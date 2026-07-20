En juillet, Animal Crossing New Horizons grouille d'insectes à capturer sur toute votre île. On vous aide à tous les collectionner avec notre liste complète.

Les insectes sont partout en juillet dans Animal Crossing New Horizons. Armez-vous de votre meilleur filet et arpentez tous les recoins de votre île de rêve pour compléter votre musée ou vous faire des clochettes de plus. On a tout listé pour vous sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

La liste des insectes de juillet dans Animal Crossing New Horizons et l’hémisphère nord

Ça y est, on entame la deuxième moitié de l'année. Le gros de votre musée doit déjà être rempli, mais il y a encore de quoi faire. Surtout que le nombre d'insectes explose en juillet dans Animal Crossing New Horizons. La preuve, puisque par rapport au mois dernier, on passe de 48 à 61 espèces. C'est donc une aubaine autant pour les collectionneurs que celles et ceux qui cherchent certains des spécimens les plus chers à la revente, comme les lucanes ou les scarabées.

Insectes Lieu Heure d'apparition Rareté Prix de vente Abeille naine Ciel 8h à 17h Commun 200 clochettes Acrida cinerea Par terre 8h à 19h Commun 200 clochettes Agrias Ciel 8h à 17h Rare 3 000 clochettes Anax napolitain Ciel 8h à 17h Commun 230 clochettes Araignée* Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes Attacus Atlas Arbres et Palmiers 19h à 4h du matin Rare 3 000 clochettes Bernard-l’ermite* Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes Bupreste Souche Toute la journée Commun 2 400 clochettes Capricorne des agrumes* Souches Toute la journée Commun 350 clochettes Catacanthus Fleur 19h à 8h du matin Commun 1 000 clochettes Charançon bleu Palmier Toute la journée Rare 800 clochettes Chrysiridia rhipheus Ciel 8h à 16h Rare 2 500 clochettes Cicindèle Par terre Toute la journée Rare 1 500 clochettes Cigale cercope Arbre 8h à 17h Commun 250 clochettes Cigale géante Arbre 8h à 17h Commun 500 clochettes Cigale higurashi Arbre 4h à 8h, puis 16h à 19h Commun 550 clochettes Cigale hyalessa Arbre 8h à 17h Commun 300 clochettes Cordulégastre Ciel 8h à 17h Commun 4 500 clochettes Dytique Surface de l’eau 8h à 19h Commun 800 clochettes Escargot Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée dans Animal Crossing Commun 250 clochettes Fourmi Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes Geotrupidae Par terre Toute la journée Commun 300 clochettes Grand Planeur* Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes Graphium sarpedon Ciel 4h à 19h Commun 300 clochettes Guêpe* Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes Ligie* Plage Toute la journée Commun 200 clochettes Lucane cerf-volant Arbre 23h à 8h du matin Très rare 10 000 clochettes Lucane copris irisé Arbre 19h à 8h du matin Très rare 6 000 clochettes Lucane cyclommatus Palmier 17h à 8h du matin Très rare 8 000 clochettes Lucane girafe Palmier 17h à 8h du matin Très rare 12 000 clochettes Lucane inclinatus Arbre Toute la journée Rare 2 000 clochettes Lucane lamprima Palmier 17h à 8h du matin Très rare 12 000 clochettes Lucane miyama Arbre Toute la journée Rare 1 000 clochettes Machaon Ciel 4h à 19h Commun 240 clochettes Mante orchidée Fleur blanche 8h à 17h Rare 2 400 clochettes Mante religieuse Fleur 8h à 17h Commun 430 clochettes Morpho bleu Ciel 17h à 8h du matin Rare 4 000 clochettes Mouche* Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes Moustique Ciel 17h à 4h du matin Commun 130 clochettes Mue de cigale Arbre Toute la journée Rare 10 clochettes Papillon de nuit* Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes Patineur Surface de l’eau 8h à 19h Commun 130 clochettes Phasme Arbre 4h à 8h, puis 17h à 19h Commun 600 clochettes Phyllie Par terre Toute la journée Commun 200 clochettes Pseudotorynorrhina Arbre Toute la journée dans Animal Crossing Commun 200 clochettes Psyché* Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes Puce Sur un villageois Toute la journée Commun 70 clochettes Punaise Fleur Toute la journée Commun 120 clochettes Punaise d’eau géante Surface de l’eau 19h à 8h du matin Rare 2 000 clochettes Rosalia batesi Souche Toute la journée Rare 3 000 clochettes Sasakia charonda Ciel 4h à 19h Commun 3 000 clochettes Sauterelle Par terre 8h à 17h Commun 160 clochettes Scarabée Arbre 23h à 8h du matin Très rare 10 000 clochettes Scarabée Atlas Palmier 17h à 8h du matin Très rare 8 000 clochettes Scarabée éléphant Palmier 17h à 8h du matin Très rare 8 000 clochettes Scarabée Goliath Palmier 17h à 8h du matin Très rare 8 000 clochettes Scarabée Hercule Palmier 17h à 8h du matin Très rare 12 000 clochettes Scarabée kabuto Arbre 17h à 8h du matin Très rare 1 350 clochettes Scorpion Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes Troides Alexandrae Ciel 8h à 16h Rare 4 000 clochettes Troides Brookiana Ciel 8h à 17h Rare 2 500 clochettes *insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Tous les insectes de juillet dans Animal Crossing sur Nintendo Switch depuis l’hémisphère sud

Dans l'hémisphère sud, la saison n'est toujours pas propice à la prolifération des espèces. Cependant, la tendance se maintient par rapport au mois précédent. Par conséquent, vous pouvez attraper 20 insectes différents en juillet dans Animal Crossing. Et malgré cette quantité hivernale, plusieurs spécimens rares sont au rendez-vous, à l'instar de la tarentule ou du troides brookiana.

Insectes Lieu Heure d’apparition Rareté Prix de vente Araignée* Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes Bernard-l’ermite* Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes Bousier Boule de neige Toute la journée Rare 2 500 clochettes Capricorne des agrumes* Souches Toute la journée Commun 350 clochettes Cloporte Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes Demoiselle Ciel Toute la journée Commun 500 clochettes Escargot Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes Fourmi Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes Grand Planeur* Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes Guêpe* Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes Ligie* Plage Toute la journée Commun 200 clochettes Mille-pattes Rocher 16h à 23h Commun 300 clochettes Morpho bleu Ciel 17h à 8h du matin Rare 4 000 clochettes Mouche* Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes Papillon de nuit* Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes Piéride de la rave Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes Psyché* Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes Tarentule Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes Taupe-grillon Sous la terre Toute la journée Commun 500 clochettes Troides Brookiana Ciel 8h à 17h Rare 2 500 clochettes *insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Les insectes d'ACNH tout au long de l'année

Soyez sûr d'attraper tous les insectes d'Animal Crossing New Horizons en suivant chacun de nos guides mensuels. Un mois après l'autre, vous compléterez facilement votre collection :