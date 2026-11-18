Partez à la recherche des 6 grandes fées de Zelda Ocarina of Time Remake. Dans ce guide dédié à la version Nintendo Switch 2, nous donnons leur localisation et tous les détails pour obtenir leur récompense.

Les grandes fées sont de retour dans Zelda Ocarina of Time Remake ! Cachées dans leur fontaine respective, elles vous attendent aux quatre coins d'Hyrule. Mais notre guide est là pour vous aider à les trouver facilement, à condition que vous ayez une bourse remplie de rubis sur vous. Découvrez leur localisation et leur récompense sur Nintendo Switch 2.

Les grandes fées de Zelda Ocarina of Time Remake

Zelda Ocarina of Time Remake ne manque pas de collectibles à récolter au fil de l'aventure. On pense autant aux chants à l'ocarina qu'aux fragments de cœur. Un autre incontournable du jeu depuis la version originale, ce sont aussi les grandes fées. Au nombre de 6, elles sont toutes recluses dans une grande fontaine avec un pouvoir à offrir.

Dans les faits, il n'y a pas vraiment d'ordre pour trouver les grandes fées de Zelda Ocarina of Time Remake. Ainsi, vous pouvez rencontrer la première sur votre chemin en dernière si vous ne la dénichez pas tout de suite et ce n'est pas grave en soi. Cela dit, les pouvoirs qu'elles offrent sont globalement pensés pour vous aider dans la continuité logique de l'aventure.

Dès lors, partez à la recherche des grandes fées en suivant notre liste d'emplacements dans Zelda Ocarina of Time Remake. Notez également qu'une fois que vous rencontrez l'une d'elle, elle vous indique vers laquelle de ses sœurs vous devriez vous tourner ensuite.

Enfin, pensez bien à avoir toujours des rubis sur vous, car la générosité des grandes fées à toujours un prix dans Zelda Ocarina of Time Remake. En ce sens, vous serez peut-être limité pour obtenir la récompense de certaines si vous n'avez pas encore une bourse suffisamment grande. On vous conseille donc d'y allez à votre rythme, au fil de votre progression entre les donjons et temples puisque certains équipements sont aussi nécessaires pour les trouver.

Une grande fée fidèle à elle-même. © AUR pour Gameblog

Tous les emplacements des grandes fées, le prix à payer et leur récompense

Quelle grande fée ? Localisation Prix de la bénédiction Récompense Montagne de la Mort Au sommet du Mont péril, sur la gauche derrière une paroi rocheuse à exploser 25 rubis Feu de Din (dôme de flammes autour de soi) Château d'Hyrule Sur le sentier vers le Château d'Hyrule, cachée derrière une paroi rocheuse à faire explose d'une bombe 50 rubis Attaque circulaire (maintenir Y pour l'utiliser) Fontaine Zora À ladite fontaine, au fond de la zone sur la berge avec des arbres 100 rubis Vent de Fafore (téléportation) Cratère de la mort Après le pont en remontant du Temple du feu, derrière un rocher à briser d'un coup de masse 200 rubis Pouvoir double (double la barre de magie) Colosse du désert En tant que Link enfant, derrière une paroi rocheuse fissurée tout de suite à droite de la zone 300 rubis Amour de Nayru (rend temporairement invulnérable) Château de Ganondorf En tant que Lin adulte, à droite à l'entrée du château, cachée par un pilier à soulever avec les gantelets en or 500 rubis Défense double (augmente la défense de Link)

Retrouvez les grandes fées est vraiment une partie incontournable de l'aventure de Link. Mais c'est loin d'être la seule quête à faire absolument. Pour plus d'astuces et soluces, consultez nos autres guides Zelda Ocarina of Time Remake.