 000 clochettes

Troides Brookiana d'Animal Crossing New Horizons.

Troides Brookiana

 Ciel 8h à 17h Rare 2 500 clochettes
*insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Tous les insectes de juillet dans Animal Crossing sur Nintendo Switch depuis l’hémisphère sud

Dans l'hémisphère sud, la saison n'est toujours pas propice à la prolifération des espèces. Cependant, la tendance se maintient par rapport au mois précédent. Par conséquent, vous pouvez attraper 20 insectes différents en juillet dans Animal Crossing. Et malgré cette quantité hivernale, plusieurs spécimens rares sont au rendez-vous, à l'instar de la tarentule ou du troides brookiana.

Insectes Lieu Heure d’apparition Rareté Prix de vente
Une araignÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Araignée*

 Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes
Bernard-lâermite.

Bernard-l’ermite*

 Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes
Le bousier dans Animal Crossing New Horizons.

Bousier

 Boule de neige Toute la journée Rare 2 500 clochettes
Capricorne des agrumes dans AC New Horizons sur Nintendo Switch 1 et 2.

Capricorne des agrumes*

 Souches Toute la journée Commun 350 clochettes
Attrapez un cloporte dans Animal Crossing New Horizons.

Cloporte

 Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes
Animal Crossing New Horizons : Demoiselle.

Demoiselle

 Ciel Toute la journée Commun 500 clochettes
Trouvez un escargot dans Animal Crossing New Horizons.

Escargot

 Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes
Fourmi.

Fourmi

 Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes
Grand planeur dans Animal Crossing New Horizons.

Grand Planeur*

 Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes
Attention Ã  la guÃªpe dans ACNH.

Guêpe*

 Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes
Ligie dans Animal Crossing New Horizons.

Ligie*

 Plage Toute la journée Commun 200 clochettes
Un mille-pattes dans ACNH sur les consoles Nintendo Switch.

Mille-pattes

 Rocher 16h à 23h Commun 300 clochettes
Le morpho bleu d'Animal Crossing New Horizons.

Morpho bleu

 Ciel 17h à 8h du matin Rare 4 000 clochettes
Une mouche d'Animal Crossing New Horizons.

Mouche*

 Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes
Le papillon de nuit est prÃ©sent dans Animal Crossing New Horizons.

Papillon de nuit*

 Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes
PiÃ©ride de la rave dans Animal Crossing New Horizons.

Piéride de la rave

 Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes
PsychÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Psyché*

 Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes
Une tarentule dans Animal Crossing sur les consoles Nintendo Switch.

Tarentule

 Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes
Taupe-grillon sur Switch 1 et 2 dans ACNH.

Taupe-grillon

 Sous la terre Toute la journée Commun 500 clochettes
Troides Brookiana d'Animal Crossing New Horizons.

Troides Brookiana

 Ciel 8h à 17h Rare 2 500 clochettes
*insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Les insectes d'ACNH tout au long de l'année

Soyez sûr d'attraper tous les insectes d'Animal Crossing New Horizons en suivant chacun de nos guides mensuels. Un mois après l'autre, vous compléterez facilement votre collection :