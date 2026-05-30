Même si on a l’impression d’être déjà en été chez nous, c’est toujours le printemps sur l’île de votre Nintendo Switch. Dès lors, vous avez encore le temps d’attraper tous les insectes de mai dans Animal Crossing New Horizons et, ainsi, compléter votre collection au musée et même vous faire quelques clochettes.

La liste des insectes de mai dans Animal Crossing New Horizons à attraper dans l’hémisphère nord

Votre île aura rarement été autant peuplée d’être voletants et grouillants. Animal Crossing New Horizons affiche 43 espèces d’insectes différentes durant le mois de mai. Non seulement on compte 8 nouveaux spécimens contre une seule disparition, mais certains d’entre eux sont rares. Ce seront donc de belles prises pour votre musée sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, mais aussi pour votre bourse de clochettes. Et si vous n’avez toujours pas attrapé de taupe-grillon dans l’hémisphère nord, profitez-en car, après ce mois-ci, il ne reviendra pas avant novembre.

Insectes d'Animal Crossing Lieu Heure d’apparition Rareté Prix de vente
Animal Crossing New Horizons : Acrida cinerea.

Acrida cinerea

 Par terre 8h à 19h Commun 200 clochettes
Un papillon de type Agrias dans ACNH.

Agrias

 Ciel 8h à 17h Rare 3 000 clochettes
L'Anax napolitain d'Animal Crossing sur Switch 2.

Anax napolitain

 Ciel 8h à 17h Commun 230 clochettes
Une araignÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Araignée*

 Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes
L'Ã©norme Attacus Atlas d'AC New Horizons.

Attacus Atlas

 Arbres et Palmiers 19h à 4h du matin Rare 3 000 clochettes
Bernard-lâermite.

Bernard-l’ermite*

 Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes
Capricorne des agrumes dans AC New Horizons sur Nintendo Switch 1 et 2.

Capricorne des agrumes*

 Souches Toute la journée Commun 350 clochettes
Catacanthus, un insecte d'Animal Crossing New Horizons.

Catacanthus

 Fleur 19h à 8h du matin Commun 1 000 clochettes
Un Chrysiridia rhipheus dans Animal Crossing New Horizons.

Chrysiridia rhipheus

 Ciel 8h à 16h Rare 2 500 clochettes
CicindeÌle Ã  attraper dans Animal Crossing New Horizons.

Cicindèle

 Par terre Toute la journée Rare 1 500 clochettes
Un papillon citrin, l'un des insectes dans Animal Crossing New Horizons.

Citrin

 Fleur 19h à 8h du matin Commun 160 clochettes
Attrapez un cloporte dans Animal Crossing New Horizons.

Cloporte

 Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes
Insecte d'Animal Crossing New Horizons, la coccinelle.

Coccinelle

 Fleurs 8h à 17h Commun 200 clochettes
CordulÃ©gastre dans Animal Crossing New Horizons.

Cordulégastre

 Ciel 8h à 17h Commun 4 500 clochettes
Dytique, un insecte d'Animal Crossing.

Dytique

 Surface de l’eau 8h à 19h Commun 800 clochettes
Trouvez un escargot dans Animal Crossing New Horizons.

Escargot

 Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes
Fourmi.

Fourmi

 Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes
Grand planeur dans Animal Crossing New Horizons.

Grand Planeur*

 Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes
Graphium sarpedon.

Graphium sarpedon

 Ciel 4h à 19h Commun 300 clochettes
Attention Ã  la guÃªpe dans ACNH.

Guêpe*

 Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes
Ligie dans Animal Crossing New Horizons.

Ligie*

 Plage Toute la journée Commun 200 clochettes
Le papillon machaon d'AC New Horizons.

Machaon

 Ciel 4h à 19h Commun 240 clochettes
Mante orchidÃ©e.

Mante orchidée

 Fleur blanche 8h à 17h Rare 2 400 clochettes
La mante religieuse Ã  attraper dans Animal Crossing New Horizons.

Mante religieuse

 Fleur 8h à 17h Commun 430 clochettes
Un mille-pattes dans ACNH sur les consoles Nintendo Switch.

Mille-pattes

 Rocher 16h à 23h Commun 300 clochettes
Un mormolyce parmi les insectes d'Animal Crossing sur Nintendo Switch 2.

Mormolyce

 Souche d’arbre Toute la journée Commun 450 clochettes
Le morpho bleu d'Animal Crossing New Horizons.

Morpho bleu

 Ciel 17h à 8h du matin Rare 4 000 clochettes
Une mouche d'Animal Crossing New Horizons.

Mouche*

 Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes
Un papilio bianor dans Animal Crossing New Horizons.

Papilio bianor

 Ciel autour des fleurs hybrides 4h du matin à 19h Rare 2 500 clochettes
Le papillon de nuit est prÃ©sent dans Animal Crossing New Horizons.

Papillon de nuit*

 Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes
PiÃ©ride de la rave dans Animal Crossing New Horizons.

Piéride de la rave

 Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes
PsychÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Psyché*

 Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes
Une puce dans Animal Crossing New Horizons.

Puce

 Sur un villageois Toute la journée Commun 70 clochettes
La punaise dans ACNH.

