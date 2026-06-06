On approche d’une nouvelle saison dans Animal Crossing New Horizons, accompagnée des insectes qui vont avec. Attrapez-les tous sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 au mois de juin grâce à notre guide complet.
Entre l’arrivée de l’été et de l’hiver d’un hémisphère à l’autre, les entomologistes vont avoir de quoi faire sur leur île. Sortez votre filet et partez à la recherche de tous les insectes de juin dans Animal Crossing New Horizons, l’exclusivité toujours aussi culte de la Nintendo Switch, maintenant disponible également sur Nintendo Switch 2.
Le guide des insectes de juin dans Animal Crossing New Horizons à trouver dans l’hémisphère nord
Plus les jours se réchauffent, plus ça grouille dans l’hémisphère nord. C’est une période charnière pour les collectionneurs puisque de nombreux spécimens ne seront bientôt plus disponibles, en particulier la luciole qui n’apparaît qu’au mois de juin. Retrouvez grâce à nous les 48 insectes d’Animal Crossing New Horizons ce mois-ci.
|Insectes d'Animal Crossing
|Lieu
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Abeille naine
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|200 clochettes
|
Acrida cinerea
|Par terre
|8h à 19h
|Commun
|200 clochettes
|
Agrias
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|3 000 clochettes
|
Anax napolitain
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|230 clochettes
|
Araignée*
|Arbres de votre île Animal Crossing
|19h à 8h du matin
|Commun
|600 clochettes
|
Attacus Atlas
|Arbres et Palmiers
|19h à 4h du matin
|Rare
|3 000 clochettes
|
Bernard-l’ermite*
|Plage
|19h à 8h du matin
|Rare
|1 000 clochettes
|
Capricorne des agrumes*
|Souches
|Toute la journée
|Commun
|350 clochettes
|
Catacanthus
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|1 000 clochettes
|
Chrysiridia rhipheus
|Ciel
|8h à 16h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Cicindèle
|Par terre
|Toute la journée
|Rare
|1 500 clochettes
|
Citrin
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|160 clochettes
|
Cloporte
|Rocher
|23h à 16h
|Commun
|250 clochettes
|
Coccinelle
|Fleurs
|8h à 17h
|Commun
|200 clochettes
|
Cordulégastre
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|4 500 clochettes
|
Dytique
|Surface de l’eau
|8h à 19h
|Commun
|800 clochettes
|
Escargot
|Buissons et rochers par temps de pluie
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Fourmi
|Navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|80 clochettes
|
Grand Planeur*
|Ciel
|8h à 19h
|Rare
|1 000 clochettes
|
Graphium sarpedon
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|300 clochettes
|
Guêpe*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Ligie*
|Plage
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Lucane copris irisé
|Arbre
|19h à 8h du matin
|Très rare
|6 000 clochettes
|
Luciole
|Près de l’eau
|19h à 4h du matin
|Commun
|300 clochettes
|
Machaon
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|240 clochettes
|
Mante orchidée
|Fleur blanche
|8h à 17h
|Rare
|2 400 clochettes
|
Mante religieuse
|Fleur
|8h à 17h
|Commun
|430 clochettes
|
Mille-pattes
|Rocher
|16h à 23h
|Commun
|300 clochettes
|
Mormolyce
|Souche d’arbre
|Toute la journée
|Commun
|450 clochettes
|
Morpho bleu
|Ciel
|17h à 8h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Mouche*
|Déchets et navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|60 clochettes
|
Moustique
|Ciel
|17h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Papilio bianor
|Ciel autour des fleurs hybrides
|4h du matin à 19h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Papillon de nuit*
|Source de lumière
|19h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Piéride de la rave
|Ciel
|4h du matin à 19h
|Commun
|160 clochettes
|
Pseudotorynorrhina
|Arbre
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Psyché*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Puce
|Sur un villageois
|Toute la journée
|Commun
|70 clochettes
|
Punaise
|Fleur
|Toute la journée
|Commun
|120 clochettes
|
Punaise d’eau géante
|Surface de l’eau
|19h à 8h du matin
|Rare
|2 000 clochettes
|
Rosalia batesi
|Souche
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes
|
Sasakia charonda
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|3 000 clochettes
|
Scarabée Goliath
|Palmier d'Animal Crossing
|17h à 8h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Scorpion
|Par terre
|19h à 4h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Troides Alexandrae
|Ciel
|8h à 16h
|Rare
|4 000 clochettes
|
Troides Brookiana
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|2 500 clochettes
Les insectes de juin dans Animal Crossing sur Nintendo Switch depuis l’hémisphère sud
De l’autre côté du globe, la température baisse. Dès lors, il faut encore vous attendre à voir de moins en moins de bébêtes dès à présent. Nous sommes aux portes de l’hiver dans l’hémisphère sud, si bien qu’on ne dénombre plus que 20 insectes en juin dans Animal Crossing New Horizons, aussi bien sur la première Switch que dans la Nintendo Switch 2 Edition.
|Insectes d'Animal Crossing
|Lieu
|Heure d'apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Araignée*
|Arbres
|19h à 8h du matin
|Commun
|600 clochettes
|
Bernard-l’ermite*
|Plage
|19h à 8h du matin
|Rare
|1 000 clochettes
|
Bousier
|Boule de neige
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Capricorne des agrumes*
|Souches
|Toute la journée
|Commun
|350 clochettes
|
Cloporte
|Rocher
|23h à 16h
|Commun
|250 clochettes
|
Criquet
|Par terre
|8h - 19h
|Commun
|400 clochettes
|
Demoiselle
|Ciel
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Criquet pèlerin
|Par terre
|8h - 19h
|Commun
|600 clochettes
|
Escargot
|Buissons et rochers par temps de pluie
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Fourmi
|Navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|80 clochettes
|
Grand Planeur*
|Ciel
|8h à 19h
|Rare
|1 000 clochettes
|
Guêpe*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Ligie*
|Plage
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Mille-pattes
|Rocher
|16h à 23h
|Commun
|300 clochettes
|
|Ciel
|17h à 8h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Mouche*
|Déchets et navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|60 clochettes
|
Papillon de nuit*
|Source de lumière
|19h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Piéride de la rave
|Ciel
|4h du matin à 19h
|Commun
|160 clochettes
|
Psyché*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Tarentule
|Par terre
|19h à 4h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Taupe-grillon
|Sous la terre
|Toute la journée dans Animal Crossing
|Commun
|500 clochettes
|
Troides Brookiana
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|2 500 clochettes
Les insectes d'ACNH tout au long de l'année
Soyez sûr d'attraper tous les insectes d'Animal Crossing New Horizons en suivant chacun de nos guides mensuels. Un mois après l'autre, vous compléterez facilement votre collection :
- La liste des insectes du mois de janvier
- Tous les insectes de février
- Le guide des insectes d'Animal Crossing en mars
- Tous les insectes d'avril
- Les insectes de mai dans ACNH
- La suite des guides est en préparation