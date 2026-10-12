Comment capturer Inferlupin Prismana dans Aniimo ? L’un des meilleurs Aniimo Rupture du jeu, comment le jouer et le build pour en faire une machine de guerre ?

En ce moment, Aniimo vous propose de capturer un Inferlupin Prismana dans son évènement Abondance de Veine qui se déroule jusqu’au 18 octobre 2026. Une créature non seulement hyper rare, mais aussi, et surtout, extrêmement puissante. Il s’agit d’un des meilleurs Aniimo spécialisés dans la Rupture du jeu, très puissant dans une équipe de type Feu ou Ombre.

Comment participer à l'évènement Abondance de Veine de l'Inferlupin Prismana ?

Après Molosabre Prismana, Méliflore ou encore Coléobée Prismana, c’est donc au tour d’Inferlupin d’être la star de l’évènement Abondance de Veine du 12 au 18 octobre 2026. Cet évènement permet aux joueurs d’enrichir plus facilement les veines d’une région donnée afin de faire apparaître des créatures rares, voire même impossibles à trouver dans lesdites régions. C’est le cas justement avec l’Inferlupin Prismana du moment, qui n’apparaît pas naturellement dans les Champs de Cumulaine.

Du 12 au 18 octobre 2026, tous les joueurs pourront donc tenter leur chance de capturer l’Inferlupin Prismana en répondant toutefois à quelques prérequis. Il faudra en effet avoir au minimum un badge bronze dans la région des Champs de Cumulaine pour espérer enrichir la veine de la zone. Pour ce faire, il suffit de capturer au moins 40 % des Aniimo de la région. Plutôt facile dans la mesure où c’est l’un des premiers environnements du jeu.

Prérequis

Obtenir le Badge Bronze du Bois des Champs de Cumulaine en capturant 40 % des Aniimo de la région minimum.

©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Pour capturer l’Inferlupin Prismana, il va donc falloir enrichir la veine des Champs de Cumulaine en vous rendant près de la grosse fleur Prismatique de la zone. Vous pouvez directement vous y téléporter en passant par l’onglet de l’event Abondance de Veine dans le menu principal des « Évènements ». Vous pouvez utiliser de l’énergie fournie gratuitement chaque jour, ou utiliser des éclats spéciaux que l’on peut trouver en récompense de quête ou dans la boutique Tampon. Durant l’évènement, l’Abondance de Veine augmente significativement le taux de chance des apparitions de forme Prismana, mais aussi les gains d’énergie prismatique lors de l’enrichissement de veine.

Chaque enrichissement vous permettra de faire apparaître une vingtaine d’Aniimo, augmentant les possibilités de trouver des créatures à fort potentiel, ou des formes spécifiques. Capturez-les tous pour charger la fleur d’énergie et essayer de faire apparaître l’Inferlupin Prismana. Lorsque vous aurez enrichi la veine jusqu’à son plein potentiel, l’apparition de l’Inferlupin sera garantie.

Nos conseils pour l'évènements Abondance de Vein avec Inferlupin Prismana

Avoir suffisamment d’énergie pour enrichir la fleur. Vous profiterez d’un bonus pour les 3 premiers enrichissements, ainsi que de quelques ressources pour le faire quelquefois gratuitement.

Enrichissez la veine en interagissant avec la Fleur Prismatique de la région de Cumulaine jusqu’à l’apparition de l’Inferlupin Prismana.

Vous avez un nombre limité d’enrichissements disponibles chaque jour que vous pouvez améliorer en boostant la Branche de la Plaine Venteuse.

Faites le plein d’Aniipod et d’Aniipod Pro, c’est suffisant pour la région.

Pensez à avoir un Aniipod Ultra ou, mieux encore, un Cube Étincelant pour capturer l’Inferlupin Prismana et obtenir le meilleur potentiel possible.

Détails de l’évènement

Augmentation des chances de voir apparaître un Inferlupin Prismana spécial. Garanti après un certain nombre d’enrichissements (ne dépend que de vous et de votre chance).

Augmentation du taux d’apparition d’Aniimo en Phase Nova lors des 3 premières sessions d’enrichissement chaque week-end.

Bonus de 50 % d’énergie prismatique supplémentaire lors de la récolte d’un fruit de veine.

Capturer des Aniimo peut provoquer un Coup de Chance qui offre un bonus d’énergie prismatique.

Les Coups de Chance ont 0,6 % de chance de faire directement apparaître des Aniimo Prismana.

3 % de chance de faire directement apparaître des Aniimo Prismana lors d’un enrichissement.

Les meilleures équipes d'Aniimo pour Inferlupin Prismana

Inferlupin Prismana n’a pas de différence majeure avec sa forme traditionnelle, si ce n’est son apparence. Les statistiques sont identiques, mais surtout, il conserve son double type Feu et Ombre. Son kit est puissant et lui permet d’infliger des dégâts considérables à la posture ennemie. Son passif lui offre un bonus majeur sur ses compétences lorsqu’il arrive à infliger des dégâts 8 fois avec ses attaques de base. Il est également capable d’invoquer des clones de Feu ou d’Ombre, et de tirer des projectiles très puissants. Il se plaît aussi bien dans une équipe de type Feu qu’Ombre et peut apporter à chaque fois son second type dans l’une et l’autre. Instinctivement, on le mettra en duo offensif avec Hurlebrasier, redoutable DPS de la même famille, supporté par un Petit Esprit de Feu ou Flamirage si vous n’avez pas le premier. On referme le groupe avec Vitti, le meilleur soutien du jeu actuellement.

DPS Rupture Soutien 1 Soutien 2 Hurlebrasier Inferlupin Elfe Solidaire

Flamirage Vitti

Meilleures optimisations pour Inferlupin

Renforcer ses capacités offensives de Rupture est forcément la meilleure chose à faire pour appuyer ses forces. Éveillez au maximum la Rupture dans un premier temps, puis sa regen pour qu’il puisse abuser de ses compétences. En objet, on enfonce le clou avec une Pince Gargantuesque qui viendra lui apporter encore et toujours plus de puissance de Rupture. Attention toutefois, avec ce build, Inferlupin est particulièrement fragile et sa mobilité ne suffit pas toujours. Pensez-y lors des combats et retirez-le directement lorsqu’un Aniimo de type Eau, Roche ou Sacré est envoyé sur le terrain sous peine de prendre très cher.