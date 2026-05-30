Que ce soit sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, les insectes fourmillent pendant le mois de mai dans Animal Crossing New Horizons. Soyez sûr de tous les attraper avec notre guide.
Même si on a l’impression d’être déjà en été chez nous, c’est toujours le printemps sur l’île de votre Nintendo Switch. Dès lors, vous avez encore le temps d’attraper tous les insectes de mai dans Animal Crossing New Horizons et, ainsi, compléter votre collection au musée et même vous faire quelques clochettes.
La liste des insectes de mai dans Animal Crossing New Horizons à attraper dans l’hémisphère nord
Votre île aura rarement été autant peuplée d’être voletants et grouillants. Animal Crossing New Horizons affiche 43 espèces d’insectes différentes durant le mois de mai. Non seulement on compte 8 nouveaux spécimens contre une seule disparition, mais certains d’entre eux sont rares. Ce seront donc de belles prises pour votre musée sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, mais aussi pour votre bourse de clochettes. Et si vous n’avez toujours pas attrapé de taupe-grillon dans l’hémisphère nord, profitez-en car, après ce mois-ci, il ne reviendra pas avant novembre.
|Insectes d'Animal Crossing
|Lieu
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Acrida cinerea
|Par terre
|8h à 19h
|Commun
|200 clochettes
|
Agrias
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|3 000 clochettes
|
Anax napolitain
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|230 clochettes
|
Araignée*
|Arbres
|19h à 8h du matin
|Commun
|600 clochettes
|
Attacus Atlas
|Arbres et Palmiers
|19h à 4h du matin
|Rare
|3 000 clochettes
|
Bernard-l’ermite*
|Plage
|19h à 8h du matin
|Rare
|1 000 clochettes
|
Capricorne des agrumes*
|Souches
|Toute la journée
|Commun
|350 clochettes
|
Catacanthus
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|1 000 clochettes
|
Chrysiridia rhipheus
|Ciel
|8h à 16h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Cicindèle
|Par terre
|Toute la journée
|Rare
|1 500 clochettes
|
Citrin
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|160 clochettes
|
Cloporte
|Rocher
|23h à 16h
|Commun
|250 clochettes
|
Coccinelle
|Fleurs
|8h à 17h
|Commun
|200 clochettes
|
Cordulégastre
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|4 500 clochettes
|
Dytique
|Surface de l’eau
|8h à 19h
|Commun
|800 clochettes
|
Escargot
|Buissons et rochers par temps de pluie
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Fourmi
|Navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|80 clochettes
|
Grand Planeur*
|Ciel
|8h à 19h
|Rare
|1 000 clochettes
|
Graphium sarpedon
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|300 clochettes
|
Guêpe*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Ligie*
|Plage
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Machaon
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|240 clochettes
|
Mante orchidée
|Fleur blanche
|8h à 17h
|Rare
|2 400 clochettes
|
Mante religieuse
|Fleur
|8h à 17h
|Commun
|430 clochettes
|
Mille-pattes
|Rocher
|16h à 23h
|Commun
|300 clochettes
|
Mormolyce
|Souche d’arbre
|Toute la journée
|Commun
|450 clochettes
|
Morpho bleu
|Ciel
|17h à 8h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Mouche*
|Déchets et navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|60 clochettes
|
Papilio bianor
|Ciel autour des fleurs hybrides
|4h du matin à 19h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Papillon de nuit*
|Source de lumière
|19h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Piéride de la rave
|Ciel
|4h du matin à 19h
|Commun
|160 clochettes
|
Psyché*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Puce
|Sur un villageois
|Toute la journée
|Commun
|70 clochettes
|
Punaise
|Fleur
|Toute la journée
|Commun
|120 clochettes
|
Punaise d’eau géante
|Surface de l’eau
|19h à 8h du matin
|Rare
|2 000 clochettes
|
Rosalia batesi
|Souche
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes
|
Sasakia charonda
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|3 000 clochettes
|
Scorpion
|Par terre
|19h à 4h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Taupe-grillon
|Sous la terre
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Troides Alexandrae
|Ciel
|8h à 16h
|Rare
|4 000 clochettes
|
Troides Brookiana
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|2 500 clochettes
Tous les insectes de mai dans New Horizons sur Nintendo Switch 1 et 2 depuis l’hémisphère sud
Du côté de l’hémisphère sud, l’automne s’impose encore un peu plus. Cela veut donc dire que vous trouverez un peu moins d’insectes en mai dans Animal Crossing New Horizons. On en compte 27 différents, dont beaucoup pour qui c’est le dernier mois avant de partir hiberner quelque temps. Ne tardez donc pas pour lancer la chasse armé de votre filet et ainsi remplir encore votre bébêtopédie et votre musée, y compris sur la Nintendo Switch 2 Edition.
|Insectes d'Animal Crossing
|Lieu
|Heure d'apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Acrida cinerea
|Par terre
|8h à 19h
|Commun
|200 clochettes
|
Araignée*
|Arbres
|19h à 8h du matin
|Commun
|600 clochettes
|
Bernard-l’ermite*
|Plage
|19h à 8h du matin
|Rare
|1 000 clochettes
|
Capricorne des agrumes*
|Souches
|Toute la journée
|Commun
|350 clochettes
|
Cloporte
|Rocher
|23h à 16h
|Commun
|250 clochettes
|
Criquet
|Par terre
|8h - 19h
|Commun
|400 clochettes
|
Demoiselle
|Ciel
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Criquet pèlerin
|Par terre
|8h - 19h
|Commun
|600 clochettes
|
Escargot
|Buissons et rochers par temps de pluie
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Fourmi
|Navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|80 clochettes
|
Grand Planeur*
|Ciel
|8h à 19h
|Rare
|1 000 clochettes
|
Grillon des prés
|Par terre
|17h à 8h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Guêpe*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Ligie*
|Plage
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Mante orchidée
|Fleur blanche
|8h à 17h
|Rare
|2 400 clochettes
|
Mante religieuse
|Fleur
|8h à 17h
|Commun
|430 clochettes
|
Mille-pattes
|Rocher
|16h à 23h
|Commun
|300 clochettes
|
Monarque
|Ciel
|4h à 17h
|Commun
|140 clochettes
|
Mormolyce
|Souche d’arbre
|Toute la journée
|Commun
|450 clochettes
|
Mouche*
|Déchets et navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|60 clochettes
|
Papillon de nuit*
|Source de lumière
|19h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Phasme
|Arbre
|4h à 8h, puis 17h à 19h
|Commun
|600 clochettes
|
Piéride de la rave
|Ciel
|4h du matin à 19h
|Commun
|160 clochettes
|
Psyché*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Puce
|Sur un villageois
|Toute la journée
|Commun
|70 clochettes
|
Tarentule
|Par terre
|19h à 4h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Taupe-grillon
|Sous la terre
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
Les insectes d'Animal Crossing New Horizons tout au long de l'année
Retrouvez l'intégralité de nos guides des insectes d'Animal Crossing New Horizons déjà parus. Ainsi, vous pourrez vivre l'entomologie à fond sur Nintendo Switch et Switch 2 :