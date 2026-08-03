Première saison de l'année, le printemps dans Stardew Valley est donc le premier moment pour tirer profit de vos cultures. Comme on le sait, l'argent est vite le nerf de la guerre, même dans un jeu cosy comme celui-ci. Mais avec notre guide des meilleures récoltes, vous saurez quelles graines planter pour faire le plein de po tout au long de cette saison.

La liste des meilleures cultures du printemps dans Stardew Valley

Le printemps dans Stardew Valley voit le retour des cultures après un hiver presque stérile. C'est donc le bon moment pour renflouer les caisses grâce à vos cultures. Bien sûr, votre première année sera un peu limitée. Mais ne vous arrêtez pas aux seuls panais offerts en début de partie. Dès que vous le pouvez, plantez des graines de pommes de terre et/ou de chou frisé pour faire croître votre rentabilité.

Après l'année 1, vous aurez bien plus de possibilités à la ferme. Dès lors, préparez le terrain et anticipez les graines à planter avec cette liste des meilleures récoltes à faire au printemps dans Stardew Valley, d'autant plus si vous avez choisi la voie du cultivateur :

Chou-fleur Temps de pousse : 12 jours Max. de récoltes / graine : 2 Prix d'achat : 80 po Prix de vente : 175 à 385 po

Chou frisé Temps de pousse : 6 jours Max. de récoltes / graine : 4 Prix d'achat : 70 po Prix de vente : 110 à 242 po

Fraise Temps de pousse : 8 jours (plusieurs récoltes possibles avec une graine) Max. de récoltes / graine : 5 Prix d'achat : 100 po (pendant la Fête des Œufs) Prix de vente : 120 à 264 po

Pomme de terre Temps de pousse : 6 jours Max. de récoltes / graine : 4 Prix d'achat : 50 po Prix de vente : 80 à 176 po

Rhubarbe Temps de pousse : 13 jours Max. de récoltes / graine : 2 Prix d'achat : 100 po (à l'oasis) Prix de vente : 220 à 484 po



En somme, nous vous conseillons de planter des pommes de terre et du chou-fleur dès le jour 1 du Printemps. Ensuite, pensez bien à préparer votre terrain le 13 du Printemps et à vous rendre à la Fête des Œufs le jour même pour acheter toutes les graines de fraises que vous pouvez. Puisqu'une seule repousse plusieurs fois dans la saison, c'est une mine d'or dans Stardew Valley, ne l'oubliez pas.

© Yuvaraj0007 sur Reddit.

Tous nos guides pour vivre votre meilleure vie dans la Vallée

Plus que des récoltes, le jeu de ConcernedApe c'est aussi des quêtes, des relations et des découvertes constantes. Grâce à nos guides Stardew Valley, découvrez toutes les scènes cachées et les secrets du roi des cosy farming sim :