Que ce soit sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, les insectes fourmillent pendant le mois de mai dans Animal Crossing New Horizons. Soyez sûr de tous les attraper avec notre guide.

Même si on a l’impression d’être déjà en été chez nous, c’est toujours le printemps sur l’île de votre Nintendo Switch. Dès lors, vous avez encore le temps d’attraper tous les insectes de mai dans Animal Crossing New Horizons et, ainsi, compléter votre collection au musée et même vous faire quelques clochettes.

La liste des insectes de mai dans Animal Crossing New Horizons à attraper dans l’hémisphère nord

Votre île aura rarement été autant peuplée d’être voletants et grouillants. Animal Crossing New Horizons affiche 43 espèces d’insectes différentes durant le mois de mai. Non seulement on compte 8 nouveaux spécimens contre une seule disparition, mais certains d’entre eux sont rares. Ce seront donc de belles prises pour votre musée sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, mais aussi pour votre bourse de clochettes. Et si vous n’avez toujours pas attrapé de taupe-grillon dans l’hémisphère nord, profitez-en car, après ce mois-ci, il ne reviendra pas avant novembre.

Insectes d'Animal Crossing Lieu Heure d’apparition Rareté Prix de vente Acrida cinerea Par terre 8h à 19h Commun 200 clochettes Agrias Ciel 8h à 17h Rare 3 000 clochettes Anax napolitain Ciel 8h à 17h Commun 230 clochettes Araignée* Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes Attacus Atlas Arbres et Palmiers 19h à 4h du matin Rare 3 000 clochettes Bernard-l’ermite* Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes Capricorne des agrumes* Souches Toute la journée Commun 350 clochettes Catacanthus Fleur 19h à 8h du matin Commun 1 000 clochettes Chrysiridia rhipheus Ciel 8h à 16h Rare 2 500 clochettes Cicindèle Par terre Toute la journée Rare 1 500 clochettes Citrin Fleur 19h à 8h du matin Commun 160 clochettes Cloporte Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes Coccinelle Fleurs 8h à 17h Commun 200 clochettes Cordulégastre Ciel 8h à 17h Commun 4 500 clochettes Dytique Surface de l’eau 8h à 19h Commun 800 clochettes Escargot Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes Fourmi Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes Grand Planeur* Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes Graphium sarpedon Ciel 4h à 19h Commun 300 clochettes Guêpe* Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes Ligie* Plage Toute la journée Commun 200 clochettes Machaon Ciel 4h à 19h Commun 240 clochettes Mante orchidée Fleur blanche 8h à 17h Rare 2 400 clochettes Mante religieuse Fleur 8h à 17h Commun 430 clochettes Mille-pattes Rocher 16h à 23h Commun 300 clochettes Mormolyce Souche d’arbre Toute la journée Commun 450 clochettes Morpho bleu Ciel 17h à 8h du matin Rare 4 000 clochettes Mouche* Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes Papilio bianor Ciel autour des fleurs hybrides 4h du matin à 19h Rare 2 500 clochettes Papillon de nuit* Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes Piéride de la rave Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes Psyché* Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes Puce Sur un villageois Toute la journée Commun 70 clochettes Punaise Fleur Toute la journée Commun 120 clochettes Punaise d’eau géante Surface de l’eau 19h à 8h du matin Rare 2 000 clochettes Rosalia batesi Souche Toute la journée Rare 3 000 clochettes Sasakia charonda Ciel 4h à 19h Commun 3 000 clochettes Scorpion Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes Taupe-grillon Sous la terre Toute la journée Commun 500 clochettes Troides Alexandrae Ciel 8h à 16h Rare 4 000 clochettes Troides Brookiana Ciel 8h à 17h Rare 2 500 clochettes *insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Tous les insectes de mai dans New Horizons sur Nintendo Switch 1 et 2 depuis l’hémisphère sud

Du côté de l’hémisphère sud, l’automne s’impose encore un peu plus. Cela veut donc dire que vous trouverez un peu moins d’insectes en mai dans Animal Crossing New Horizons. On en compte 27 différents, dont beaucoup pour qui c’est le dernier mois avant de partir hiberner quelque temps. Ne tardez donc pas pour lancer la chasse armé de votre filet et ainsi remplir encore votre bébêtopédie et votre musée, y compris sur la Nintendo Switch 2 Edition.

Insectes d'Animal Crossing Lieu Heure d'apparition Rareté Prix de vente Acrida cinerea Par terre 8h à 19h Commun 200 clochettes Araignée* Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes Bernard-l’ermite* Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes Capricorne des agrumes* Souches Toute la journée Commun 350 clochettes Cloporte Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes Criquet Par terre 8h - 19h Commun 400 clochettes Demoiselle Ciel Toute la journée Commun 500 clochettes Criquet pèlerin Par terre 8h - 19h Commun 600 clochettes Escargot Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes Fourmi Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes Grand Planeur* Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes Grillon des prés Par terre 17h à 8h du matin Commun 130 clochettes Guêpe* Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes Ligie* Plage Toute la journée Commun 200 clochettes Mante orchidée Fleur blanche 8h à 17h Rare 2 400 clochettes Mante religieuse Fleur 8h à 17h Commun 430 clochettes Mille-pattes Rocher 16h à 23h Commun 300 clochettes Monarque Ciel 4h à 17h Commun 140 clochettes Mormolyce Souche d’arbre Toute la journée Commun 450 clochettes Mouche* Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes Papillon de nuit* Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes Phasme Arbre 4h à 8h, puis 17h à 19h Commun 600 clochettes Piéride de la rave Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes Psyché* Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes Puce Sur un villageois Toute la journée Commun 70 clochettes Tarentule Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes Taupe-grillon Sous la terre Toute la journée Commun 500 clochettes *insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Les insectes d'Animal Crossing New Horizons tout au long de l'année

Retrouvez l'intégralité de nos guides des insectes d'Animal Crossing New Horizons déjà parus. Ainsi, vous pourrez vivre l'entomologie à fond sur Nintendo Switch et Switch 2 :