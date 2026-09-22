Armure mythique puissante et héritage familial du personnage principal de The Blood of Dawnwalker, voici où trouver la Cotte de Pieter si vous souhaitez vous en équiper.

De nombreuses quêtes de The Blood of Dawnwalker ont trait au passé de Coen, son personnage principal, et sa famille. L'une d'entre elles s'intéresse justement à l'histoire de Pieter, son père. En plus d'en apprendre plus sur son passé, une des récompenses de cette quête secondaire est justement l'armure mythique Cotte de Pieter, qui s'avère excellente pour un build épéiste. Suivez donc le guide pour savoir comment la trouver si ce n'est pas déjà fait.

Où trouver la Cotte de Pieter dans The Blood of Dawnwalker ?

Pour trouver l'armure mythique Cotte de Pieter dans The Blood of Dawnwalker, il faudra d'abord commencer la quête Passé Enfoui. Voici la marche à suivre pour la démarrer, puis le cheminement pour dénicher l'armure du père de Coen :

La quête Passé Enfoui démarrera si vous discutez avec un marchand de bières à Maragir.

Celui-ci vous dira qu'il a une cargaison pour un client régulier appelé « Pieter » et résidant dans une petite clairière à l'Est de Svartrau.

Vous allez y rencontrer Volk, un vieil homme aveugle qui s'avère être un ancien frère de bataille de Pieter du temps où il était mercenaire, bien des années avant les événements de The Blood of Dawnwalker.

Après cette rencontre, Volk va vous demander de revenir chaque jour le lendemain pour continuer à discuter du passé de Pieter.

Au bout du troisième jour, il vous demandera d'aller déterrer un trésor que Pieter avait mis de côté. Pensez à avoir une pelle dans votre inventaire avant de vous y rendre.

Sur place, vous pourrez alors déterrer le fameux trésor et y trouver notamment la tant convoitée armure mythique Cotte de Pieter.





© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quelles sont les statistiques et effets de la Cotte de Pieter ?

La Cotte de Pieter est une armure mythique unique de The Blood of Dawnwalker excellente pour la forme humaine de Coen, et plus précisément pour un build épéiste, puisque ses statistiques bonus améliorent grandement cette forme et ce style de jeu, comme suit :

Augmentation de la santé humaine maximale ;

Augmentation de la restauration de santé humaine ;

Hausse des chances de critique armé ;

Hausse des dégâts critiques armés.

Elle rend ainsi Coen plus résilient, en plus d'améliorer les chances et les dégâts des coups critiques, essentiels pour abattre rapidement ennemis communs et boss. Il s'agit donc clairement de l'une des meilleures armures du jeu, qui vaut largement le temps perdu à revenir discuter avec Volk chaque jour jusqu'à arriver à ce moment charnière de la quête.