Punaise

 Fleur Toute la journée Commun 120 clochettes
Une Punaise dâeau geÌante dans AC New Horizons.

Punaise d’eau géante

 Surface de l’eau 19h à 8h du matin Rare 2 000 clochettes
Rosalia batesi.

Rosalia batesi

 Souche Toute la journée Rare 3 000 clochettes
Sasakia charonda dans Animal Crossing.

Sasakia charonda

 Ciel 4h à 19h Commun 3 000 clochettes
Scorpion dans Animal Crossing New Horizons.

Scorpion

 Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes
Taupe-grillon sur Switch 1 et 2 dans ACNH.

Taupe-grillon

 Sous la terre Toute la journée Commun 500 clochettes
Troides Alexandrae dans Animal Crossing New Horizons.

Troides Alexandrae

 Ciel 8h à 16h Rare 4 000 clochettes
Troides Brookiana d'Animal Crossing New Horizons.

Troides Brookiana

 Ciel 8h à 17h Rare 2 500 clochettes
*insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Tous les insectes de mai dans New Horizons sur Nintendo Switch 1 et 2 depuis l’hémisphère sud

Du côté de l’hémisphère sud, l’automne s’impose encore un peu plus. Cela veut donc dire que vous trouverez un peu moins d’insectes en mai dans Animal Crossing New Horizons. On en compte 27 différents, dont beaucoup pour qui c’est le dernier mois avant de partir hiberner quelque temps. Ne tardez donc pas pour lancer la chasse armé de votre filet et ainsi remplir encore votre bébêtopédie et votre musée, y compris sur la Nintendo Switch 2 Edition.

Insectes d'Animal Crossing Lieu Heure d'apparition Rareté Prix de vente
Animal Crossing New Horizons : Acrida cinerea.

Acrida cinerea

 Par terre 8h à 19h Commun 200 clochettes
Une araignÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Araignée*

 Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes
Bernard-lâermite.

Bernard-l’ermite*

 Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes
Capricorne des agrumes dans AC New Horizons sur Nintendo Switch 1 et 2.

Capricorne des agrumes*

 Souches Toute la journée Commun 350 clochettes
Attrapez un cloporte dans Animal Crossing New Horizons.

Cloporte

 Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes
Le criquet d'ACNH sur Nintendo Switch 1 et 2.

Criquet

 Par terre 8h - 19h Commun 400 clochettes
Animal Crossing New Horizons : Demoiselle.

Demoiselle

 Ciel Toute la journée Commun 500 clochettes
Le criquet pÃ¨lerin, un insecte d'Animal Crossing New Horizons.

Criquet pèlerin

 Par terre 8h - 19h Commun 600 clochettes
Trouvez un escargot dans Animal Crossing New Horizons.

Escargot

 Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes
Fourmi.

Fourmi

 Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes
Grand planeur dans Animal Crossing New Horizons.

Grand Planeur*

 Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes
Le grillon des prÃ©s est dans ACNH sur Nintendo Switch 2.

Grillon des prés

 Par terre 17h à 8h du matin Commun 130 clochettes

Attention Ã  la guÃªpe dans ACNH.

Guêpe*

 Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes
Ligie dans Animal Crossing New Horizons.

Ligie*

 Plage Toute la journée Commun 200 clochettes
Mante orchidÃ©e.

Mante orchidée

 Fleur blanche 8h à 17h Rare 2 400 clochettes
La mante religieuse Ã  attraper dans Animal Crossing New Horizons.

Mante religieuse

 Fleur 8h à 17h Commun 430 clochettes
Un mille-pattes dans ACNH sur les consoles Nintendo Switch.

Mille-pattes

 Rocher 16h à 23h Commun 300 clochettes
Le papillon Monarque dans Animal Crossing New Horizons.

Monarque

 Ciel 4h à 17h Commun 140 clochettes
Un mormolyce parmi les insectes d'Animal Crossing sur Nintendo Switch 2.

Mormolyce

 Souche d’arbre Toute la journée Commun 450 clochettes
Une mouche d'Animal Crossing New Horizons.

Mouche*

 Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes
Le papillon de nuit est prÃ©sent dans Animal Crossing New Horizons.

Papillon de nuit*

 Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes
Phasme, un insecte d'Animal Crossing.

Phasme

 Arbre 4h à 8h, puis 17h à 19h Commun 600 clochettes
PiÃ©ride de la rave dans Animal Crossing New Horizons.

Piéride de la rave

 Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes
PsychÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Psyché*

 Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes
Une puce dans Animal Crossing New Horizons.

Puce

 Sur un villageois Toute la journée Commun 70 clochettes
Une tarentule dans Animal Crossing sur les consoles Nintendo Switch.

Tarentule

 Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes
Taupe-grillon sur Switch 1 et 2 dans ACNH.

Taupe-grillon

 Sous la terre Toute la journée Commun 500 clochettes
*insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Les insectes d'Animal Crossing New Horizons tout au long de l'année

Retrouvez l'intégralité de nos guides des insectes d'Animal Crossing New Horizons déjà parus. Ainsi, vous pourrez vivre l'entomologie à fond sur Nintendo Switch et Switch 2 :