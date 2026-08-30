Star Wars Zero Company n'est pas une promenade de santé, voici les meilleures escouades pour faire le jeu sans trop de problèmes, même en difficile ou supérieur.

Dans Star Wars Zero Company, vous pourrez choisir de personnaliser Hawks, les agents que vous recruterez ainsi que certains compagnons de l'escouade principale. Vous pourrez ainsi choisir jusqu'à deux spécialisations. Ces classes vont déterminer le gameplay ainsi que le rôle de chacun au sein de l'escouade. Voici un petit guide des meilleures combinaisons, mais aussi des meilleures classes pour chaque personnage.

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Les meilleures escouades pour commencer Star Wars Zero Company

Voici ici un exemple des meilleures escouades pour faire le jeu en difficulté difficile ou plus sans trop de problème. Notez que si vous ne souhaitez pas jouer avec les personnages clés, c'est possible, mais ce sera moins optimisé et ralentira la progression des trophées et autres succès de Star Wars Zero Company.

Début de jeu : équilibré

Escouade classique, facile à jouer et suffisante pour le début de partie. Quelques soins au cas où, une bonne force de frappe, de la génération d'Avantage supplémentaire avec Jae et un Colosse pour tenir la ligne de front facilement.

Objets conseillés : Grenade, Kit de Soin

Hawks : Soldat, Médecin

Trick : Soldat, Spécialiste de l'Assaut

Kabb : Colosse

Jae : Sentinelle

Début de jeu : Stratège

Une escouade moins solide, puisque sans Colosse, mais plus permissive grâce à l'Astromécanicien. Les petits droïdes sont là pour scanner et fragiliser les adversaires, utiliser des objets à tour de bras et soutenir votre équipe en donnant des PA supplémentaires. Il faudra davantage jouer avec ses méninges, mais les possibilités sont nombreuses.

Hawks : Soldat, Médecin

Trick : Soldat, Spécialiste de l'Assaut

Jae : Sentinelle

Astromécanicien avec Grenade, Grenade à Concussion, Kit de Soin ou fumigène

Tel-Rea est l'un des meilleurs personnages du jeu.

Les meilleures escouades après la double spécialisations

Une fois la seconde spécialisation déverrouillée vers la moitié du jeu dans ces eaux-là, vous allez pouvoir optimiser davantage vos escouades. Star Wars Zero Company est une fois de plus très libre et les mélanges sont nombreux. On vous met ici les meilleures escouades pour vous en sortir sans trop de difficulté.

Assaut frontal, l'escouade des gros bourrin

On conserve Jae en Sentinelle et on en fait un support offensif qui viendra soutenir ses alliés en plus de générer un maximum d'Avantage avec son Talent vraiment très fort et ses différentes capacités. Hawks pourra avoir un rôle de leader offensif qui infligera des dégâts tout en soignant ses alliés. Une bonne synergie avec ses compétences spéciales. Prenez donc ensuite Trick ou Kabb en tant que Colosse et Spécialiste de l'Assaut pour lui permettre de vite se déplacer en contrôlant le champ de bataille. Enfin, Tel-Rea complètera l'escouade avec ses talents de Jedi, certainement l'un des personnages les plus puissants du jeu.

Jae : Sentinelle + Opportuniste

Hawks / Trick / Kabb : Soldat + Médecin

Hawks / Trick / Kabb : Colosse + Spécialiste de l'Assaut

Tel-Rea : Padawan

Stratège

Une escouade parfaite sur les terrains compliqués notamment. Comme pour l'escouade de début de partie, l'idée ici est de jouer avec les PA et l'Avantage, tout en s'appuyant sur la Surveillance pour couvrir ses arrières. Hawks peut ainsi tenir la ligne de front avec un combo classique Soldat + Médecin, épaulé par le petit Droïde. Jae sera toujours là en tant que soutien de proximité et véritable générateur d'Avantage, tandis que Cly pourra se mouvoir pour éliminer les ennemis isolés ou contrôler le terrain avec des prises de risque calculées.

Hawks : Colosse + Médecin

Droïde : Astromécanicien

Jae : Sentinelle + Opportuniste

Cly : Guerrière + As de la Gâchette

Équilibré, la meilleure escouade à tout faire

Simple et efficace, cette escouade équilibrée suffira dans la plupart des situations de Star Wars Zero Company. Un Médecin de terrain pour infliger des dégâts et soutenir l'équipe, un Colosse pour tenir le front, Jae en soutien, toujours. On ferme la marche avec Luco, le meilleur Sniper du jeu grâce à son talent, qui inflige d'importants dégâts critiques avec un combo Sniper + As de la Gâchette. Il sera même capable d'éliminer plusieurs cibles rapidement.