On approche d’une nouvelle saison dans Animal Crossing New Horizons, accompagnée des insectes qui vont avec. Attrapez-les tous sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 au mois de juin grâce à notre guide complet.

Entre l’arrivée de l’été et de l’hiver d’un hémisphère à l’autre, les entomologistes vont avoir de quoi faire sur leur île. Sortez votre filet et partez à la recherche de tous les insectes de juin dans Animal Crossing New Horizons, l’exclusivité toujours aussi culte de la Nintendo Switch, maintenant disponible également sur Nintendo Switch 2.

Le guide des insectes de juin dans Animal Crossing New Horizons à trouver dans l’hémisphère nord

Plus les jours se réchauffent, plus ça grouille dans l’hémisphère nord. C’est une période charnière pour les collectionneurs puisque de nombreux spécimens ne seront bientôt plus disponibles, en particulier la luciole qui n’apparaît qu’au mois de juin. Retrouvez grâce à nous les 48 insectes d’Animal Crossing New Horizons ce mois-ci.

Insectes d'Animal Crossing Lieu Heure d’apparition Rareté Prix de vente Abeille naine Ciel 8h à 17h Commun 200 clochettes Acrida cinerea Par terre 8h à 19h Commun 200 clochettes Agrias Ciel 8h à 17h Rare 3 000 clochettes Anax napolitain Ciel 8h à 17h Commun 230 clochettes Araignée* Arbres de votre île Animal Crossing 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes Attacus Atlas Arbres et Palmiers 19h à 4h du matin Rare 3 000 clochettes Bernard-l’ermite* Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes Capricorne des agrumes* Souches Toute la journée Commun 350 clochettes Catacanthus Fleur 19h à 8h du matin Commun 1 000 clochettes Chrysiridia rhipheus Ciel 8h à 16h Rare 2 500 clochettes Cicindèle Par terre Toute la journée Rare 1 500 clochettes Citrin Fleur 19h à 8h du matin Commun 160 clochettes Cloporte Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes Coccinelle Fleurs 8h à 17h Commun 200 clochettes Cordulégastre Ciel 8h à 17h Commun 4 500 clochettes Dytique Surface de l’eau 8h à 19h Commun 800 clochettes Escargot Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes Fourmi Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes Grand Planeur* Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes Graphium sarpedon Ciel 4h à 19h Commun 300 clochettes Guêpe* Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes Ligie* Plage Toute la journée Commun 200 clochettes Lucane copris irisé Arbre 19h à 8h du matin Très rare 6 000 clochettes Luciole Près de l’eau 19h à 4h du matin Commun 300 clochettes Machaon Ciel 4h à 19h Commun 240 clochettes Mante orchidée Fleur blanche 8h à 17h Rare 2 400 clochettes Mante religieuse Fleur 8h à 17h Commun 430 clochettes Mille-pattes Rocher 16h à 23h Commun 300 clochettes Mormolyce Souche d’arbre Toute la journée Commun 450 clochettes Morpho bleu Ciel 17h à 8h du matin Rare 4 000 clochettes Mouche* Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes Moustique Ciel 17h à 4h du matin Commun 130 clochettes Papilio bianor Ciel autour des fleurs hybrides 4h du matin à 19h Rare 2 500 clochettes Papillon de nuit* Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes Piéride de la rave Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes Pseudotorynorrhina Arbre Toute la journée Commun 200 clochettes Psyché* Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes Puce Sur un villageois Toute la journée Commun 70 clochettes Punaise Fleur Toute la journée Commun 120 clochettes Punaise d’eau géante Surface de l’eau 19h à 8h du matin Rare 2 000 clochettes Rosalia batesi Souche Toute la journée Rare 3 000 clochettes Sasakia charonda Ciel 4h à 19h Commun 3 000 clochettes Scarabée Goliath Palmier d'Animal Crossing 17h à 8h du matin Très rare 8 000 clochettes Scorpion Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes Troides Alexandrae Ciel 8h à 16h Rare 4 000 clochettes Troides Brookiana Ciel 8h à 17h Rare 2 500 clochettes *insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Les insectes de juin dans Animal Crossing sur Nintendo Switch depuis l’hémisphère sud

De l’autre côté du globe, la température baisse. Dès lors, il faut encore vous attendre à voir de moins en moins de bébêtes dès à présent. Nous sommes aux portes de l’hiver dans l’hémisphère sud, si bien qu’on ne dénombre plus que 20 insectes en juin dans Animal Crossing New Horizons, aussi bien sur la première Switch que dans la Nintendo Switch 2 Edition.

Insectes d'Animal Crossing Lieu Heure d'apparition Rareté Prix de vente Araignée* Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes Bernard-l’ermite* Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes Bousier Boule de neige Toute la journée Rare 2 500 clochettes Capricorne des agrumes* Souches Toute la journée Commun 350 clochettes Cloporte Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes Criquet Par terre 8h - 19h Commun 400 clochettes Demoiselle Ciel Toute la journée Commun 500 clochettes Criquet pèlerin Par terre 8h - 19h Commun 600 clochettes Escargot Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes Fourmi Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes Grand Planeur* Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes Guêpe* Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes Ligie* Plage Toute la journée Commun 200 clochettes Mille-pattes Rocher 16h à 23h Commun 300 clochettes Morpho bleu Ciel 17h à 8h du matin Rare 4 000 clochettes Mouche* Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes Papillon de nuit* Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes Piéride de la rave Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes Psyché* Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes Tarentule Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes Taupe-grillon Sous la terre Toute la journée dans Animal Crossing Commun 500 clochettes Troides Brookiana Ciel 8h à 17h Rare 2 500 clochettes *insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Les insectes d'ACNH tout au long de l'année

Soyez sûr d'attraper tous les insectes d'Animal Crossing New Horizons en suivant chacun de nos guides mensuels. Un mois après l'autre, vous compléterez facilement votre collection :