Aniimo propose un nouvel Aniimo Prismana à capturer durant quelques jours : voici comment profiter de l'évènement pour compléter sa collection.

Aniimo propose une nouvelle fois de capturer plus facilement une espèce Prismana avec son évènement Abondance de Veine qui se déroule du 5 au 11 octobre 2026. En ce moment, c'est donc un Coléobée Prismana qu'il est possible de récupérer, un Aniimo spécialisé dans les dégâts qui a également une bonne régénération et une très grosse mobilité.

Que vaut l'Aniimo Coléobée Prismana de l'Abondance de Veine du 5 au 11 octobre 2026 ?

Après Molosabre et Méliflore, c'est au tour de Coléobée Prismana d'être la grande star de l'évènement Abondance de Veine. Durant quelques jours, les chances de voir apparaître la créature sont décuplées et même garanties lorsque vous avez fait suffisamment d'enrichissements de veine.

Cet Aniimo est l'une des évolutions Gamma de Balabée, une créature que l'on trouve notamment dans la Vallée de Beryl au nord des Plaines Venteuses. Coléobée n'est pas le plus puissant , mais c'est bien l'un des meilleurs DPS et surtout l'un des plus rapides.

Avec son design de bolide ultrarapide, renforcé par sa forme Prismana qui lui donne des traits de moto custom, Coléobée se contrôle comme une vraie motocross. Son kit lui permet également d'être l'un des Aniimo les plus mobiles du jeu avec une aptitude lui permettant de sprinter, mais aussi de quoi balayer le champ de bataille en tournoyant et des compétences offensives destructrices.

©Jérémy H " KiKiToes " pour Gameblog

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Vous pouvez capturer facilement ce Coléobée Prismana jusqu'au 11 octobre 2026 dans Aniimo L'évènement Abondance de Veine vous garantit l'obtention de ce dernier en cas d'un nombre suffisant d'enrichissements et de floraisons prismatiques. Veillez à avoir suffisamment d'Aniipods Hyper ou supérieurs sur vous pour vous faciliter d'autant plus la vie, ainsi qu'assez de ressources pour enrichir la veine. Comme d'habitude, des enrichissements gratuits vous sont donnés régulièrement, mais ils ne garantiront pas l'apparition du Coléobée Prismana.

Prérequis

Être de niveau 35+ pour se promener facilement dans la zone de l'évènement.

Obtenir le Badge Bronze de la Vallée de Beryl en capturant 40 % des Aniimo de la région.

Avoir suffisamment d'énergie pour enrichir la fleur pour garantir l'apparition. Vous profiterez d'un bonus pour les 3 premiers enrichissements, ainsi que quelques ressources pour le faire quelquefois gratuitement.

Conseils

Chargez-vous d'Aniipods ; standard et pro ne seront pas vraiment suffisants ici pour capturer les différents Aniimo, utilisez plutôt les Hyper, Mega et supérieurs. Vous pouvez en acheter dans la plupart des boutiques.

Pensez à avoir suffisamment d'Essence de Veine pour enrichir à la chaîne en plus des enrichissements gratuits qui se rechargent chaque jour.

C'est l'occasion de capturer un Flammi dans le même temps, qui donne accès à deux des meilleurs DPS du jeu d'octobre 2026 : Igniti et Fulmi.

Détails de l'évènement